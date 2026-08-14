«Al-Qodisiya» «Manchester Siti» yulduzini sotib olmoqda: maoshi “dahshat”li

·68·Sport
«Al-Qodisiya» «Manchester Siti» yulduzini sotib olmoqda: maoshi “dahshat”li
Qisqacha

«Al-Qodisiya» «Manchester Siti» va Niderlandiya terma jamoasi yarimhimoyachisi Tijani Reyndersni transfer qilish bo‘yicha kelishuvga erishdi. 28 yoshli futbolchiga yiliga 20 million yevro maosh ko‘zda tutilgan 5 yillik shartnoma taklif qilingan, transfer qiymati esa taxminan 60 million yevroni tashkil etadi. Tijani Reynders yaqin soatlar ichida yangi klubi uchun tibbiy ko‘rikdan o‘tishi belgilangan.

Saudiya Arabistoni Pro-ligasi vakili «Al-Qodisiya» navbatdagi yirik transferni amalga oshirish arafasida turibdi. Saudiya klubi Angliyaning «Manchester Siti» jamoasi hamda Niderlandiya milliy terma jamoasi yarimhimoyachisi Tijani Reyndersni o‘z safiga qo‘shib olish bo‘yicha kelishuvga erishdi.

Niderlandiyaning nufuzli De Telegraaf nashri bergan xabarga ko‘ra, arab klubi 28 yoshli xavbekka yiliga 20 million yevro maosh ko‘zda tutilgan 5 yillik fantastik shartnoma taklif qildi.

Tibbiy ko‘rik va 60 million yevrolik transfer

Manba ma’lumotlariga qaraganda, Tijani Reynders yaqin soatlar ichida yangi klubi uchun rasmiy tibbiy ko‘rikdan o‘tishi belgilangan.

Avvalroq xalqaro ommaviy axborot vositalari «Al-Qodisiya» ushbu transfer uchun «Manchester Siti» hisob raqamiga taxminan 60 million yevro to‘lab berishga to‘liq rozi bo‘lganini xabar qilgan edi.

Reyndersning Manchesterdagi faoliyati va narxi

Garchi niderlandiyalik yarimhimoyachining «shaharliklar» bilan amaldagi shartnomasi 2030 yil yoziga qadar imzolangan bo‘lsa-da, kelib tushgan mislsiz moliyaviy taklif va yangi loyiha transferning amalga oshishiga sabab bo‘lmoqda.

Reynders o‘tgan mavsum davomida Xosep Gvardiola boshchiligidagi jamoada muhim o‘yin ko‘rsatdi:

  • O‘yinlar: Barcha turnirlarda 47 ta bellashuv;

  • Gollar: 7 ta;

  • Assistlar: 8 ta golli uzatma.

Ma’lumot uchun, nufuzli Transfermarkt portali futbolchining ayni paytdagi bozor qiymatini 50 million yevro deb baholamoqda.

Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.

Al-QadsiahManchester CityTijjani ReijndersSaudi ArabiaPep Guardiola
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Temurxo‘ja Abduxoliqov oilasida og‘ir judolik yuz berdiTemurxo‘ja Abduxoliqov oilasida og‘ir judolik yuz berdiBugun, 12:45Manchester Siti yarim himoyachisi Saudiya Arabistoniga yoʻl olmoqdaManchester Siti yarim himoyachisi Saudiya Arabistoniga yoʻl olmoqdaBugun, 12:36Real Madrid jamoasida ilk muammolar: himoya chizigʻidagi krizisReal Madrid jamoasida ilk muammolar: himoya chizigʻidagi krizisBugun, 12:34Uesli Fofana Chelsidea barqarorlik zarurligini ta'kidladiUesli Fofana Chelsidea barqarorlik zarurligini ta'kidladiBugun, 12:15Inter Curtis Jones transferi ustida ishlamoqdaInter Curtis Jones transferi ustida ishlamoqdaBugun, 12:12Neymar Santos muxlislarini tanqid qildi: Agar yomon kayfiyatda boʻlsangiz, uyda oʻtiringNeymar Santos muxlislarini tanqid qildi: Agar yomon kayfiyatda boʻlsangiz, uyda oʻtiringBugun, 11:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi