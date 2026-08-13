Pyatyorochka oziq-ovqat mahsulotlari yaroqlilik muddatini eslatuvchi servisni ishga tushirdi
«Pyatyorochka» mobil ilovasida mahsulotlarning yaroqlilik muddati tugashidan oldin xaridorlarni avtomatik ogohlantiruvchi servis bosqichma-bosqich ishga tushirilmoqda. Tizim «X5 Klub» sodiqlik kartasi orqali amalga oshirilgan xaridlarni va «Chestniy znak» raqamli markirovka ma'lumotlarini tahlil qilib, chek kiritish yoki shtrix-kodni skanerlashni talab qilmaydi.
Rossiyaning mashhur «Pyatyorochka» savdo tarmoqlari oʻz mobil ilovasida xaridorlarga mahsulotlarning yaroqlilik muddati tugayotgani haqida oʻz vaqtida xabar beruvchi yangi raqamli servisni bosqichma-bosqich joriy eta boshladi. IXBT.com nashrining xabar berishicha, mazkur tizim xaridorlarning uyni boshqarishini osonlashtiribgina qolmay, ortiqcha oziq-ovqat chiqindilarini qisqartirishga ham xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi funksiyaning ishlash mexanikasi mutlaqo avtomatlashtirilgan boʻlib, xaridorlardan ortiqcha harakat talab etmaydi. Tizim «X5 Klub» sodiqlik kartasi yordamida amalga oshirilgan xaridlarni tahlil qiladi va «Chestniy znak» raqamli markirovka maʼlumotlariga tayanadi. Xarid chogʻida mahsulotning ishlab chiqarilgan sanasi hamda yaroqlilik muddati raqamli kod orqali avtomatik tarzda oʻqib olinadi.
Smart-algoritmlar va toifalar boʻyicha eslatmalarMaxsus ishlab chiqilgan algoritm mahsulot turiga qarab isteʼmolchiga qachon ogohlantirish yuborilishini oʻzi belgilaydi. Bunda xaridorlar cheklarni qoʻlda kiritishi, mahsulotlarni alohida suratga olishi yoki shtrix-kodlarni skanerlashi shart emas. Barcha jarayon fon rejimida amalga oshiriladi.
Maʼlumotlarga koʻra, eslatmalar muddati mahsulot kategoriyasidan kelib chiqib turlicha belgilanadi. Jumladan:
- Sut mahsulotlari uchun yaroqlilik muddati tugashiga uch kun qolganda xabar keladi.
- Bolalar oziq-ovqatlari uchun esa bu muddat besh kunni tashkil etadi.
Kelgusidagi rejalar va ekologik ahamiyatTashkilotchilarning fikricha, ushbu loyiha uy sharoitida oziq-ovqat zaxiralarini oqilona nazorat qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, u uy xoʻjaliklarida ortiqcha mahsulotlarning buzilib qolishi va ularning axlatga tashlanishining oldini olish orqali ekologik barqarorlikka ham oʻz hissasini qoʻshadi.
Kelgusida X5 Group tarkibiga kiruvchi boshqa yirik savdo tarmoqlari, xususan, «Perekryostok» va «Chijik» supermarketlarida ham shunday aqlli eslatma tizimlarini ishga tushirish rejalashtirilgan. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, davlat markirovka tizimi maʼlumotlari nafaqat tovarlar aylanmasini nazorat qilish, balki isteʼmolchilar xavfsizligi va qulayligiga qaratilgan zamonaviy xizmatlarni yaratish uchun ham keng imkoniyatlar ochmoqda.
…