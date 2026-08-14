Kamyob hodisa: Erling Xoland birdaniga 4 ta Ginness rekordini o‘rnatdi!

·75·Sport
Kamyob hodisa: Erling Xoland birdaniga 4 ta Ginness rekordini o‘rnatdi!
Qisqacha

Erling Xolandga Ginnessning rekordlar kitobidan birdaniga to'rtta rasmiy sertifikat topshirildi. U UYEFA Millatlar ligasi tarixidagi eng yaxshi to'purar bo'lib, 19 ta gol urgan va APLda 100 ta golga eng tez, 111 ta o'yinda yetgan futbolchi sifatida qayd etilgan. Xoland 2022/2023 yilgi mavsumda APLda 36 ta gol urib, bir mavsumlik rekordni o'rnatgan, shuningdek, Chempionlar ligasining bitta bahsida 5 ta gol urgan yagona futbolchi hisoblanadi.

«Manchester Siti» klubi va Norvegiya terma jamoasining to‘purar hujumchisi Erling Xoland jahon futboli tarixida kamdan-kam uchraydigan natijaga erishdi. Norvegiyalik fenomenal futbolchiga Ginnessning rekordlar kitobining (Guinness World Records) birdaniga to‘rtta rasmiy sertifikati topshirildi.

Bu haqdagi rasmiy ma’lumotnoma va fotoreportaj nashrning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida e’lon qilindi. To‘plangan mukofotlarda asosiy urg‘u futbolchining fantastik va qaytalanmas sermahsulligiga qaratilgan.

Ginness kitobiga kiritilgan 4 ta afsonaviy rekord

Endilikda Erling Xoland jahon rekordi egasi sifatida quyidagi 4 ta tarixiy ko‘rsatkichi bilan rasman qayd etildi:

  • Millatlar ligasi rekordchisi: UYEFA Millatlar ligasi musobaqasi tarixidagi eng yaxshi to‘purar — 19 ta gol;

  • APLdagi absolyut rekord: Angliya Premer-ligasi tarixida eng tez 100 ta gol marrasini zafariyat bilan egallagan futbolchi — atigi 111 ta o‘yinda;

  • Bir mavsumlik gollar bo‘yicha qirol: APLda bir mavsum ichida eng ko‘p to‘p kiritgan futbolchi — 2022/2023 yilgi mavsumda 36 ta gol;

  • Chempionlar ligasidagi penta-trik: Yevropa Chempionlar ligasining bitta bahsida 5 ta gol urgan yagona rekordchi futbolchi.

26 yoshli norvegiyalik hujumchining bu kabi rekordlari uni hozirgi zamonaviy futbolning eng xavfli va natijali hujumchilaridan biri ekanini yana bir bor isbotladi.

Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.

Erling HaalandManchester CityGuinness World RecordsUEFAPremier League
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Arsenal» anshlagi: Londonliklar «Siti»dan revansh olishga shaylanmoqda!«Arsenal» anshlagi: Londonliklar «Siti»dan revansh olishga shaylanmoqda!Bugun, 09:45RB Leyptsig Strasburdan ikki futbolchini oʻz safiga qoʻshib olmoqdaRB Leyptsig Strasburdan ikki futbolchini oʻz safiga qoʻshib olmoqdaBugun, 09:18Rodri Manchester Sitidan ketishga urunmoqda va Barselona safiga qoʻshilishni istamoqdaRodri Manchester Sitidan ketishga urunmoqda va Barselona safiga qoʻshilishni istamoqdaBugun, 09:17Islom Ismoilov «Andijon» ustidan qozonilgan yirik g‘alaba haqida gapirdiIslom Ismoilov «Andijon» ustidan qozonilgan yirik g‘alaba haqida gapirdiBugun, 09:15Alamli mag‘lubiyat: Mirjalol Qosimov Buxorodagi o‘yindan so‘ng nimalar dedi?Alamli mag‘lubiyat: Mirjalol Qosimov Buxorodagi o‘yindan so‘ng nimalar dedi?Bugun, 09:07«Sizlar mayda odamlarsiz»: Merab va Umar o‘rtasidagi adovat yangi bosqichga chiqdi«Sizlar mayda odamlarsiz»: Merab va Umar o‘rtasidagi adovat yangi bosqichga chiqdiBugun, 08:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi