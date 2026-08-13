Feliks Nmecha Yurgen Kloppning Germaniya terma jamoasiga kelishidan ruhlanganini aytdi

·41·Sport
Feliks Nmecha Yurgen Kloppning Germaniya terma jamoasiga kelishidan ruhlanganini aytdi
Qisqacha

Yurgen Klopp Germaniya milliy jamoasining bosh murabbiyi etib tayinlangani terma jamoa futbolchilari, jumladan, Feliks Nmechani ruhlantirdi. 25 yoshli yarim himoyachi jamoada kayfiyat juda balandligini va Klopp bilan ishlashni sabrsizlik bilan kutayotganini aytdi. Biroq Nmecha 59 yoshli mutaxassis bilan hali shaxsan tanishmaganini, Dortmunddagi jamoadoshlaridan u haqida so'rashga hali imkon topmaganini bildirdi.

Germaniya futbolida yangi sahifa ochildi: afsonaviy mutaxassis Yurgen Klopp mamlakat milliy jamoasining bosh murabbiyi etib tayinlandi. Ushbu kutilmagan va jiddiy oʻzgarish butun mamlakat futbol jamoatchiligi, jumladan, terma jamoa futbolchilari orasida katta shijoat va koʻtarinki kayfiyatni hosil qildi. Goal.com xabar berishicha, Borussiya Dortmund yarim himoyachisi Feliks Nmecha bu tayinlov jamoa ichidagi muhitga qanday taʼsir qilgani haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Yurgen Kloppning Germaniya terma jamoasiga qaytishi

59 yoshli Yurgen Klopp murabbiylik faoliyatidagi eng yorqin davrlaridan birini aynan Borussiya Dortmund klubida oʻtkazgan boʻlib, 2011 va 2012-yillarda ketma-ket ikki marta Bundesliga chempionligini qoʻlga kiritgan edi. Shundan soʻng Liverpul klubida ham ulkan muvaffaqiyatlarga erishgan tajribali mutaxassisning nemis milliy jamoasini boshqarish uchun qaytishi futbol olamida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Die Mannschaft oʻzining yangi muvaffaqiyatli davrini boshlashga hozirlik koʻrayotgan bir paytda, Kloppning tajribasi jamoaga katta foyda keltirishi kutilmoqda.

Kloppning maydon chetiga qaytishi va uning qoʻl ostida toʻp surish istagi Germaniya terma jamoasi aʼzolarini boʻlajak oʻyinlar oldidan nihoyatda motivatsiya qildi. Nmecha matbuotga bergan intervyusida ushbu tayinlovdan butun jamoa ruhlangani va mutaxassis bilan ishlashni intiqib kutayotganini yashirmadi.

"Ha, oʻylaymanki, hammaning kayfiyati juda baland", — dedi Feliks Nmecha. "Hamma bosh murabbiy, yaʼni uning oʻzi bilan ishlashni juda istamoqda. Bu aniqki, ajoyib tajriba boʻladi va men buni sabrsizlik bilan kutyapman."

Hali shaxsiy tanishuv boʻlmadi

Katta hayajon va umumiy optimizmga qaramay, 25 yoshli yarim himoyachi hali yangi bosh murabbiy bilan shaxsan tanishishga ulgurmaganini tan oldi. U Klopp bilan qachondir yuzma-yuz uchrashish imkoniyatini sabrsizlik bilan kutmoqda. Nmechaning soʻzlariga koʻra, ular hali bir-birlarini shaxsan bilishmaydi.

Shuningdek, futbolchidan Dortmunddagi jamoadoshlaridan Yurgen Klopp haqida soʻrab-surishtirgani haqida ham qiziqishgan. Nmecha bu borada shunday dedi: "Hozircha yoʻq. Men bu yerda atigi bir necha kundedirman. Hali buning uchun imkoniyat boʻlmadi, lekin albatta soʻrayman".

Kloppning Germaniya termasidagi debyuti va uning boshchiligidagi ilk rasmiy oʻyinlar butun Yevropa futbol jamoatchiligining diqqat markazida turibdi. Germaniya futbol ittifoqi ushbu tayinlov orqali terma jamoadagi inqirozli holatlarga barham berib, oldingi gʻalabali anʼanalarni tiklashni rejalashtirgan.

Yurgen KloppGermaniyaFeliks NmechaBorussiya DortmundFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Niko Gonsales Turiniga qaytdi: Atletiko Madrid va Yuventus muzokaralariNiko Gonsales Turiniga qaytdi: Atletiko Madrid va Yuventus muzokaralariBugun, 15:58Mikel Arteta Bruno Gimaraesning maydonga tushishga boʻlgan ishtiyoqini yuqori baholadiMikel Arteta Bruno Gimaraesning maydonga tushishga boʻlgan ishtiyoqini yuqori baholadiBugun, 15:52Sesk Fabregas Mikel Arteta va Arsenal rahbariyatini yuqori baholadiSesk Fabregas Mikel Arteta va Arsenal rahbariyatini yuqori baholadiBugun, 15:16Bredli Barkolaning kelajagi: Nosir Al-Xelayfi nima dedi?Bredli Barkolaning kelajagi: Nosir Al-Xelayfi nima dedi?Bugun, 14:59Kventin Fortun Denni Uelbekning Chelfiga oʻtganidan afsusdaKventin Fortun Denni Uelbekning Chelfiga oʻtganidan afsusdaBugun, 14:51Kuinton Fortun Chelsiga Andre Onanani sotib olishni maslahat berdiKuinton Fortun Chelsiga Andre Onanani sotib olishni maslahat berdiBugun, 14:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha