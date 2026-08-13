Enso Fernandes Manchester Siti uchun ajoyib transfer boʻlishi mumkin
Manchester Siti Chelsi yarim himoyachisi Enso Fernandesni taxminan 120 million funt sterling (162 million dollar) evaziga transfer qilishni ko'rib chiqmoqda. Kolin Xendri argentinalik futbolchi jamoaga katta foyda keltirishi va qimmat transfer o'zini oqlashi mumkinligini ta'kidladi. Fernandes Kevin De Bryuyne va Ilkay Gyundogan ketganidan keyin markaziy chiziqni kuchaytirish, gol urish va o'yinni boshqarish vazifalarini bajarishi mumkin.
Angliya Premyer-ligasining amaldagi peshqadamlaridan biri boʻlgan Manchester Siti Londonning Chelsi klubi yarim himoyachisi Enso Fernandesni oʻz safiga qoʻshib olishi mumkin. Jahon chempioni maqomiga ega boʻlgan argentinalik futbolchi "shaharliklar" bosh murabbiyi Enzo Mareska jamoasida yetishmayotgan muhim vazifalarni bajarishga qodir ekanligi aytilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, Angliya terma jamoasining sobiq himoyachisi Kolin Xendri Enso Fernandes Manchester Siti uchun ajoyib xarid boʻlishini va u jamoaga katta foyda keltirishini taʼkidlagan. Mutaxassisning fikricha, oʻta qimmat narxga baholanayotganiga qaramay, bu transfer oʻzini oqlashi mumkin.
Transfer qiymati va moliyaviy shartlarNashr maʼlumotlariga koʻra, Enso Fernandes uchun taxminan 120 million funt sterling (162 million dollar) miqdorida tovon puli talab qilinishi mumkin. Manchester Siti yozgi transferlar davrida allaqachon katta xarajatlarga qoʻl urgan boʻlib, jumladan Elliot Anderson uchun 116 million funt sterling sarflagan edi. Shuningdek, klub Lildan istiqbolli oʻyinchi Ayyub Buaddiga ham qiziqish bildirmoqda.
Ayni paytda jamoa markaziy chizigʻida jiddiy oʻzgarishlar kutilmoqda. Xususan, “Oltin toʻp” egasi Rodri kelajagida Ispaniyaga yoʻl olishi mumkinligi, unga Barselona va Real Madrid klublari daʼvogarlik qilayotgani haqida mish-mishlar tarqalgan. Shu sababli, Manchester Siti rahbariyati Chelsi yulduzi Enso Fernandesni asosiy nishonga aylantirgani aytilmoqda.
Klublar oʻrtasidagi muzokaralar va vaqt chekloviGambler Media orqali fikr bildirgan Kolin Xendrining soʻzlariga koʻra, Chelsi klubi rasmiy takliflar va muzokaralar uchun avgust oyining 14-kuniga qadar muddat belgilagani daʼvo qilinmoqda. Agar Manchester Siti bu futbolchini oʻz safiga qoʻshib olmoqchi boʻlsa, tezkor harakat qilishi talab etiladi.
Fernandes avvalroq Gʻarbiy Londonda Enzo Mareska qoʻl ostida toʻp surgani ham bu transfer ehtimolini oshiradi. Kevin De Bryuyne va Ilkay Gyundogan kabi tajribali futbolchilar ketganidan keyin Manchester Siti markaziy chiziqdan yetarlicha gol ura oladigan va oʻyinni boshqaradigan yarim himoyachiga muhtoj boʻlib qolgan edi.
Hozirgi kunda futbol bozoridagi narxlar keskin oshib ketgani va transferlar yuz millionlab funtlarni tashkil etayotgani sir emas. Biroq eng yuqori sovrinlar uchun kurashuvchi top-klublar bunday xarajatlarga tayyor turishi talab qilinadi. Enso Fernandesning Premyer-lagadagi tajribasi esa uni darhol asosiy tarkibga moslashishini taʼminlay oladi.
…