Feliks Nmecha Yurgen Kloppning Germaniya terma jamoasiga kelishidan ruhlanganini aytdi
Yurgen Klopp Germaniya milliy jamoasining bosh murabbiyi etib tayinlangani terma jamoa futbolchilari, jumladan, Feliks Nmechani ruhlantirdi. 25 yoshli yarim himoyachi jamoada kayfiyat juda balandligini va Klopp bilan ishlashni sabrsizlik bilan kutayotganini aytdi. Biroq Nmecha 59 yoshli mutaxassis bilan hali shaxsan tanishmaganini, Dortmunddagi jamoadoshlaridan u haqida so'rashga hali imkon topmaganini bildirdi.
Germaniya futbolida yangi sahifa ochildi: afsonaviy mutaxassis Yurgen Klopp mamlakat milliy jamoasining bosh murabbiyi etib tayinlandi. Ushbu kutilmagan va jiddiy oʻzgarish butun mamlakat futbol jamoatchiligi, jumladan, terma jamoa futbolchilari orasida katta shijoat va koʻtarinki kayfiyatni hosil qildi. Goal.com xabar berishicha, Borussiya Dortmund yarim himoyachisi Feliks Nmecha bu tayinlov jamoa ichidagi muhitga qanday taʼsir qilgani haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Yurgen Kloppning Germaniya terma jamoasiga qaytishi59 yoshli Yurgen Klopp murabbiylik faoliyatidagi eng yorqin davrlaridan birini aynan Borussiya Dortmund klubida oʻtkazgan boʻlib, 2011 va 2012-yillarda ketma-ket ikki marta Bundesliga chempionligini qoʻlga kiritgan edi. Shundan soʻng Liverpul klubida ham ulkan muvaffaqiyatlarga erishgan tajribali mutaxassisning nemis milliy jamoasini boshqarish uchun qaytishi futbol olamida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Die Mannschaft oʻzining yangi muvaffaqiyatli davrini boshlashga hozirlik koʻrayotgan bir paytda, Kloppning tajribasi jamoaga katta foyda keltirishi kutilmoqda.
Kloppning maydon chetiga qaytishi va uning qoʻl ostida toʻp surish istagi Germaniya terma jamoasi aʼzolarini boʻlajak oʻyinlar oldidan nihoyatda motivatsiya qildi. Nmecha matbuotga bergan intervyusida ushbu tayinlovdan butun jamoa ruhlangani va mutaxassis bilan ishlashni intiqib kutayotganini yashirmadi.
"Ha, oʻylaymanki, hammaning kayfiyati juda baland", — dedi Feliks Nmecha. "Hamma bosh murabbiy, yaʼni uning oʻzi bilan ishlashni juda istamoqda. Bu aniqki, ajoyib tajriba boʻladi va men buni sabrsizlik bilan kutyapman."
Hali shaxsiy tanishuv boʻlmadiKatta hayajon va umumiy optimizmga qaramay, 25 yoshli yarim himoyachi hali yangi bosh murabbiy bilan shaxsan tanishishga ulgurmaganini tan oldi. U Klopp bilan qachondir yuzma-yuz uchrashish imkoniyatini sabrsizlik bilan kutmoqda. Nmechaning soʻzlariga koʻra, ular hali bir-birlarini shaxsan bilishmaydi.
Shuningdek, futbolchidan Dortmunddagi jamoadoshlaridan Yurgen Klopp haqida soʻrab-surishtirgani haqida ham qiziqishgan. Nmecha bu borada shunday dedi: "Hozircha yoʻq. Men bu yerda atigi bir necha kundedirman. Hali buning uchun imkoniyat boʻlmadi, lekin albatta soʻrayman".
Kloppning Germaniya termasidagi debyuti va uning boshchiligidagi ilk rasmiy oʻyinlar butun Yevropa futbol jamoatchiligining diqqat markazida turibdi. Germaniya futbol ittifoqi ushbu tayinlov orqali terma jamoadagi inqirozli holatlarga barham berib, oldingi gʻalabali anʼanalarni tiklashni rejalashtirgan.
…