Eliot Anderson nima uchun Manchester Yunayted taklifini rad etganini aytdi
Eliot Anderson ta'til vaqtida Portugaliyada Manchester Yunayted vakillari bilan uchrashganiga qaramay, Manchester Siti safini tanladi. U bolaligidan Manchester Siti o'yinlarini kuzatgani va 8 yoki 9 yoshida Sergio Aguero urgan mashhur goldan ta'sirlangani sababli qarori aniq bo'lganini aytdi. Anderson, shuningdek, Kevin De Bruyne so'nggi o'n yillikdagi asosiy kumiri bo'lganini va uning klubida to'p surish o'zgacha hissiyot ekanini ta'kidladi.
Manchester Siti klubining rekord darajadagi yangi transferi Eliot Anderson taʼtil paytida Manchester Yunayted futbolchilarining saʼy-harakatlariga qaramay, nima uchun aynan shaharliklar safini tanlaganini ochiqladi. Goal.com xabar berishicha, Angliya terma jamoasi aʼzosi qizillar tomonining qiziqishiga qaramasdan, dastlabdanoq faqatgina Etihad stadioniga yoʻl olishni rejalashtirganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mavsum oraligʻidagi taʼtil vaqtida Angliya terma jamoasi futbolchisi Portugaliyada golf oʻynab yurgan paytida Manchester Yunayted vakillari bilan tasodifan toʻqnash kelgan. Qizil iblislar yetakchilari uni Old Traffordga oʻtishga koʻndirmoqchi boʻlgan boʻlsada, Anderson oʻz qarorida qatʼiy qolgan va yakunda Manchester Siti klubini tanlagan.
Bolalikdagi tanlov va Sergio Aguero omiliMatbuotda tarqalgan mish-mishlarga izoh berar ekan, Anderson bu boradagi gap-soʻzlar biroz boʻrttirib yuborilganini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, transfer boʻyicha tanlov uning uchun juda aniq boʻlgan, chunki u yoshligidan beri Manchester Siti oʻyinlarini kuzatib kelgan.
«Men sakkiz yoki toʻqqiz yoshda boʻlganimda Sergio Aguero oʻsha mashhur golni urgandi. Soʻnggi oʻn yil davomida Manchester Sitining oʻyinlarini kuzatib kelaman. Oldimda katta qaror turgandi va men toʻgʻri tanlov qilganimga aminman», — deya taʼkidladi futbolchi chorshanba kuni klub doʻkonida boʻlib oʻtgan uchrashuvda.
Kevin De Bruyne – asosiy kumirManchester Siti safiga oʻtish Eliot Anderson uchun shunchaki navbatdagi professional qadam emas, balki bolalikdagi kumirining izidan borish imkoniyatidir. U oʻzining shakllanish yillarida belgiyalik yarimhimoyachining maydondagi harakatlari va toʻp uzatishlarini diqqat bilan oʻrganib borganini yashirmadi.
«Kevin De Bruyne soʻnggi oʻn yillikda men havas qilgan asosiy futbolchi boʻlgan. Uning oʻyinini tomosha qilishni juda yaxshi koʻrardim. Endi esa uning klubida va oʻzi toʻp surgan joyda boʻlish men uchun juda oʻzgacha hissiyot», — deya yakunladi soʻzini Angliya terma jamoasining yulduzli xaridi.
…