Tottenxemga Marcus Rashford transferi boʻyicha kutilmagan tavsiya berildi
Angliya futbolida transfer oynasi qizgʻin pallaga kirar ekan, Manchester Yunayted tarkibida oʻz oʻrnini yoʻqotgan Marcus Rashford atrofidagi gap-soʻzlar yana kun tartibiga chiqdi. Sobiq futbolchi va taniqli ekspert Jamie O'Hara Tottenxem rahbariyatini ushbu hujumchini sotib olish uchun bor imkoniyatni ishga solishga chaqirdi. Uning fikricha, Rashfordning transferi London klubi uchun yangi mavsum oldidan eng foydali bitimlardan biri boʻlishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Soʻnggi mavsumlarni ijara asosida Aston Villa va Barselona safida oʻtkazgan Marcus Rashford ayni damda Manchester Yunaytedning kelajakdagi rejalariga kirmaydi. Klub bosh murabbiyi Michael Carrick hujumchining xizmatlaridan voz kechishga tayyor ekanligi aytilmoqda. Shu sababli, Manchester klubi futbolchini maoshlar qaydnomasidan chiqarish va moliyaviy yukni kamaytirish maqsadida uni nisbatan arzon narxda qoʻyib yuborishi kutilmoqda.
Transfer qiymati va moliyaviy holatJamie O'Hara talkSPORT efirida bergan intervyusida Tottenxem uchun bu ayni muddao ekanligini taʼkidladi. Uning hisob-kitoblariga koʻra, futbolchining transferi taxminan 30 million funt sterlingga tushishi mumkin. Bu hozirgi bozor sharoitida tajribali hujumchi uchun juda past narx hisoblanadi. O'Hara klub rahbariyatiga yuzlanib, futbolchining maoshi uchun mablagʻni ayamay, uni tezroq jamoaga olib kelish zarurligini uqtirmoqda.
Manchester Yunayted tarkibida 426 ta oʻyinda maydonga tushib, 138 ta gol va 79 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan Rashfordning statistikasi tahsinga loyiq. Biroq, 2024-yilning dekabr oyidan buyon u "qizil iblislar" libosida maydonga tushgani yoʻq. Uning Old Trafforddagi faoliyati yakuniga yetgan koʻrinsa-da, futbolchi ijara muddatlarida oʻzining hali ham yuqori saviyada ekanligini isbotlay oldi.
Qayta tiklangan sport formasiOʻtgan mavsumda Barselona safida La Liga chempionligini qoʻlga kiritgan Marcus Rashford barcha musobaqalarda 14 ta gol va shuncha golli uzatmani amalga oshirdi. Shunga qaramay, Kataloniya klubi 26 million funtlik sotib olish bandidan foydalanmadi. Bu esa Tottenxem kabi klublar uchun yoʻl ochdi. Roberto De Zerbi qoʻl ostida qayta shakllanayotgan London jamoasi uchun Rashfordning tajribasi va tezkorligi juda asqotishi mumkin.
Xalqaro maydonda ham Rashford oʻz mavqeini tiklab olmoqda. Yevro 2024 turnirini oʻtkazib yuborgan boʻlsa-da, u 2026-yilgi Jahon chempionati saralash oʻyinlarida Angliya terma jamoasiga chaqirildi. Thomas Tuchel boshqaruvidagi terma jamoada u Xorvatiya va Panama kabi raqiblarga qarshi bahslarda oʻzini koʻrsatib, 75 ta oʻyinda urilgan gollari sonini 19 taga yetkazib oldi.
O'Haraning fikricha, agar Tottenxem ushbu transferni amalga oshira olsa, Rashford jamoaning haqiqiy yulduziga aylanadi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchi hali ham "yuqori darajadagi" ijrochi boʻlib qolmoqda va uning motivatsiyasi yangi jamoada yanada ortishi shubhasiz. Manchester Yunayted esa uni sotish orqali tarkibni tozalash va yangi transferlar uchun joy boʻshatishni maqsad qilgan.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Marcus Rashford uchun Tottenxem varianti faoliyatini Premer-ligada qayta tiklash uchun ajoyib imkoniyatdir. Roberto De Zerbi boshchiligidagi jamoa oʻtgan mavsumdagi omadsizliklardan soʻng kuchli toʻrtlikka qaytishni koʻzlamoqda va Rashford kabi tajribali hujumchi bu maqsad yoʻlida muhim boʻgʻin boʻlishi mumkin.
…