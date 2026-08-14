Roskosmos Popigay krateri kosmik suratlarini eʼlon qildi

·0·Texno
Roskosmos Popigay krateri kosmik suratlarini eʼlon qildi

Roskosmos davlat korporatsiyasi Krasnoyarsk oʻlkasida joylashgan va millionlab yillar oldin ulkan meteorit qulrashi natijasida hosil boʻlgan Popigay kraterining noyob suratlarini eʼlon qildi. Mazkur koinotdan va yerdan olingan tasvirlar sayyoramiz geologik tarixining eng yirik izlaridan birini yaqqol namoyon etadi hamda ilmiy jamoatchilik va keng ommada katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, diametri taxminan 100 kilometrni tashkil etuvchi Popigay krateri Yer yuzidagi toʻrtinchi eng yirik zarbali krater hisoblanadi. Mutaxassislar ushbu ulkan obyekt bundan 35,7 million yil muqaddam osmon jismining qulrashi oqibatida shakllanganini taʼkidlashmoqda.

  • Popigay kraterining diametri: qariyb 100 kilometr
  • Hosil boʻlgan davri: taxminan 35,7 million yil oldin
  • Obyekt maqomi: YuNESKOning jahon geologik merosi roʻyxatida

Noyob geologik hudud va «Pestriye skali»

Eʼlon qilingan fotosuratlarda nafaqat umumiy kosmik koʻrinish, balki mazkur hududning diqqatga sazovor joylari ham muhrlangan. Xususan, tasvirlardan birida «Pestriye skali» (Rangdor qoyalar) урочищesi aks ettirilgan boʻlib, bu yerdagi togʻ jinslari kuchli meteorit zarbasi natijasida tashqariga otilib chiqqan va qadimiy hodisa izlarini shu kungacha saqlab qolgan.

Geografik jihatdan Popigay botigʻi Anabar platosi hududida joylashgan. Roskosmos oʻz suratlarida nafaqat kraterning oʻzini, balki shu mintaqadan oqib oʻtuvchi Anabar daryosining tabiat manzaralarini ham namoyish etgan. Bu esa mazkur olis hududning geografik va ekologik xususiyatlarini yaxshiroq tasavvur qilish imkonini beradi.

Jahon miqyosidagi ahamiyati

Mazkur noyob geologik tuzilmaning ahamiyati faqatgina ilmiy doiralar bilan cheklanib qolmaydi. 1991-yilda Popigay botigʻi oʻzining betakror geologik xususiyatlari tufayli YuNESKOning jahon geologik merosi obyektlari roʻyxatiga kiritilgan edi. Bu esa uning sayyoramiz tarixi uchun qanchalik muhim obida ekanini yana bir bor tasdiqlaydi.

Soʻnggi kosmik suratlar zamonaviy sunʼiy yoʻldosh texnologiyalari yordamida Yerdagi qadimiy kataklizmlar izlarini naqadar aniqlikda kuzatish mumkinligini koʻrsatib berdi. Roskosmosning ushbu tashabbusi ilm-fan ixlosmandlariga Yer yuzining millionlab yillar oldingi qiyofasini tasavvur qilish va sayyoramiz geologik evolyutsiyasini oʻrganishda muhim manba boʻlib xizmat qiladi.

RoskosmosPopigay krateriKrasnoyarsk oʻlkasiMeteoritGeologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ko‘nikish qiyin bo‘ladimi? Instagram'ning yangi logotipi va tarmoqdagi bahslarKo‘nikish qiyin bo‘ladimi? Instagram'ning yangi logotipi va tarmoqdagi bahslarBugun, 08:36Apple foydalanuvchilarga yollanma josuslik dasturlari xuruji haqida ogohlantirish yubordiApple foydalanuvchilarga yollanma josuslik dasturlari xuruji haqida ogohlantirish yubordiBugun, 02:51Xiaomi uch boshli yangi massaj qurilmasini taqdim etdiXiaomi uch boshli yangi massaj qurilmasini taqdim etdiBugun, 01:59Pokiston oʻzining ilk Jinnah-1 oyasari bilan tanishtirdiPokiston oʻzining ilk Jinnah-1 oyasari bilan tanishtirdiKecha, 23:54Sunʼiy intellekt agentlari oʻrtasida kutilmagan toʻqnashuv yuzaga keldiSunʼiy intellekt agentlari oʻrtasida kutilmagan toʻqnashuv yuzaga keldiKecha, 23:29X oʻz reyting algoritm manba kodini ochiqladi va shadowbanʼni tekshirish imkonini berdiX oʻz reyting algoritm manba kodini ochiqladi va shadowbanʼni tekshirish imkonini berdiKecha, 21:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi