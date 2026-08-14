Rodri Manchester Sitidan ketishga urunmoqda va Barselona safiga qoʻshilishni istamoqda

·0·Sport
Rodri Manchester Sitidan ketishga urunmoqda va Barselona safiga qoʻshilishni istamoqda

Manchester Siti yarim himoyachisi Rodri jamoani tark etish jarayonini tezlashtirish maqsadida klub rahbariyatidan maxsus ruxsat soʻradi. SPORT nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, 2024-yilgi “Oltin toʻp” sohibi juma kuni tonggi mashgʻulotlarni oʻtkazib yuborish va taʼtilni biroz choʻzish uchun rahbariyatga murojaat qilgan. Ushbu holat ispaniyalik futbolchining Kataloniyaga koʻchib oʻtishi hal qiluvchi bosqichga kirganidan darak beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, ispaniyalik futbolchining Kataloniya klubiga oʻtish istagi qatʼiy, biroq u bu jarayonni professional tarzda hal qilishga harakat qilmoqda. Futbolchi mashgʻulotlarni ruxsatsiz qoldirish isyon sifatida baholanishini tushunib turibdi va aynan shu sababli hozirgi ish beruvchisining roziligigagina tayanmoqda. Shunga qaramay, uning bu qadami sobiq futbolchi Ferran Torresning PSJga oʻtishidagi voqealarni yodga solmoqda.

Transfer muzokaralaridagi qiyinchiliklar

Garchi futbolchining xohishi aniq boʻlsa-da, Angliya chempioni vakillari muzokaralarda oʻta qatʼiy pozitsiyani egallab turibdi. Avvalroq Barselona tomonidan taqdim etilgan taxminan 60 million yevrolik yaxshilangan taklif Manchester Siti rahbariyati tomonidan rad etilgan edi. Klub futbolchining shartnomasi yakuniga yetib borayotganiga qaramasdan, oʻz talablaridan tushish niyatida emas.

Manchester Siti bosh murabbiyi Enzo Maresca jamoaning Seuldagi oʻrtoqlik oʻyinidan soʻng bergan intervyusida futbolchining qaytishini kutayotganini taʼkidlagan edi. Italiyalik mutaxassis vaziyatda oʻzgarish yoʻqligini va futbolchi belgilangan muddatda safga qoʻshilishini maʼlum qildi. Shunga qaramay, klub ichidagi vaziyat va transfer soʻrovlari bosim ostida qolmoqda.

Hansi Flick omili

Ushbu transfer harakatining asosiy turtki beruvchi omillaridan biri Barselona bosh murabbiyi Hansi Flick va futbolchi oʻrtasidagi shaxsiy suhbatlar boʻldi. Nemis mutaxassisi ispaniyalik yarim himoyachiga oʻzining taktik rejalarini tushuntirib, uni yangi loyihaning markaziy figurasiga aylanishiga ishontirgan. Shuningdek, futbolchining agenti bergan intervyuga koʻra, Rodri oʻzining yakuniy qarori haqida boshqa daʼvogarlarga ham hurmat yuzasidan xabar bergan.

Hozirgi kunda tomonlar oʻrtasidagi munosabatlar hurmat doirasida saqlanib qolinayotgan boʻlsa-da, vaziyatning keskinlashuvi transfer oynasining eng shov-shuvli voqealaridan biriga aylanib ulgurdi. Rodrining Manchester Siti safidagi kelajagi yaqin kunlardagi rasmiy muzokaralar natijasiga bogʻliq boʻladi.

RodriManchester SitiBarselonaTransferlarLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

RB Leyptsig Strasburdan ikki futbolchini oʻz safiga qoʻshib olmoqdaRB Leyptsig Strasburdan ikki futbolchini oʻz safiga qoʻshib olmoqdaBugun, 09:18Islom Ismoilov «Andijon» ustidan qozonilgan yirik g‘alaba haqida gapirdiIslom Ismoilov «Andijon» ustidan qozonilgan yirik g‘alaba haqida gapirdiBugun, 09:15Alamli mag‘lubiyat: Mirjalol Qosimov Buxorodagi o‘yindan so‘ng nimalar dedi?Alamli mag‘lubiyat: Mirjalol Qosimov Buxorodagi o‘yindan so‘ng nimalar dedi?Bugun, 09:07«Sizlar mayda odamlarsiz»: Merab va Umar o‘rtasidagi adovat yangi bosqichga chiqdi«Sizlar mayda odamlarsiz»: Merab va Umar o‘rtasidagi adovat yangi bosqichga chiqdiBugun, 08:16Xavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasida qanday loyiha tuzmoqda?Xavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasida qanday loyiha tuzmoqda?Bugun, 08:04«Barselona» o‘z to‘purarini sotdi: PSJ Ferran Torres transferini hal qildi«Barselona» o‘z to‘purarini sotdi: PSJ Ferran Torres transferini hal qildiBugun, 07:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi