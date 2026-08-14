17 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda

·58·Iqtisodiyot
17 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
Qisqacha

17 avgust kuni amal qiladigan dollar kursi 40–41 so‘m atrofida pasayishi kutilmoqda. Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurs 11 935 so‘mni tashkil etib, bu ko‘rsatkich Anorbank, Poytaxtbank va Universalbankda qayd etilgan. Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurs Asia Alliance Bank va APEX BANKda 11 980 so‘m, Agrobank va Asakabankda esa 11 990 so‘m bo‘lgan. Kurs kun davomida o‘zgarishi mumkin.

17 avgust kuni amal qiladigan dollar kursi 40–41 so‘m atrofida pasayishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi.

Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:

Anorbank — 11 935 so‘m.
• Poytaxtbank — 11 935 so‘m.
• Universalbank — 11 935 so‘m.
• Invest Finance Bank — 11 930 so‘m.

Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:

• Asia Alliance Bank — 11 980 so‘m.
• APEX BANK — 11 980 so‘m.
Agrobank — 11 990 so‘m.
• Asakabank — 11 990 so‘m.

Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.

AnorbankAgrobankAsakabankTelegram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

14 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi14 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 17:4114 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda14 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaKecha, 11:2113 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi12.08, 18:0913 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda13 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda12.08, 11:4912 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi12 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi11.08, 17:4612 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda12 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda11.08, 11:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
12 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda