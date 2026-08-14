«Al-Qodisiya» «Manchester Siti» yulduzini sotib olmoqda: maoshi “dahshat”li
«Al-Qodisiya» «Manchester Siti» va Niderlandiya terma jamoasi yarimhimoyachisi Tijani Reyndersni transfer qilish bo‘yicha kelishuvga erishdi. 28 yoshli futbolchiga yiliga 20 million yevro maosh ko‘zda tutilgan 5 yillik shartnoma taklif qilingan, transfer qiymati esa taxminan 60 million yevroni tashkil etadi. Tijani Reynders yaqin soatlar ichida yangi klubi uchun tibbiy ko‘rikdan o‘tishi belgilangan.
Saudiya Arabistoni Pro-ligasi vakili «Al-Qodisiya» navbatdagi yirik transferni amalga oshirish arafasida turibdi. Saudiya klubi Angliyaning «Manchester Siti» jamoasi hamda Niderlandiya milliy terma jamoasi yarimhimoyachisi Tijani Reyndersni o‘z safiga qo‘shib olish bo‘yicha kelishuvga erishdi.
Niderlandiyaning nufuzli De Telegraaf nashri bergan xabarga ko‘ra, arab klubi 28 yoshli xavbekka yiliga 20 million yevro maosh ko‘zda tutilgan 5 yillik fantastik shartnoma taklif qildi.
Tibbiy ko‘rik va 60 million yevrolik transfer
Manba ma’lumotlariga qaraganda, Tijani Reynders yaqin soatlar ichida yangi klubi uchun rasmiy tibbiy ko‘rikdan o‘tishi belgilangan.
Avvalroq xalqaro ommaviy axborot vositalari «Al-Qodisiya» ushbu transfer uchun «Manchester Siti» hisob raqamiga taxminan 60 million yevro to‘lab berishga to‘liq rozi bo‘lganini xabar qilgan edi.
Reyndersning Manchesterdagi faoliyati va narxi
Garchi niderlandiyalik yarimhimoyachining «shaharliklar» bilan amaldagi shartnomasi 2030 yil yoziga qadar imzolangan bo‘lsa-da, kelib tushgan mislsiz moliyaviy taklif va yangi loyiha transferning amalga oshishiga sabab bo‘lmoqda.
Reynders o‘tgan mavsum davomida Xosep Gvardiola boshchiligidagi jamoada muhim o‘yin ko‘rsatdi:
O‘yinlar: Barcha turnirlarda 47 ta bellashuv;
Gollar: 7 ta;
Assistlar: 8 ta golli uzatma.
Ma’lumot uchun, nufuzli Transfermarkt portali futbolchining ayni paytdagi bozor qiymatini 50 million yevro deb baholamoqda.
Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.
…