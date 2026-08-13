Enso Fernandes Manchester Siti uchun ajoyib transfer boʻlishi mumkin

·50·Sport
Enso Fernandes Manchester Siti uchun ajoyib transfer boʻlishi mumkin
Qisqacha

Manchester Siti Chelsi yarim himoyachisi Enso Fernandesni taxminan 120 million funt sterling (162 million dollar) evaziga transfer qilishni ko'rib chiqmoqda. Kolin Xendri argentinalik futbolchi jamoaga katta foyda keltirishi va qimmat transfer o'zini oqlashi mumkinligini ta'kidladi. Fernandes Kevin De Bryuyne va Ilkay Gyundogan ketganidan keyin markaziy chiziqni kuchaytirish, gol urish va o'yinni boshqarish vazifalarini bajarishi mumkin.

Angliya Premyer-ligasining amaldagi peshqadamlaridan biri boʻlgan Manchester Siti Londonning Chelsi klubi yarim himoyachisi Enso Fernandesni oʻz safiga qoʻshib olishi mumkin. Jahon chempioni maqomiga ega boʻlgan argentinalik futbolchi "shaharliklar" bosh murabbiyi Enzo Mareska jamoasida yetishmayotgan muhim vazifalarni bajarishga qodir ekanligi aytilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, Angliya terma jamoasining sobiq himoyachisi Kolin Xendri Enso Fernandes Manchester Siti uchun ajoyib xarid boʻlishini va u jamoaga katta foyda keltirishini taʼkidlagan. Mutaxassisning fikricha, oʻta qimmat narxga baholanayotganiga qaramay, bu transfer oʻzini oqlashi mumkin.

Transfer qiymati va moliyaviy shartlar

Nashr maʼlumotlariga koʻra, Enso Fernandes uchun taxminan 120 million funt sterling (162 million dollar) miqdorida tovon puli talab qilinishi mumkin. Manchester Siti yozgi transferlar davrida allaqachon katta xarajatlarga qoʻl urgan boʻlib, jumladan Elliot Anderson uchun 116 million funt sterling sarflagan edi. Shuningdek, klub Lildan istiqbolli oʻyinchi Ayyub Buaddiga ham qiziqish bildirmoqda.

Ayni paytda jamoa markaziy chizigʻida jiddiy oʻzgarishlar kutilmoqda. Xususan, “Oltin toʻp” egasi Rodri kelajagida Ispaniyaga yoʻl olishi mumkinligi, unga Barselona va Real Madrid klublari daʼvogarlik qilayotgani haqida mish-mishlar tarqalgan. Shu sababli, Manchester Siti rahbariyati Chelsi yulduzi Enso Fernandesni asosiy nishonga aylantirgani aytilmoqda.

Klublar oʻrtasidagi muzokaralar va vaqt cheklovi

Gambler Media orqali fikr bildirgan Kolin Xendrining soʻzlariga koʻra, Chelsi klubi rasmiy takliflar va muzokaralar uchun avgust oyining 14-kuniga qadar muddat belgilagani daʼvo qilinmoqda. Agar Manchester Siti bu futbolchini oʻz safiga qoʻshib olmoqchi boʻlsa, tezkor harakat qilishi talab etiladi.

Fernandes avvalroq Gʻarbiy Londonda Enzo Mareska qoʻl ostida toʻp surgani ham bu transfer ehtimolini oshiradi. Kevin De Bryuyne va Ilkay Gyundogan kabi tajribali futbolchilar ketganidan keyin Manchester Siti markaziy chiziqdan yetarlicha gol ura oladigan va oʻyinni boshqaradigan yarim himoyachiga muhtoj boʻlib qolgan edi.

Hozirgi kunda futbol bozoridagi narxlar keskin oshib ketgani va transferlar yuz millionlab funtlarni tashkil etayotgani sir emas. Biroq eng yuqori sovrinlar uchun kurashuvchi top-klublar bunday xarajatlarga tayyor turishi talab qilinadi. Enso Fernandesning Premyer-lagadagi tajribasi esa uni darhol asosiy tarkibga moslashishini taʼminlay oladi.

Enso FernandesManchester SitiChelsiTransferAPL
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Niko Gonsales Turiniga qaytdi: Atletiko Madrid va Yuventus muzokaralariNiko Gonsales Turiniga qaytdi: Atletiko Madrid va Yuventus muzokaralariBugun, 15:58Mikel Arteta Bruno Gimaraesning maydonga tushishga boʻlgan ishtiyoqini yuqori baholadiMikel Arteta Bruno Gimaraesning maydonga tushishga boʻlgan ishtiyoqini yuqori baholadiBugun, 15:52Sesk Fabregas Mikel Arteta va Arsenal rahbariyatini yuqori baholadiSesk Fabregas Mikel Arteta va Arsenal rahbariyatini yuqori baholadiBugun, 15:16Bredli Barkolaning kelajagi: Nosir Al-Xelayfi nima dedi?Bredli Barkolaning kelajagi: Nosir Al-Xelayfi nima dedi?Bugun, 14:59Kventin Fortun Denni Uelbekning Chelfiga oʻtganidan afsusdaKventin Fortun Denni Uelbekning Chelfiga oʻtganidan afsusdaBugun, 14:51Kuinton Fortun Chelsiga Andre Onanani sotib olishni maslahat berdiKuinton Fortun Chelsiga Andre Onanani sotib olishni maslahat berdiBugun, 14:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha