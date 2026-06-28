Jud Bellingem Angliyani qutqarmoqda: Tomas Tuxel jamoasi guruhda birinchi boʻldi
AQSHda davom etayotgan Jahon chempionatining guruh bosqichi yakuniga koʻra, Angliya terma jamoasi Panama ustidan 2:0 hisobida gʻalaba qozonib, "L" guruhida peshqadamlikni qoʻlga kiritdi. Garchi natija ijobiy boʻlsa-da, Tomas Tuxel shogirdlarining oʻyini mutaxassislar va muxlislarda koʻplab savollarni uygʻotmoqda. Maydondagi ogʻir va biroz zerikarli harakatlarga qaramay, Real Madrid yulduzi Jud Bellingem yana bir bor jamoasini qiyin vaziyatdan olib chiqib ketdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Nyu-Jersi shtatidagi "MetLife" stadionida oʻtgan bahsning birinchi boʻlimi inglizlar uchun ancha murakkab kechdi. Panama himoyasini yorib oʻtishda qiynalgan Angliya, asosan markaz orqali hujum uyushtirishga urindi, biroq bu harakatlar samara bermadi. Qanotlardan uzatilgan toʻplar esa aniqlik borasida oqsadi. Bu holat jamoaning Gana bilan oʻtkazgan golsiz durangidan soʻng muxlislarning xavotirini yanada oshirdi.
Uchrashuv taqdirini standart vaziyat hal qildi. Bukayo Saka tomonidan ijro etilgan burchak toʻpidan soʻng, Jud Bellingem oʻzining mahoratini namoyish etdi. U himoyachidan chaqqonroq harakat qilib, oyoqlarini maksimal darajada choʻzgan holda toʻpni darvoza toʻriga joyladi. Bu gol Angliyaning oʻyiniga erkinlik va ishonch olib kirdi.
Bellingham va Harry Kane tandemiGolsiz seriyadan soʻng jamoa sardori Harry Kane ham oʻz soʻzini aytdi. Jud Bellingem nafaqat gol muallifi, balki assistent sifatida ham porladi. U Nico O'Reilly uzatgan toʻpni qabul qilib, raqib himoyachilarini chalgʻitdi va jarima maydonchasi ichiga aniq uzatma amalga oshirdi. Harry Kane esa bunday imkoniyatdan unumli foydalanib, hisobni 2:0 koʻrinishiga keltirdi.
Goal.com nashrining yozishicha, Angliya terma jamoasi hozirda butunlay Bellinghamning individual mahoratiga bogʻlanib qolgan. Xorvatiyaga qarshi oʻyinda ham aynan u jamoasini gʻalaba sari yetaklagan edi. Tomas Tuxel oʻyindan keyingi intervyusida jamoaning oʻyini ogʻir kechayotganini tan oldi, biroq bu kabi qiyin gʻalabalar pley-off bosqichida asqotishini taʼkidladi.
"Murabbiy sifatida bunday oʻyinlarda gʻalaba qozonish uchun nima kerakligini yaxshi bilaman. Bahslarning qiyin oʻtishi biz uchun muammo emas, aksincha, bu keyingi bosqichlar oldidan jamoani chiniqtiradi", — dedi germaniyalik mutaxassis. Shuningdek, u Bellingham va Kanening oʻyinga taʼsirini yuqori baholab, ulardan kutilayotgan natijalar doimo yuqori boʻlishini qoʻshimcha qildi.
Angliya terma jamoasi guruhda birinchi oʻrinni egallash orqali turnir setkasining nisbatan "osonroq" tomoniga oʻtdi. Endilikda Tuxel jamoasining asosiy maqsadi 19-iyul kuni boʻlib oʻtadigan finalga qadar yetib borishdir. Biroq, jamoaning umumiy oʻyin darajasi va himoyadagi muammolar, xususan, oʻng qanot himoyachilari bilan bogʻliq jarohatlar xavotir uygʻotishda davom etmoqda.
…