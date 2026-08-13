Dog‘istonlik yigitning ayiq bilan «kurashi» internetni larzaga keltirdi (video)
Dog'istonlik Apti Djamaldayev Balu ismli ayig'i bilan hazilomuz kurashgani, uni quchoqlagani va bilagini ayiqning og'ziga tutgani aks etgan videoni Feysbukdagi sahifasiga joyladi. Videoda Balu Djamaldayevning bilagini tishlaydi, erkak esa og'riqdan baqiradi, biroq kadrlarda og'ir jarohat alomatlari ko'rinmaydi. Rolikda ular bir-biriga o'rgangandek taassurot uyg'otadi, ammo ayiq baribir kuchli va oldindan to'liq bashorat qilib bo'lmaydigan yovvoyi hayvon ekani ta'kidlangan.
Dog‘istonlik Apti Djamaldayev ijtimoiy tarmoqda Balu deb atagan ayig‘i bilan birga o‘tkazgan g‘ayrioddiy lahzalarini namoyish etdi. Videoda u ulkan hayvon bilan hazilomuz tarzda olishadi, uni quchoqlaydi va hatto bilagini ayiqning og‘ziga tutadi.
Kadrlarning eng hayratlanarli qismi shundaki, ayiq uning qo‘lini tishlayotgandek ko‘rinsa-da, harakatini nazorat qilayotgandek taassurot qoldiradi. Bir payt Djamaldayev og‘riqni his qilib baqirib yuboradi, atrofdagilar esa vaziyatni kuzatib, kulib va uni qo‘llab-quvvatlab turadi.
Ayiq bilan «kurash» hazilga aylandi
Kadrlarda Djamaldayev qora kiyimda ayiq qarshisida turib, u bilan xuddi mashq qilayotgandek harakatlanadi.
Balu katta yog‘och ustida turgan paytda erkak unga yaqinlashadi. Ayiq ba’zan og‘zini katta ochib, oldinga intilganida Djamaldayev chekinadi, keyin yana uning oldiga qaytadi.
Ayrim kadrlarda bu manzara haqiqiy kurashni eslatadi. Ammo keyin erkak ayiqni quchoqlaydi va hayvon ham unga nisbatan keskin hujumkor harakat qilmayotgandek ko‘rinadi.
Bu esa ular bir-biriga avvaldan o‘rgangani haqida taassurot uyg‘otadi.
Eng keskin lahza — bilak ayiq og‘zida
Videoning eng diqqatga sazovor qismida Djamaldayev qo‘lini Baluning og‘ziga tutadi.
Ayiq uning bilagini tishlab turganida erkakning yuz ifodasi o‘zgarib, og‘riqdan baqirgani ko‘rinadi. Shunga qaramay, kadrlarda og‘ir jarohat alomati ko‘rinmaydi va vaziyat tezda hazilomuz tusga qaytadi.
Ayiqning jag‘i juda kuchli bo‘lishini hisobga olganda, bu harakat tashqi tomondan nihoyatda xavfli ko‘rinadi.
Keyingi lavhalarda esa Balu erkakni tanasi bilan surib, hatto uni yerga yiqitib yuborayotgandek holatlar ham bor.
Yiqildi, ammo yana ayiq yoniga qaytdi
Bir epizodda ayiqning harakati ta’sirida Djamaldayev muvozanatini yo‘qotib, qo‘llariga tayanib qoladi.
Balu esa ortidan harakatlanadi.
Biroq videoning keyingi qismida ular yana bir-biriga yaqin turganini, Djamaldayev ayiqni quchoqlayotganini ko‘rish mumkin.
Shu sabab rolik oddiy «inson va yirtqich to‘qnashuvi» emas, balki uzoq vaqt davomida bir-biriga o‘rgangan inson va hayvon o‘rtasidagi g‘ayrioddiy munosabatni ko‘rsatgandek qabul qilinmoqda.
Ayiq qanchalik o‘rgatilgan bo‘lmasin, u baribir yirtqich
Bu kabi videolar qiziq va hatto kulgili ko‘rinishi mumkin. Ammo ulardagi harakatlarni takrorlash mutlaqo tavsiya etilmaydi.
Ayiq — juda kuchli, tezkor va oldindan to‘liq bashorat qilib bo‘lmaydigan yovvoyi hayvon. Hatto insonga o‘rgangan yoki maxsus tarbiyalangan ayiq ham bir lahzalik instinktiv harakat bilan jiddiy jarohat yetkazishi mumkin.
Kadrlardagi «avaylab tishlash»ni ham inson bilan ayiqning o‘yini kabi xavfsiz holat deb qabul qilish to‘g‘ri emas. Ayiqning birgina kuchli harakati inson uchun og‘ir oqibat keltirib chiqarishi mumkin.
Nega bunday videolar millionlab odamlarni qiziqtiradi?
Inson va yirtqich hayvon o‘rtasidagi ishonchga o‘xshash munosabat doimo qiziqish uyg‘otadi.
Bu yerda ham kontrast kuchli: bir tomonda katta, kuchli ayiq, ikkinchi tomonda esa uning yoniga bemalol yaqinlashayotgan, quchoqlayotgan va hatto u bilan olishayotgan inson.
Ayniqsa Baluning ba’zi harakatlarini go‘yo kuchini ataylab cheklayotgandek ko‘rinishi videoni yanada ta’sirli qilgan.
Shu bilan birga, kadrlar bir muhim haqiqatni ham eslatadi: yovvoyi hayvon bilan o‘rnatilgan ishonch qanchalik kuchli bo‘lmasin, tabiatning kuchini hech qachon kamsitib bo‘lmaydi.
Apti Djamaldayev va Balu o‘rtasidagi ushbu g‘ayrioddiy «kurash» esa internetda odamlarni bir vaqtning o‘zida ham kuldiradigan, ham hayajonga soladigan videolar qatoriga kirishi mumkin. Ushbu video qisqa vaqtda, maqola tayyorlanayotgan vaqtda 33 milliondan ortiq marta ko‘rildi, 636 mingdan ziyod «layk» yig‘di va 8 mingga yaqin ulashishlar bilan tarmoqda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…