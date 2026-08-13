Eliot Anderson nima uchun Manchester Yunayted taklifini rad etganini aytdi

·43·Sport
Eliot Anderson nima uchun Manchester Yunayted taklifini rad etganini aytdi
Qisqacha

Eliot Anderson ta'til vaqtida Portugaliyada Manchester Yunayted vakillari bilan uchrashganiga qaramay, Manchester Siti safini tanladi. U bolaligidan Manchester Siti o'yinlarini kuzatgani va 8 yoki 9 yoshida Sergio Aguero urgan mashhur goldan ta'sirlangani sababli qarori aniq bo'lganini aytdi. Anderson, shuningdek, Kevin De Bruyne so'nggi o'n yillikdagi asosiy kumiri bo'lganini va uning klubida to'p surish o'zgacha hissiyot ekanini ta'kidladi.

Manchester Siti klubining rekord darajadagi yangi transferi Eliot Anderson taʼtil paytida Manchester Yunayted futbolchilarining saʼy-harakatlariga qaramay, nima uchun aynan shaharliklar safini tanlaganini ochiqladi. Goal.com xabar berishicha, Angliya terma jamoasi aʼzosi qizillar tomonining qiziqishiga qaramasdan, dastlabdanoq faqatgina Etihad stadioniga yoʻl olishni rejalashtirganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mavsum oraligʻidagi taʼtil vaqtida Angliya terma jamoasi futbolchisi Portugaliyada golf oʻynab yurgan paytida Manchester Yunayted vakillari bilan tasodifan toʻqnash kelgan. Qizil iblislar yetakchilari uni Old Traffordga oʻtishga koʻndirmoqchi boʻlgan boʻlsada, Anderson oʻz qarorida qatʼiy qolgan va yakunda Manchester Siti klubini tanlagan.

Bolalikdagi tanlov va Sergio Aguero omili

Matbuotda tarqalgan mish-mishlarga izoh berar ekan, Anderson bu boradagi gap-soʻzlar biroz boʻrttirib yuborilganini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, transfer boʻyicha tanlov uning uchun juda aniq boʻlgan, chunki u yoshligidan beri Manchester Siti oʻyinlarini kuzatib kelgan.

«Men sakkiz yoki toʻqqiz yoshda boʻlganimda Sergio Aguero oʻsha mashhur golni urgandi. Soʻnggi oʻn yil davomida Manchester Sitining oʻyinlarini kuzatib kelaman. Oldimda katta qaror turgandi va men toʻgʻri tanlov qilganimga aminman», — deya taʼkidladi futbolchi chorshanba kuni klub doʻkonida boʻlib oʻtgan uchrashuvda.

Kevin De Bruyne – asosiy kumir

Manchester Siti safiga oʻtish Eliot Anderson uchun shunchaki navbatdagi professional qadam emas, balki bolalikdagi kumirining izidan borish imkoniyatidir. U oʻzining shakllanish yillarida belgiyalik yarimhimoyachining maydondagi harakatlari va toʻp uzatishlarini diqqat bilan oʻrganib borganini yashirmadi.

«Kevin De Bruyne soʻnggi oʻn yillikda men havas qilgan asosiy futbolchi boʻlgan. Uning oʻyinini tomosha qilishni juda yaxshi koʻrardim. Endi esa uning klubida va oʻzi toʻp surgan joyda boʻlish men uchun juda oʻzgacha hissiyot», — deya yakunladi soʻzini Angliya terma jamoasining yulduzli xaridi.

Eliot AndersonManchester SitiManchester YunaytedTransferlarAPL
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sesk Fabregas Mikel Arteta va Arsenal rahbariyatini yuqori baholadiSesk Fabregas Mikel Arteta va Arsenal rahbariyatini yuqori baholadiBugun, 15:16Bredli Barkolaning kelajagi: Nosir Al-Xelayfi nima dedi?Bredli Barkolaning kelajagi: Nosir Al-Xelayfi nima dedi?Bugun, 14:59Kventin Fortun Denni Uelbekning Chelfiga oʻtganidan afsusdaKventin Fortun Denni Uelbekning Chelfiga oʻtganidan afsusdaBugun, 14:51Kuinton Fortun Chelsiga Andre Onanani sotib olishni maslahat berdiKuinton Fortun Chelsiga Andre Onanani sotib olishni maslahat berdiBugun, 14:38Erling Xolandni toʻxtatish yoʻli bormi?Erling Xolandni toʻxtatish yoʻli bormi?Bugun, 14:19Dušan Vlaxovichning Yuventusdagi davri yakunlandi: hujumchi Turkiyaga yoʻl oldiDušan Vlaxovichning Yuventusdagi davri yakunlandi: hujumchi Turkiyaga yoʻl oldiBugun, 13:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha