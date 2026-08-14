Rodri Manchester Sitidan ketishga urunmoqda va Barselona safiga qoʻshilishni istamoqda
Manchester Siti yarim himoyachisi Rodri jamoani tark etish jarayonini tezlashtirish maqsadida klub rahbariyatidan maxsus ruxsat soʻradi. SPORT nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, 2024-yilgi “Oltin toʻp” sohibi juma kuni tonggi mashgʻulotlarni oʻtkazib yuborish va taʼtilni biroz choʻzish uchun rahbariyatga murojaat qilgan. Ushbu holat ispaniyalik futbolchining Kataloniyaga koʻchib oʻtishi hal qiluvchi bosqichga kirganidan darak beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, ispaniyalik futbolchining Kataloniya klubiga oʻtish istagi qatʼiy, biroq u bu jarayonni professional tarzda hal qilishga harakat qilmoqda. Futbolchi mashgʻulotlarni ruxsatsiz qoldirish isyon sifatida baholanishini tushunib turibdi va aynan shu sababli hozirgi ish beruvchisining roziligigagina tayanmoqda. Shunga qaramay, uning bu qadami sobiq futbolchi Ferran Torresning PSJga oʻtishidagi voqealarni yodga solmoqda.
Transfer muzokaralaridagi qiyinchiliklarGarchi futbolchining xohishi aniq boʻlsa-da, Angliya chempioni vakillari muzokaralarda oʻta qatʼiy pozitsiyani egallab turibdi. Avvalroq Barselona tomonidan taqdim etilgan taxminan 60 million yevrolik yaxshilangan taklif Manchester Siti rahbariyati tomonidan rad etilgan edi. Klub futbolchining shartnomasi yakuniga yetib borayotganiga qaramasdan, oʻz talablaridan tushish niyatida emas.
Manchester Siti bosh murabbiyi Enzo Maresca jamoaning Seuldagi oʻrtoqlik oʻyinidan soʻng bergan intervyusida futbolchining qaytishini kutayotganini taʼkidlagan edi. Italiyalik mutaxassis vaziyatda oʻzgarish yoʻqligini va futbolchi belgilangan muddatda safga qoʻshilishini maʼlum qildi. Shunga qaramay, klub ichidagi vaziyat va transfer soʻrovlari bosim ostida qolmoqda.
Hansi Flick omiliUshbu transfer harakatining asosiy turtki beruvchi omillaridan biri Barselona bosh murabbiyi Hansi Flick va futbolchi oʻrtasidagi shaxsiy suhbatlar boʻldi. Nemis mutaxassisi ispaniyalik yarim himoyachiga oʻzining taktik rejalarini tushuntirib, uni yangi loyihaning markaziy figurasiga aylanishiga ishontirgan. Shuningdek, futbolchining agenti bergan intervyuga koʻra, Rodri oʻzining yakuniy qarori haqida boshqa daʼvogarlarga ham hurmat yuzasidan xabar bergan.
Hozirgi kunda tomonlar oʻrtasidagi munosabatlar hurmat doirasida saqlanib qolinayotgan boʻlsa-da, vaziyatning keskinlashuvi transfer oynasining eng shov-shuvli voqealaridan biriga aylanib ulgurdi. Rodrining Manchester Siti safidagi kelajagi yaqin kunlardagi rasmiy muzokaralar natijasiga bogʻliq boʻladi.
…