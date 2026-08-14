Kamyob hodisa: Erling Xoland birdaniga 4 ta Ginness rekordini o‘rnatdi!
Erling Xolandga Ginnessning rekordlar kitobidan birdaniga to'rtta rasmiy sertifikat topshirildi. U UYEFA Millatlar ligasi tarixidagi eng yaxshi to'purar bo'lib, 19 ta gol urgan va APLda 100 ta golga eng tez, 111 ta o'yinda yetgan futbolchi sifatida qayd etilgan. Xoland 2022/2023 yilgi mavsumda APLda 36 ta gol urib, bir mavsumlik rekordni o'rnatgan, shuningdek, Chempionlar ligasining bitta bahsida 5 ta gol urgan yagona futbolchi hisoblanadi.
«Manchester Siti» klubi va Norvegiya terma jamoasining to‘purar hujumchisi Erling Xoland jahon futboli tarixida kamdan-kam uchraydigan natijaga erishdi. Norvegiyalik fenomenal futbolchiga Ginnessning rekordlar kitobining (Guinness World Records) birdaniga to‘rtta rasmiy sertifikati topshirildi.
Bu haqdagi rasmiy ma’lumotnoma va fotoreportaj nashrning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida e’lon qilindi. To‘plangan mukofotlarda asosiy urg‘u futbolchining fantastik va qaytalanmas sermahsulligiga qaratilgan.
Ginness kitobiga kiritilgan 4 ta afsonaviy rekord
Endilikda Erling Xoland jahon rekordi egasi sifatida quyidagi 4 ta tarixiy ko‘rsatkichi bilan rasman qayd etildi:
Millatlar ligasi rekordchisi: UYEFA Millatlar ligasi musobaqasi tarixidagi eng yaxshi to‘purar — 19 ta gol;
APLdagi absolyut rekord: Angliya Premer-ligasi tarixida eng tez 100 ta gol marrasini zafariyat bilan egallagan futbolchi — atigi 111 ta o‘yinda;
Bir mavsumlik gollar bo‘yicha qirol: APLda bir mavsum ichida eng ko‘p to‘p kiritgan futbolchi — 2022/2023 yilgi mavsumda 36 ta gol;
Chempionlar ligasidagi penta-trik: Yevropa Chempionlar ligasining bitta bahsida 5 ta gol urgan yagona rekordchi futbolchi.
26 yoshli norvegiyalik hujumchining bu kabi rekordlari uni hozirgi zamonaviy futbolning eng xavfli va natijali hujumchilaridan biri ekanini yana bir bor isbotladi.
Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.
…