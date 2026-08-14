«Arsenal» anshlagi: Londonliklar «Siti»dan revansh olishga shaylanmoqda!

·69·Sport
«Arsenal» anshlagi: Londonliklar «Siti»dan revansh olishga shaylanmoqda!
Qisqacha

16 avgust kuni Angliya Superkubogi uchun «Arsenal» va «Manchester Siti» Kardiffdagi «Millenium» (Principality) stadionida to'qnash keladi. «Manchester Siti» o'z muxlislariga ajratilgan chiptalarni to'liq sota olmagani sababli tribunalar nisbati «Arsenal» foydasiga 75/25 foizni tashkil etadi: londonliklarni taxminan 55 000, manchesterliklarni esa 18 500 muxlis qo'llab-quvvatlaydi.

16 avgust kuni Angliyada yangi futbol mavsumi an’anaviy tarzda Angliya Superkubogi (Community Shield) bahsi bilan rasman start oladi. Mamlakatning amaldagi chempioni «Arsenal» hamda Angliya kubogi sohibi «Manchester Siti» jamoalari mavsumning ilk sovrini uchun maydonga tushishadi.

E’tiborlisi, bu safargi prinsipial to‘qnashuv Londondagi muhtasham «Uembli» stadionida emas, balki Uels poytaxti — Kardiff shahridagi afsonaviy arenada bo‘lib o‘tadi.

«Siti» chiptalarni sota olmadi: Kardiffda 75/25 foizlik ustunlik

Nufuzli Football Ground Guide nashrining xabar berishicha, «Manchester Siti» rahbariyati Superkubok o‘yini uchun o‘z muxlislariga ajratilgan chiptalar kvotasini to‘liq sota olmadi. Manchesterliklar tomonidan o‘zlashtirilmagan chiptalar qayta sotuvga chiqarilgach, ularni «Arsenal»ning ashaddiy ishqibozlari bir zumda xarid qilib bo‘lishdi.

Buning oqibatida Kardiffdagi qariyb 74 ming tomoshabinga mo‘ljallangan «Millenium» (Principality) stadionida tribunalar nisbati 75/25 foiz ko‘rinishida «Arsenal» foydasiga hal bo‘ldi:

  • «Arsenal» muxlislari: taxminan 55 000 nafar;

  • «Manchester Siti» muxlislari: taxminan 18 500 nafar.

Futbol ekspertlarining ta’kidlashicha, londonlik muxlislar o‘tgan mavsumdagi chempionlik tantanasini davom ettirgan holda Uelsda «Arsenal»ga mehmonda emas, xuddi o‘z uyidagidek bosimsiz va issiq muhit yaratib berishadi.

Revansh ishtiyoqi va The Weeknd konserti sababli relokatsiya

Londonlik tomoshabinlarni Kardiffga oqib kelishiga yana bir katta sabab — revansh olish istagidir. O‘tgan mavsumda Angliya ligasi kubogi finalida «Manchester Siti» «Arsenal»ni 2:0 hisobida mag‘lub etib, kubokni olib ketgan edi. Endilikda «kanonirlar» fanatlari jamoaga o‘sha alamli mag‘lubiyat uchun munosib javob qaytarishda yordam berishni maqsad qilgan.

Ma’lumot uchun, Angliya Superkubogi uchrashuvi 2006 yildan buyon ilk bor Kardiffdagi «Millenium» stadionida o‘tkazilmoqda. Bu gal o‘yinning «Uembli»dan ko‘chirilishiga sabab — aynan shu kunlarda Londondagi asosiy arenada mashhur xonanda The Weeknd'ning «After Hours til Dawn» turnesi doirasidagi muhtasham konsert dasturlari rejalashtirilganidir.

Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.

ArsenalManchester CityLondonCardiffWembley
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kamyob hodisa: Erling Xoland birdaniga 4 ta Ginness rekordini o‘rnatdi!Kamyob hodisa: Erling Xoland birdaniga 4 ta Ginness rekordini o‘rnatdi!Bugun, 09:35RB Leyptsig Strasburdan ikki futbolchini oʻz safiga qoʻshib olmoqdaRB Leyptsig Strasburdan ikki futbolchini oʻz safiga qoʻshib olmoqdaBugun, 09:18Rodri Manchester Sitidan ketishga urunmoqda va Barselona safiga qoʻshilishni istamoqdaRodri Manchester Sitidan ketishga urunmoqda va Barselona safiga qoʻshilishni istamoqdaBugun, 09:17Islom Ismoilov «Andijon» ustidan qozonilgan yirik g‘alaba haqida gapirdiIslom Ismoilov «Andijon» ustidan qozonilgan yirik g‘alaba haqida gapirdiBugun, 09:15Alamli mag‘lubiyat: Mirjalol Qosimov Buxorodagi o‘yindan so‘ng nimalar dedi?Alamli mag‘lubiyat: Mirjalol Qosimov Buxorodagi o‘yindan so‘ng nimalar dedi?Bugun, 09:07«Sizlar mayda odamlarsiz»: Merab va Umar o‘rtasidagi adovat yangi bosqichga chiqdi«Sizlar mayda odamlarsiz»: Merab va Umar o‘rtasidagi adovat yangi bosqichga chiqdiBugun, 08:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi