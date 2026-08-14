17 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
17 avgust kuni amal qiladigan dollar kursi 40–41 so‘m atrofida pasayishi kutilmoqda. Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurs 11 935 so‘mni tashkil etib, bu ko‘rsatkich Anorbank, Poytaxtbank va Universalbankda qayd etilgan. Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurs Asia Alliance Bank va APEX BANKda 11 980 so‘m, Agrobank va Asakabankda esa 11 990 so‘m bo‘lgan. Kurs kun davomida o‘zgarishi mumkin.
17 avgust kuni amal qiladigan dollar kursi 40–41 so‘m atrofida pasayishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Anorbank — 11 935 so‘m.
• Poytaxtbank — 11 935 so‘m.
• Universalbank — 11 935 so‘m.
• Invest Finance Bank — 11 930 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Asia Alliance Bank — 11 980 so‘m.
• APEX BANK — 11 980 so‘m.
• Agrobank — 11 990 so‘m.
• Asakabank — 11 990 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
…