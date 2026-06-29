Neymar safga qaytdi: Carlo Ancelotti Braziliya va Yaponiya oʻyini oldidan bayonot berdi
Braziliya terma jamoasi bosh murabbiyi Carlo Ancelotti Jaxon chempionatining 1/16 final bosqichi doirasidagi Yaponiya bilan uchrashuv oldidan Neymar borasidagi rejalari bilan oʻrtoqlashdi. Tajribali mutaxassisning soʻzlariga koʻra, yulduzli hujumchi ayni paytda yaxshi sport formasida boʻlsa-da, pley-offning ilk oʻyinini yana zaxira oʻrindigʻida boshlashi kutilmoqda. Bu qaror futbolchining uzoq davom etgan jarohatlardan soʻng tiklanish jarayoni bilan bogʻliq. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Neymar uchun 2026-yilgi Jaxon chempionati sari yoʻl ancha mashaqqatli kechdi. 2023-yilning oktyabr oyida olgan ogʻir tizza jarohati va keyinchalik boldir mushaklaridagi muammolar sababli u uzoq vaqt maydondan tashqarida qoldi. Guruh bosqichining Marokash va Gaitiga qarshi dastlabki bahslarini oʻtkazib yuborgan hujumchi, faqatgina Shotlandiya bilan oʻyinda zaxiradan maydonga tushib, terma jamoadagi uch yillik tanaffusga nuqta qoʻydi.
Ehtiyotkorlik strategiyasiCarlo Ancelotti matbuot anjumanida Neymarning holati sezilarli darajada yaxshilanganini taʼkidladi. Goal.com nashri xabariga koʻra, italiyalik mutaxassis futbolchining tayyorgarligidan mamnun, biroq uni darhol 90 daqiqalik jangovar holatga tushirish niyatida emas. "Neymar oʻtgan haftada katta oʻsishga erishdi. U 15 daqiqadan koʻproq oʻynashga tayyor, ammo hammasi oʻyin ssenariysi va maydondagi vaziyatga bogʻliq", — deya tushuntirdi murabbiy.
Ushbu qarama-qarshilik atrofida yaponiyalik futbolchi Kento Shiogaining fikrlari ham shov-shuvlarga sabab boʻldi. "Volfsburg" hujumchisi Braziliya terma jamoasining avvalgi qudrati pasayib borayotganiga shama qildi. Biroq Ancelotti bunday "ruhiy hujumlar"ga (mind games) eʼtibor bermasligini va bor eʼtiborini faqat maydondagi taktik tayyorgarlikka qaratganini maʼlum qildi.
Yaponiya terma jamoasi Braziliya uchun oson raqib emasligini soʻnggi natijalar ham isbotlab turibdi. "Samuraylar" ayni paytda 10 oʻyindan iborat magʻlubiyatsiz seriyani davom ettirmoqda. Bu seriya davomida ular Braziliyani Tokioda 3:2 hisobida magʻlub etgan boʻlsa, Londondagi "Uembli" stadionida Angliyadan ustun kelishgan. Ancelotti oʻtgan yilgi magʻlubiyatdan toʻgʻri xulosa chiqarganini yashirmadi.
Guruh bosqichida Yaponiya Niderlandiya bilan durang oʻynab, Tunisni yirik hisobda magʻlub etdi va oʻz guruhida ikkinchi oʻrinni egalladi. Braziliya esa guruh gʻolibi sifatida pley-offga yoʻl oldi. Endilikda Neymar kabi tajribali yetakchilarning maydonga tushishi "Pentakampeonlar" uchun nafaqat taktik, balki ruhiy jihatdan ham katta ustunlik berishi mumkin.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu bahs katta qiziqish uygʻotmoqda, chunki Braziliya va Yaponiya qarama-qarshiligi doimo yuqori texnika va shiddatli kurashlarga boy boʻladi. Neymar pley-off bosqichida oʻzining eng yaxshi oʻyinlarini koʻrsata oladimi yoki yoʻq — buni dushanba kungi bahs koʻrsatadi.
…