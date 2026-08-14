«Aviachiptalar — sharmandalik, prokuror tomoshabin»: Surxondaryo hokimidan kutilmagan bayonot

·43·Jamiyat
«Aviachiptalar — sharmandalik, prokuror tomoshabin»: Surxondaryo hokimidan kutilmagan bayonot
Qisqacha

Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov samolyot va poyezd chiptalari narxining oshgani, yo'l infratuzilmasining ayanchli ahvoli hamda transportdagi muammolarni keskin tanqid qildi. U M-39 xalqaro avtomagistralidagi vaziyat sabab taksistlar va avtobus haydovchilari norozi ekanini, Boysundan o'tish qiyinligini bildirdi.

Surxondaryo viloyati hokimi Ulug‘bek Qosimov viloyatning poytaxt Toshkent shahri bilan transport logistikasi, ayanchli yo‘l infratuzilmasi hamda samolyot va poyezd chiptalari narxining haddan tashqari oshib ketganini ochiq va keskin tanqid ostiga oldi.

Viloyat rahbari mas’ul tashkilotlarning loqaydligini qattiq qoralab, oddiy xalq poytaxtga yetib olishda mislsiz qiyinchiliklarga duch kelayotganini ta’kidladi.

«Boysundan o‘tib bo‘lmaydi, odamlar yuziga qarab bo‘lmayapti»

Hokim aholining Toshkentga qatnaydigan asosiy yo‘nalishi bo‘lmish M-39 xalqaro avtomagistrali bo‘yicha og‘riqli vaziyatga to‘xtaldi:

«Boysundan o‘tib bo‘lmaydi. Taksistlarimiz, avtobus haydovchilarimiz norozi bo‘lib, baqirib-chaqirib yurishibdi. Yo‘llarning ahvolidan odamlarning yuziga qaray olmaydigan holatdamiz», — dedi Ulug‘bek Qosimov.

Poyezdlar va vokzallar: «Vagonga chiqqan odam Toshkentgacha kasal bo‘ladi»

Temir yo‘l sohasidagi sharoitlar ham viloyat rahbarining qattiq e’tiroziga sabab bo‘ldi. Qosimovning ta’kidlashicha, temir yo‘l transportida elementar qulayliklar umuman yaratilmagan:

«Temir yo‘lda umuman sharoit yo‘q. Vagonga chiqqan odam Toshkentga yetguncha kasal bo‘lib qoladi. Sovitish (konditsioner) tizimi ham, boshqa sharoitlar ham ishlamayapti. Vokzalda na chipta bor, na odamlarga sharoit yaratilgan. Termizdan Sariosiyoga qatnaydigan shahar atrofi poyezdlarida esa odam tashishning umuman iloji yo‘q — u yerga odam sig‘maydi va sharoit yo‘q. Bu holatda Transport prokurori shunchaki tomoshabin bo‘lib o‘tiribdi», — deya qo‘shimcha qildi u.

«Tanish-bilishsiz chipta topib bo‘lmaydi»: Aviaqatnovlar va narxlar muammosi

Eng keskin tanqidlardan biri aviatsiya va chiptalar narxiga qaratildi. Hokim aviachiptalarning ikki barobar qimmatlashib ketgani va monopoliyaga qarshi kurashishi kerak bo‘lgan organlarning sukunatini qoraladi:

«Aviachiptalar masalasi — umuman sharmandalik! Narxlar ikki baravarga oshdi. Raqobat qo‘mitasi (sobiq Monopoliya) nomli tashkilot esa shunchaki tomoshabin. Bechora, oddiy odam qanday yurishi kerak? Bu chipta narxini ko‘rish ham, xarid qilish ham imkonsiz bo‘lib qoldi. Umuman olganda, tanish-bilishlarsiz aviachipta topib bo‘lmaydigan tizim yaratib qo‘yilgan».

Viloyat rahbari tomonidan bildirilgan ushbu haqli va keskin e’tirozlar tegishli vazirlik va idoralar, jumladan, Transport vazirligi hamda Raqobatni rivojlantirish qo‘mitasi tomonidan tezkor choralar ko‘rilishini talab etmoqda.

Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.

Ulug‘bek QosimovSurxondaryoToshkentBoysunTermiz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Men kimman?» degan savolga javob beradigan 12 nuqta...«Men kimman?» degan savolga javob beradigan 12 nuqta...Bugun, 08:49O‘zbekistonda 15 yoshli maktab o‘quvchisi fohishadan xavfli infeksiya yuqtirib olgani aniqlandiO‘zbekistonda 15 yoshli maktab o‘quvchisi fohishadan xavfli infeksiya yuqtirib olgani aniqlandiBugun, 06:09Qarzlarini o‘z vaqtida to‘lamagan fuqaroning “TRACKER 2” avtoulovi xatlandiQarzlarini o‘z vaqtida to‘lamagan fuqaroning “TRACKER 2” avtoulovi xatlandiKecha, 19:59Aliment to‘lashdan qochib yurgan ota Urganchdagi qurilish binosidan topildiAliment to‘lashdan qochib yurgan ota Urganchdagi qurilish binosidan topildiKecha, 19:56Qashqadaryoda YPXdan qochgan haydovchi xizmat mashinasiga urildi (video)Qashqadaryoda YPXdan qochgan haydovchi xizmat mashinasiga urildi (video)Kecha, 16:04Qarzdorlik evaziga qimmatbaho avtotransport xatlandiQarzdorlik evaziga qimmatbaho avtotransport xatlandiKecha, 14:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi