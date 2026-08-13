Dušan Vlaxovichning Yuventusdagi davri yakunlandi: hujumchi Turkiyaga yoʻl oldi
Yuventus hujumchisi Dušan Vlaxovich faoliyatini Turkiyaning Besiktas klubida davom ettiradi. 26 yoshli futbolchi Angliya Premer-ligasi yoki La Liga grandlaridan taklif olmagach, yangi jamoasida bonuslar va qo'shimcha to'lovlarsiz har mavsumda 10 million yevro sof maosh oladigan bo'ldi. Vlaxovich Yuventus safida 168 ta uchrashuvda 68 ta gol urib, 2024-yilgi Italiya kubogini qo'lga kiritgan.
Turinning Yuventus klubi hujumchisi Dušan Vlaxovich faoliyatini Turkiyada davom ettiradigan boʻldi. GOAL.com xabar berishicha, serbiyalik futbolchi Angliya Premer-ligasi yoki La Liga grandlarining taklifini olmagach, faoliyatini Besiktas safida davom ettirishga qaror qildi va u yerda yuqori maosh oladigan boʻldi. Mazkur transfer 26 yoshli hujumchining Turin klubidagi murakkab va ziddiyatli davriga yakun yasadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, 2022-yilning yanvar oyida Yuventus Fiorentina safidan Vlaxovichni 70 million yevro va qoʻshimcha 10 million yevro bonus evaziga oʻz safiga qoʻshib olgandi. Klub rahbariyati yosh forvardga mavsumiga 12 million yevrogacha yetadigan ulkan maosh tayinlagan edi. Oʻshanda 22 yoshli futbolchi jamoani ortidan ergashtiruvchi chinakam yulduzga aylanadi, deb jiddiy umid qilingandi.
Katta umidlar va qiyin davrBiroq Vlaxovich kutilgan natijani koʻrsata olmadi. Albatta, futbolchining bu holatida maʼlum darajada soʻnggi yillardagi klubdagi tanglik ham sabab boʻldi. Yuventus safida oʻtgan toʻrt yarim yil davomida prezident Annyelli boshchiligidagi butun boshqaruv kengashi isteʼfoga chiqdi, koʻplab rahbariy oʻzgarishlar va murabbiylar almashinuvi roʻy berdi. Vlaxovich Allegri, Motta, Tudor va Spalletti qoʻl ostida toʻp surdi, endilikda esa uni Fiorentinada eng yaxshi oʻyinlarini ochib bergan murabbiy İtaliano kutmoqda.
Shunga qaramay, klub darajasidagi bunday tartibsizliklarga qaramay, haqiqiy chempionlar qiyin vaziyatlarda jamoani qutqarishi kutiladi. Vlaxovich 168 ta uchrashuvda 68 ta gol urishga muvaffaq boʻldi, biroq maydondagi asabiylashish va toʻpni qabul qilishdagi texnik cheklovlar uning oʻsishiga toʻsqinlik qildi. Uning yagona sovrini 2024-yilgi Italiya kubogi boʻlib, hal qiluvchi final oʻyinida Atalanta darvozasiga gʻalaba toʻpini kiritgan edi.
Besiktas bilan shartnoma va yangi qadamVlaxovichning keyingi manzili uning oʻzi oʻylagan darajaga chiqa olmaganini yana bir bor koʻrsatdi. Uzoq vaqt davomida futbolchi va uning vakillari Arsenal, Barselona yoki Bavariya kabi top-klublarni nishonga olgandi. Ammo bu jamoalardan aniq taklif boʻlmadi. Natijada futbolchi Turkiya chempionatiga yoʻl oldi. Istambul klubida u bonuslar va qoʻshimcha toʻlovlarni hisobga olmaganda, har mavsumda 10 million yevro sof maosh oladi.
Moliyaviy nuqtai nazardan bu bitim Vlaxovich va uning atrofidagilar uchun mutlaq gʻalaba boʻldi. Shu bilan birga, Yuventus hamon serbiyalik hujumchining oʻrnini munosib egallaydigan futbolchini qidirmoqda. Klub safiga kelib qoʻshilgan Kolo Muani maydon boʻylab harakatlanishni yoqtiradigan mobil forvard boʻlib, u jarima maydonchasining klassik markaziy hujumchisi hisoblanmaydi.
…