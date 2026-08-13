Dušan Vlaxovichning Yuventusdagi davri yakunlandi: hujumchi Turkiyaga yoʻl oldi

·45·Sport
Dušan Vlaxovichning Yuventusdagi davri yakunlandi: hujumchi Turkiyaga yoʻl oldi
Qisqacha

Yuventus hujumchisi Dušan Vlaxovich faoliyatini Turkiyaning Besiktas klubida davom ettiradi. 26 yoshli futbolchi Angliya Premer-ligasi yoki La Liga grandlaridan taklif olmagach, yangi jamoasida bonuslar va qo'shimcha to'lovlarsiz har mavsumda 10 million yevro sof maosh oladigan bo'ldi. Vlaxovich Yuventus safida 168 ta uchrashuvda 68 ta gol urib, 2024-yilgi Italiya kubogini qo'lga kiritgan.

Turinning Yuventus klubi hujumchisi Dušan Vlaxovich faoliyatini Turkiyada davom ettiradigan boʻldi. GOAL.com xabar berishicha, serbiyalik futbolchi Angliya Premer-ligasi yoki La Liga grandlarining taklifini olmagach, faoliyatini Besiktas safida davom ettirishga qaror qildi va u yerda yuqori maosh oladigan boʻldi. Mazkur transfer 26 yoshli hujumchining Turin klubidagi murakkab va ziddiyatli davriga yakun yasadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, 2022-yilning yanvar oyida Yuventus Fiorentina safidan Vlaxovichni 70 million yevro va qoʻshimcha 10 million yevro bonus evaziga oʻz safiga qoʻshib olgandi. Klub rahbariyati yosh forvardga mavsumiga 12 million yevrogacha yetadigan ulkan maosh tayinlagan edi. Oʻshanda 22 yoshli futbolchi jamoani ortidan ergashtiruvchi chinakam yulduzga aylanadi, deb jiddiy umid qilingandi.

Katta umidlar va qiyin davr

Biroq Vlaxovich kutilgan natijani koʻrsata olmadi. Albatta, futbolchining bu holatida maʼlum darajada soʻnggi yillardagi klubdagi tanglik ham sabab boʻldi. Yuventus safida oʻtgan toʻrt yarim yil davomida prezident Annyelli boshchiligidagi butun boshqaruv kengashi isteʼfoga chiqdi, koʻplab rahbariy oʻzgarishlar va murabbiylar almashinuvi roʻy berdi. Vlaxovich Allegri, Motta, Tudor va Spalletti qoʻl ostida toʻp surdi, endilikda esa uni Fiorentinada eng yaxshi oʻyinlarini ochib bergan murabbiy İtaliano kutmoqda.

Shunga qaramay, klub darajasidagi bunday tartibsizliklarga qaramay, haqiqiy chempionlar qiyin vaziyatlarda jamoani qutqarishi kutiladi. Vlaxovich 168 ta uchrashuvda 68 ta gol urishga muvaffaq boʻldi, biroq maydondagi asabiylashish va toʻpni qabul qilishdagi texnik cheklovlar uning oʻsishiga toʻsqinlik qildi. Uning yagona sovrini 2024-yilgi Italiya kubogi boʻlib, hal qiluvchi final oʻyinida Atalanta darvozasiga gʻalaba toʻpini kiritgan edi.

Besiktas bilan shartnoma va yangi qadam

Vlaxovichning keyingi manzili uning oʻzi oʻylagan darajaga chiqa olmaganini yana bir bor koʻrsatdi. Uzoq vaqt davomida futbolchi va uning vakillari Arsenal, Barselona yoki Bavariya kabi top-klublarni nishonga olgandi. Ammo bu jamoalardan aniq taklif boʻlmadi. Natijada futbolchi Turkiya chempionatiga yoʻl oldi. Istambul klubida u bonuslar va qoʻshimcha toʻlovlarni hisobga olmaganda, har mavsumda 10 million yevro sof maosh oladi.

Moliyaviy nuqtai nazardan bu bitim Vlaxovich va uning atrofidagilar uchun mutlaq gʻalaba boʻldi. Shu bilan birga, Yuventus hamon serbiyalik hujumchining oʻrnini munosib egallaydigan futbolchini qidirmoqda. Klub safiga kelib qoʻshilgan Kolo Muani maydon boʻylab harakatlanishni yoqtiradigan mobil forvard boʻlib, u jarima maydonchasining klassik markaziy hujumchisi hisoblanmaydi.

Dušan VlaxovichYuventusBesiktasA SeriyaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sesk Fabregas Mikel Arteta va Arsenal rahbariyatini yuqori baholadiSesk Fabregas Mikel Arteta va Arsenal rahbariyatini yuqori baholadiBugun, 15:16Bredli Barkolaning kelajagi: Nosir Al-Xelayfi nima dedi?Bredli Barkolaning kelajagi: Nosir Al-Xelayfi nima dedi?Bugun, 14:59Kventin Fortun Denni Uelbekning Chelfiga oʻtganidan afsusdaKventin Fortun Denni Uelbekning Chelfiga oʻtganidan afsusdaBugun, 14:51Kuinton Fortun Chelsiga Andre Onanani sotib olishni maslahat berdiKuinton Fortun Chelsiga Andre Onanani sotib olishni maslahat berdiBugun, 14:38Erling Xolandni toʻxtatish yoʻli bormi?Erling Xolandni toʻxtatish yoʻli bormi?Bugun, 14:19Eliot Anderson nima uchun Manchester Yunayted taklifini rad etganini aytdiEliot Anderson nima uchun Manchester Yunayted taklifini rad etganini aytdiBugun, 13:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha