Tottenxemga Marcus Rashford transferi boʻyicha kutilmagan tavsiya berildi

·0·Sport
Tottenxemga Marcus Rashford transferi boʻyicha kutilmagan tavsiya berildi

Angliya futbolida transfer oynasi qizgʻin pallaga kirar ekan, Manchester Yunayted tarkibida oʻz oʻrnini yoʻqotgan Marcus Rashford atrofidagi gap-soʻzlar yana kun tartibiga chiqdi. Sobiq futbolchi va taniqli ekspert Jamie O'Hara Tottenxem rahbariyatini ushbu hujumchini sotib olish uchun bor imkoniyatni ishga solishga chaqirdi. Uning fikricha, Rashfordning transferi London klubi uchun yangi mavsum oldidan eng foydali bitimlardan biri boʻlishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Soʻnggi mavsumlarni ijara asosida Aston Villa va Barselona safida oʻtkazgan Marcus Rashford ayni damda Manchester Yunaytedning kelajakdagi rejalariga kirmaydi. Klub bosh murabbiyi Michael Carrick hujumchining xizmatlaridan voz kechishga tayyor ekanligi aytilmoqda. Shu sababli, Manchester klubi futbolchini maoshlar qaydnomasidan chiqarish va moliyaviy yukni kamaytirish maqsadida uni nisbatan arzon narxda qoʻyib yuborishi kutilmoqda.

Transfer qiymati va moliyaviy holat

Jamie O'Hara talkSPORT efirida bergan intervyusida Tottenxem uchun bu ayni muddao ekanligini taʼkidladi. Uning hisob-kitoblariga koʻra, futbolchining transferi taxminan 30 million funt sterlingga tushishi mumkin. Bu hozirgi bozor sharoitida tajribali hujumchi uchun juda past narx hisoblanadi. O'Hara klub rahbariyatiga yuzlanib, futbolchining maoshi uchun mablagʻni ayamay, uni tezroq jamoaga olib kelish zarurligini uqtirmoqda.

Manchester Yunayted tarkibida 426 ta oʻyinda maydonga tushib, 138 ta gol va 79 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan Rashfordning statistikasi tahsinga loyiq. Biroq, 2024-yilning dekabr oyidan buyon u "qizil iblislar" libosida maydonga tushgani yoʻq. Uning Old Trafforddagi faoliyati yakuniga yetgan koʻrinsa-da, futbolchi ijara muddatlarida oʻzining hali ham yuqori saviyada ekanligini isbotlay oldi.

Qayta tiklangan sport formasi

Oʻtgan mavsumda Barselona safida La Liga chempionligini qoʻlga kiritgan Marcus Rashford barcha musobaqalarda 14 ta gol va shuncha golli uzatmani amalga oshirdi. Shunga qaramay, Kataloniya klubi 26 million funtlik sotib olish bandidan foydalanmadi. Bu esa Tottenxem kabi klublar uchun yoʻl ochdi. Roberto De Zerbi qoʻl ostida qayta shakllanayotgan London jamoasi uchun Rashfordning tajribasi va tezkorligi juda asqotishi mumkin.

Xalqaro maydonda ham Rashford oʻz mavqeini tiklab olmoqda. Yevro 2024 turnirini oʻtkazib yuborgan boʻlsa-da, u 2026-yilgi Jahon chempionati saralash oʻyinlarida Angliya terma jamoasiga chaqirildi. Thomas Tuchel boshqaruvidagi terma jamoada u Xorvatiya va Panama kabi raqiblarga qarshi bahslarda oʻzini koʻrsatib, 75 ta oʻyinda urilgan gollari sonini 19 taga yetkazib oldi.

O'Haraning fikricha, agar Tottenxem ushbu transferni amalga oshira olsa, Rashford jamoaning haqiqiy yulduziga aylanadi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchi hali ham "yuqori darajadagi" ijrochi boʻlib qolmoqda va uning motivatsiyasi yangi jamoada yanada ortishi shubhasiz. Manchester Yunayted esa uni sotish orqali tarkibni tozalash va yangi transferlar uchun joy boʻshatishni maqsad qilgan.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Marcus Rashford uchun Tottenxem varianti faoliyatini Premer-ligada qayta tiklash uchun ajoyib imkoniyatdir. Roberto De Zerbi boshchiligidagi jamoa oʻtgan mavsumdagi omadsizliklardan soʻng kuchli toʻrtlikka qaytishni koʻzlamoqda va Rashford kabi tajribali hujumchi bu maqsad yoʻlida muhim boʻgʻin boʻlishi mumkin.

Manchester YunaytedTottenxemMarcus RashfordTransferAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi kutilmagan transferga yaqin: Cole Palmer Granit Xhaka kelishini maʼqulladiChelsi kutilmagan transferga yaqin: Cole Palmer Granit Xhaka kelishini maʼqulladiBugun, 01:38Malo Gusto Manchester Siti bilan kelishuvga erishdi: Himoyachi "Stamford Bridj"ni tark etadiMalo Gusto Manchester Siti bilan kelishuvga erishdi: Himoyachi "Stamford Bridj"ni tark etadiBugun, 01:37Robert Lewandowski MLSga yoʻl olmoqda: Polshalik yulduz Chicago Fire bilan kelishuvga erishdiRobert Lewandowski MLSga yoʻl olmoqda: Polshalik yulduz Chicago Fire bilan kelishuvga erishdiBugun, 01:19Yan Diomande Liverpul taklifini rad etdi: Isteʼdodli vinger Parijni tanlamoqdaYan Diomande Liverpul taklifini rad etdi: Isteʼdodli vinger Parijni tanlamoqdaBugun, 00:5817 ta zarba 11 ta gol: O‘zbekistonning eng katta muammosi qayerda bo‘ldi?17 ta zarba 11 ta gol: O‘zbekistonning eng katta muammosi qayerda bo‘ldi?Bugun, 00:38Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdiMundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdiBugun, 00:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi