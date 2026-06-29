Neymar safga qaytdi: Carlo Ancelotti Braziliya va Yaponiya oʻyini oldidan bayonot berdi

·90·Sport
Neymar safga qaytdi: Carlo Ancelotti Braziliya va Yaponiya oʻyini oldidan bayonot berdi

Braziliya terma jamoasi bosh murabbiyi Carlo Ancelotti Jaxon chempionatining 1/16 final bosqichi doirasidagi Yaponiya bilan uchrashuv oldidan Neymar borasidagi rejalari bilan oʻrtoqlashdi. Tajribali mutaxassisning soʻzlariga koʻra, yulduzli hujumchi ayni paytda yaxshi sport formasida boʻlsa-da, pley-offning ilk oʻyinini yana zaxira oʻrindigʻida boshlashi kutilmoqda. Bu qaror futbolchining uzoq davom etgan jarohatlardan soʻng tiklanish jarayoni bilan bogʻliq. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Neymar uchun 2026-yilgi Jaxon chempionati sari yoʻl ancha mashaqqatli kechdi. 2023-yilning oktyabr oyida olgan ogʻir tizza jarohati va keyinchalik boldir mushaklaridagi muammolar sababli u uzoq vaqt maydondan tashqarida qoldi. Guruh bosqichining Marokash va Gaitiga qarshi dastlabki bahslarini oʻtkazib yuborgan hujumchi, faqatgina Shotlandiya bilan oʻyinda zaxiradan maydonga tushib, terma jamoadagi uch yillik tanaffusga nuqta qoʻydi.

Ehtiyotkorlik strategiyasi

Carlo Ancelotti matbuot anjumanida Neymarning holati sezilarli darajada yaxshilanganini taʼkidladi. Goal.com nashri xabariga koʻra, italiyalik mutaxassis futbolchining tayyorgarligidan mamnun, biroq uni darhol 90 daqiqalik jangovar holatga tushirish niyatida emas. "Neymar oʻtgan haftada katta oʻsishga erishdi. U 15 daqiqadan koʻproq oʻynashga tayyor, ammo hammasi oʻyin ssenariysi va maydondagi vaziyatga bogʻliq", — deya tushuntirdi murabbiy.

Ushbu qarama-qarshilik atrofida yaponiyalik futbolchi Kento Shiogaining fikrlari ham shov-shuvlarga sabab boʻldi. "Volfsburg" hujumchisi Braziliya terma jamoasining avvalgi qudrati pasayib borayotganiga shama qildi. Biroq Ancelotti bunday "ruhiy hujumlar"ga (mind games) eʼtibor bermasligini va bor eʼtiborini faqat maydondagi taktik tayyorgarlikka qaratganini maʼlum qildi.

Yaponiya terma jamoasi Braziliya uchun oson raqib emasligini soʻnggi natijalar ham isbotlab turibdi. "Samuraylar" ayni paytda 10 oʻyindan iborat magʻlubiyatsiz seriyani davom ettirmoqda. Bu seriya davomida ular Braziliyani Tokioda 3:2 hisobida magʻlub etgan boʻlsa, Londondagi "Uembli" stadionida Angliyadan ustun kelishgan. Ancelotti oʻtgan yilgi magʻlubiyatdan toʻgʻri xulosa chiqarganini yashirmadi.

Guruh bosqichida Yaponiya Niderlandiya bilan durang oʻynab, Tunisni yirik hisobda magʻlub etdi va oʻz guruhida ikkinchi oʻrinni egalladi. Braziliya esa guruh gʻolibi sifatida pley-offga yoʻl oldi. Endilikda Neymar kabi tajribali yetakchilarning maydonga tushishi "Pentakampeonlar" uchun nafaqat taktik, balki ruhiy jihatdan ham katta ustunlik berishi mumkin.

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu bahs katta qiziqish uygʻotmoqda, chunki Braziliya va Yaponiya qarama-qarshiligi doimo yuqori texnika va shiddatli kurashlarga boy boʻladi. Neymar pley-off bosqichida oʻzining eng yaxshi oʻyinlarini koʻrsata oladimi yoki yoʻq — buni dushanba kungi bahs koʻrsatadi.

BraziliyaNeymarCarlo AncelottiYaponiyaJaxon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. FIFA yil goli nomzodlari orasiga Shomurodovni qo‘shdiJCH-2026. FIFA yil goli nomzodlari orasiga Shomurodovni qo‘shdiBugun, 13:17Saudiya futbolida katta iste’fo: federatsiya prezidenti xalqdan uzr so‘radiSaudiya futbolida katta iste’fo: federatsiya prezidenti xalqdan uzr so‘radiBugun, 13:12Lionel Scaloni Argentina terma jamoasida 2031-yilgacha qoladigan boʻldiLionel Scaloni Argentina terma jamoasida 2031-yilgacha qoladigan boʻldiBugun, 12:56Yaponiya murabbiyi Braziliyaga qarshi bahs oldidan dadil gapirdiYaponiya murabbiyi Braziliyaga qarshi bahs oldidan dadil gapirdiBugun, 12:42Janubiy Koreyada futbol mojarosi: prezident tergov talab qildiJanubiy Koreyada futbol mojarosi: prezident tergov talab qildiBugun, 12:30Barselona Robert Levandovski oʻrniga Harry Kane nomzodini koʻrib chiqmoqdaBarselona Robert Levandovski oʻrniga Harry Kane nomzodini koʻrib chiqmoqdaBugun, 12:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi