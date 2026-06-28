Jud Bellingem Angliyani qutqarmoqda: Tomas Tuxel jamoasi guruhda birinchi boʻldi

·33·Sport
Jud Bellingem Angliyani qutqarmoqda: Tomas Tuxel jamoasi guruhda birinchi boʻldi

AQSHda davom etayotgan Jahon chempionatining guruh bosqichi yakuniga koʻra, Angliya terma jamoasi Panama ustidan 2:0 hisobida gʻalaba qozonib, "L" guruhida peshqadamlikni qoʻlga kiritdi. Garchi natija ijobiy boʻlsa-da, Tomas Tuxel shogirdlarining oʻyini mutaxassislar va muxlislarda koʻplab savollarni uygʻotmoqda. Maydondagi ogʻir va biroz zerikarli harakatlarga qaramay, Real Madrid yulduzi Jud Bellingem yana bir bor jamoasini qiyin vaziyatdan olib chiqib ketdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Nyu-Jersi shtatidagi "MetLife" stadionida oʻtgan bahsning birinchi boʻlimi inglizlar uchun ancha murakkab kechdi. Panama himoyasini yorib oʻtishda qiynalgan Angliya, asosan markaz orqali hujum uyushtirishga urindi, biroq bu harakatlar samara bermadi. Qanotlardan uzatilgan toʻplar esa aniqlik borasida oqsadi. Bu holat jamoaning Gana bilan oʻtkazgan golsiz durangidan soʻng muxlislarning xavotirini yanada oshirdi.

Uchrashuv taqdirini standart vaziyat hal qildi. Bukayo Saka tomonidan ijro etilgan burchak toʻpidan soʻng, Jud Bellingem oʻzining mahoratini namoyish etdi. U himoyachidan chaqqonroq harakat qilib, oyoqlarini maksimal darajada choʻzgan holda toʻpni darvoza toʻriga joyladi. Bu gol Angliyaning oʻyiniga erkinlik va ishonch olib kirdi.

Bellingham va Harry Kane tandemi

Golsiz seriyadan soʻng jamoa sardori Harry Kane ham oʻz soʻzini aytdi. Jud Bellingem nafaqat gol muallifi, balki assistent sifatida ham porladi. U Nico O'Reilly uzatgan toʻpni qabul qilib, raqib himoyachilarini chalgʻitdi va jarima maydonchasi ichiga aniq uzatma amalga oshirdi. Harry Kane esa bunday imkoniyatdan unumli foydalanib, hisobni 2:0 koʻrinishiga keltirdi.

Goal.com nashrining yozishicha, Angliya terma jamoasi hozirda butunlay Bellinghamning individual mahoratiga bogʻlanib qolgan. Xorvatiyaga qarshi oʻyinda ham aynan u jamoasini gʻalaba sari yetaklagan edi. Tomas Tuxel oʻyindan keyingi intervyusida jamoaning oʻyini ogʻir kechayotganini tan oldi, biroq bu kabi qiyin gʻalabalar pley-off bosqichida asqotishini taʼkidladi.

"Murabbiy sifatida bunday oʻyinlarda gʻalaba qozonish uchun nima kerakligini yaxshi bilaman. Bahslarning qiyin oʻtishi biz uchun muammo emas, aksincha, bu keyingi bosqichlar oldidan jamoani chiniqtiradi", — dedi germaniyalik mutaxassis. Shuningdek, u Bellingham va Kanening oʻyinga taʼsirini yuqori baholab, ulardan kutilayotgan natijalar doimo yuqori boʻlishini qoʻshimcha qildi.

Angliya terma jamoasi guruhda birinchi oʻrinni egallash orqali turnir setkasining nisbatan "osonroq" tomoniga oʻtdi. Endilikda Tuxel jamoasining asosiy maqsadi 19-iyul kuni boʻlib oʻtadigan finalga qadar yetib borishdir. Biroq, jamoaning umumiy oʻyin darajasi va himoyadagi muammolar, xususan, oʻng qanot himoyachilari bilan bogʻliq jarohatlar xavotir uygʻotishda davom etmoqda.

AngliyaJude BellinghamTomas TuxelJahon ChempionatiHarry Kane
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. Kongo DR — O‘zbekiston 3:1 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Kongo DR — O‘zbekiston 3:1 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 14:00Jud Bellingem va Harry Kane: Angliya terma jamoasi Panama ustidan gʻalaba qozondiJud Bellingem va Harry Kane: Angliya terma jamoasi Panama ustidan gʻalaba qozondiBugun, 13:37Lionel Messi jahon rekordini yangiladi: Argentina guruh bosqichini yuz foizlik natija bilan yakunladiLionel Messi jahon rekordini yangiladi: Argentina guruh bosqichini yuz foizlik natija bilan yakunladiBugun, 13:10Gari Nevill Angliya terma jamoasini tanqid qildi: Faqat Jud Bellingem formadaGari Nevill Angliya terma jamoasini tanqid qildi: Faqat Jud Bellingem formadaBugun, 12:18Roberto Martinez Cristiano Ronaldo va Lionel Messi oʻrtasidagi taqqoslashlarni tanqid qildiRoberto Martinez Cristiano Ronaldo va Lionel Messi oʻrtasidagi taqqoslashlarni tanqid qildiBugun, 12:16JCH-2026. Xorvatiya - Gana 2:1 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Xorvatiya - Gana 2:1 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 12:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi