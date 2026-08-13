Pyatyorochka oziq-ovqat mahsulotlari yaroqlilik muddatini eslatuvchi servisni ishga tushirdi

·30·Texno
Pyatyorochka oziq-ovqat mahsulotlari yaroqlilik muddatini eslatuvchi servisni ishga tushirdi
Qisqacha

«Pyatyorochka» mobil ilovasida mahsulotlarning yaroqlilik muddati tugashidan oldin xaridorlarni avtomatik ogohlantiruvchi servis bosqichma-bosqich ishga tushirilmoqda. Tizim «X5 Klub» sodiqlik kartasi orqali amalga oshirilgan xaridlarni va «Chestniy znak» raqamli markirovka ma'lumotlarini tahlil qilib, chek kiritish yoki shtrix-kodni skanerlashni talab qilmaydi.

Rossiyaning mashhur «Pyatyorochka» savdo tarmoqlari oʻz mobil ilovasida xaridorlarga mahsulotlarning yaroqlilik muddati tugayotgani haqida oʻz vaqtida xabar beruvchi yangi raqamli servisni bosqichma-bosqich joriy eta boshladi. IXBT.com nashrining xabar berishicha, mazkur tizim xaridorlarning uyni boshqarishini osonlashtiribgina qolmay, ortiqcha oziq-ovqat chiqindilarini qisqartirishga ham xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi funksiyaning ishlash mexanikasi mutlaqo avtomatlashtirilgan boʻlib, xaridorlardan ortiqcha harakat talab etmaydi. Tizim «X5 Klub» sodiqlik kartasi yordamida amalga oshirilgan xaridlarni tahlil qiladi va «Chestniy znak» raqamli markirovka maʼlumotlariga tayanadi. Xarid chogʻida mahsulotning ishlab chiqarilgan sanasi hamda yaroqlilik muddati raqamli kod orqali avtomatik tarzda oʻqib olinadi.

Smart-algoritmlar va toifalar boʻyicha eslatmalar

Maxsus ishlab chiqilgan algoritm mahsulot turiga qarab isteʼmolchiga qachon ogohlantirish yuborilishini oʻzi belgilaydi. Bunda xaridorlar cheklarni qoʻlda kiritishi, mahsulotlarni alohida suratga olishi yoki shtrix-kodlarni skanerlashi shart emas. Barcha jarayon fon rejimida amalga oshiriladi.

Maʼlumotlarga koʻra, eslatmalar muddati mahsulot kategoriyasidan kelib chiqib turlicha belgilanadi. Jumladan:

  • Sut mahsulotlari uchun yaroqlilik muddati tugashiga uch kun qolganda xabar keladi.
  • Bolalar oziq-ovqatlari uchun esa bu muddat besh kunni tashkil etadi.
Xaridor xaridni amalga oshirgandan soʻng ilova orqali mahsulotni isteʼmol qilish tavsiya etilgan aniq sana koʻrsatilgan bildirishnomani qabul qilib oladi.

Kelgusidagi rejalar va ekologik ahamiyat

Tashkilotchilarning fikricha, ushbu loyiha uy sharoitida oziq-ovqat zaxiralarini oqilona nazorat qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, u uy xoʻjaliklarida ortiqcha mahsulotlarning buzilib qolishi va ularning axlatga tashlanishining oldini olish orqali ekologik barqarorlikka ham oʻz hissasini qoʻshadi.

Kelgusida X5 Group tarkibiga kiruvchi boshqa yirik savdo tarmoqlari, xususan, «Perekryostok» va «Chijik» supermarketlarida ham shunday aqlli eslatma tizimlarini ishga tushirish rejalashtirilgan. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, davlat markirovka tizimi maʼlumotlari nafaqat tovarlar aylanmasini nazorat qilish, balki isteʼmolchilar xavfsizligi va qulayligiga qaratilgan zamonaviy xizmatlarni yaratish uchun ham keng imkoniyatlar ochmoqda.

PyatyorochkaTexnologiyalarMobil ilovaIsteʼmolchiOziq-ovqat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Wildberries ilovasi AQShdagi App Store doʻkoniga qaytarildiWildberries ilovasi AQShdagi App Store doʻkoniga qaytarildiBugun, 15:51Elon Musk Grok 4.6 sunʼiy intellekt modelini taqdim etdiElon Musk Grok 4.6 sunʼiy intellekt modelini taqdim etdiBugun, 14:53Turkiyaning ilk AESida elektr energiyasi ishlab chiqarish boshlanadiTurkiyaning ilk AESida elektr energiyasi ishlab chiqarish boshlanadiBugun, 14:22Starlink Vьetnam bozoriga kirdi va buyurtmalarni qabul qila boshladiStarlink Vьetnam bozoriga kirdi va buyurtmalarni qabul qila boshladiBugun, 13:21Xiaomi suvni ham tozalovchi, ham qaynattiruvchi yangi qurilmani taqdim etdiXiaomi suvni ham tozalovchi, ham qaynattiruvchi yangi qurilmani taqdim etdiBugun, 12:54NVIDIA RTX Pro 6000 videokartasi narxi ikki baravarga oshdiNVIDIA RTX Pro 6000 videokartasi narxi ikki baravarga oshdiBugun, 12:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi