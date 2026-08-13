Dog‘istonlik yigitning ayiq bilan «kurashi» internetni larzaga keltirdi (video)

·103·Dunyo
Dog‘istonlik yigitning ayiq bilan «kurashi» internetni larzaga keltirdi (video)
Qisqacha

Dog'istonlik Apti Djamaldayev Balu ismli ayig'i bilan hazilomuz kurashgani, uni quchoqlagani va bilagini ayiqning og'ziga tutgani aks etgan videoni Feysbukdagi sahifasiga joyladi. Videoda Balu Djamaldayevning bilagini tishlaydi, erkak esa og'riqdan baqiradi, biroq kadrlarda og'ir jarohat alomatlari ko'rinmaydi. Rolikda ular bir-biriga o'rgangandek taassurot uyg'otadi, ammo ayiq baribir kuchli va oldindan to'liq bashorat qilib bo'lmaydigan yovvoyi hayvon ekani ta'kidlangan.

Dog‘istonlik Apti Djamaldayev ijtimoiy tarmoqda Balu deb atagan ayig‘i bilan birga o‘tkazgan g‘ayrioddiy lahzalarini namoyish etdi. Videoda u ulkan hayvon bilan hazilomuz tarzda olishadi, uni quchoqlaydi va hatto bilagini ayiqning og‘ziga tutadi.

Kadrlarning eng hayratlanarli qismi shundaki, ayiq uning qo‘lini tishlayotgandek ko‘rinsa-da, harakatini nazorat qilayotgandek taassurot qoldiradi. Bir payt Djamaldayev og‘riqni his qilib baqirib yuboradi, atrofdagilar esa vaziyatni kuzatib, kulib va uni qo‘llab-quvvatlab turadi.

Ayiq bilan «kurash» hazilga aylandi

Kadrlarda Djamaldayev qora kiyimda ayiq qarshisida turib, u bilan xuddi mashq qilayotgandek harakatlanadi.

Balu katta yog‘och ustida turgan paytda erkak unga yaqinlashadi. Ayiq ba’zan og‘zini katta ochib, oldinga intilganida Djamaldayev chekinadi, keyin yana uning oldiga qaytadi.

Ayrim kadrlarda bu manzara haqiqiy kurashni eslatadi. Ammo keyin erkak ayiqni quchoqlaydi va hayvon ham unga nisbatan keskin hujumkor harakat qilmayotgandek ko‘rinadi.

Bu esa ular bir-biriga avvaldan o‘rgangani haqida taassurot uyg‘otadi.

Eng keskin lahza — bilak ayiq og‘zida

Videoning eng diqqatga sazovor qismida Djamaldayev qo‘lini Baluning og‘ziga tutadi.

Ayiq uning bilagini tishlab turganida erkakning yuz ifodasi o‘zgarib, og‘riqdan baqirgani ko‘rinadi. Shunga qaramay, kadrlarda og‘ir jarohat alomati ko‘rinmaydi va vaziyat tezda hazilomuz tusga qaytadi.

Ayiqning jag‘i juda kuchli bo‘lishini hisobga olganda, bu harakat tashqi tomondan nihoyatda xavfli ko‘rinadi.

Keyingi lavhalarda esa Balu erkakni tanasi bilan surib, hatto uni yerga yiqitib yuborayotgandek holatlar ham bor.

Yiqildi, ammo yana ayiq yoniga qaytdi

Bir epizodda ayiqning harakati ta’sirida Djamaldayev muvozanatini yo‘qotib, qo‘llariga tayanib qoladi.

Balu esa ortidan harakatlanadi.

Biroq videoning keyingi qismida ular yana bir-biriga yaqin turganini, Djamaldayev ayiqni quchoqlayotganini ko‘rish mumkin.

Shu sabab rolik oddiy «inson va yirtqich to‘qnashuvi» emas, balki uzoq vaqt davomida bir-biriga o‘rgangan inson va hayvon o‘rtasidagi g‘ayrioddiy munosabatni ko‘rsatgandek qabul qilinmoqda.

Ayiq qanchalik o‘rgatilgan bo‘lmasin, u baribir yirtqich

Bu kabi videolar qiziq va hatto kulgili ko‘rinishi mumkin. Ammo ulardagi harakatlarni takrorlash mutlaqo tavsiya etilmaydi.

Ayiq — juda kuchli, tezkor va oldindan to‘liq bashorat qilib bo‘lmaydigan yovvoyi hayvon. Hatto insonga o‘rgangan yoki maxsus tarbiyalangan ayiq ham bir lahzalik instinktiv harakat bilan jiddiy jarohat yetkazishi mumkin.

Kadrlardagi «avaylab tishlash»ni ham inson bilan ayiqning o‘yini kabi xavfsiz holat deb qabul qilish to‘g‘ri emas. Ayiqning birgina kuchli harakati inson uchun og‘ir oqibat keltirib chiqarishi mumkin.

Nega bunday videolar millionlab odamlarni qiziqtiradi?

Inson va yirtqich hayvon o‘rtasidagi ishonchga o‘xshash munosabat doimo qiziqish uyg‘otadi.

Bu yerda ham kontrast kuchli: bir tomonda katta, kuchli ayiq, ikkinchi tomonda esa uning yoniga bemalol yaqinlashayotgan, quchoqlayotgan va hatto u bilan olishayotgan inson.

Ayniqsa Baluning ba’zi harakatlarini go‘yo kuchini ataylab cheklayotgandek ko‘rinishi videoni yanada ta’sirli qilgan.

Shu bilan birga, kadrlar bir muhim haqiqatni ham eslatadi: yovvoyi hayvon bilan o‘rnatilgan ishonch qanchalik kuchli bo‘lmasin, tabiatning kuchini hech qachon kamsitib bo‘lmaydi.

Apti Djamaldayev va Balu o‘rtasidagi ushbu g‘ayrioddiy «kurash» esa internetda odamlarni bir vaqtning o‘zida ham kuldiradigan, ham hayajonga soladigan videolar qatoriga kirishi mumkin. Ushbu video qisqa vaqtda, maqola tayyorlanayotgan vaqtda 33 milliondan ortiq marta ko‘rildi, 636 mingdan ziyod «layk» yig‘di va 8 mingga yaqin ulashishlar bilan tarmoqda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Apti DjamaldayevDog'istonBalu
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyliklar chivinlarga qarshi “havo mudofaasi” yaratdiXitoyliklar chivinlarga qarshi “havo mudofaasi” yaratdiBugun, 15:18Zelenskiyning Trampga 4 ta iltimosi: Kiyev AQSHdan nimalarni so‘ramoqda?Zelenskiyning Trampga 4 ta iltimosi: Kiyev AQSHdan nimalarni so‘ramoqda?Bugun, 14:37Astronomlar g‘ayrioddiy yangi kosmik obyektni aniqladiAstronomlar g‘ayrioddiy yangi kosmik obyektni aniqladiBugun, 14:33AQSHda 16 yil ichida ilk bor bir kunda 3 kishi qatl etiladiAQSHda 16 yil ichida ilk bor bir kunda 3 kishi qatl etiladiBugun, 14:22Sobiq sevgilisi ayol tanasiga o‘z ismini 250 marta tatuirovka qildirganSobiq sevgilisi ayol tanasiga o‘z ismini 250 marta tatuirovka qildirganBugun, 12:22Kecha Yevropada XXI asrning ilk to‘liq Quyosh tutilishi kuzatildiKecha Yevropada XXI asrning ilk to‘liq Quyosh tutilishi kuzatildiBugun, 11:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi