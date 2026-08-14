RB Leyptsig Strasburdan ikki futbolchini oʻz safiga qoʻshib olmoqda

·0·Sport
RB Leyptsig Strasburdan ikki futbolchini oʻz safiga qoʻshib olmoqda

Bundesikaning yetakchi jamoalaridan biri boʻlgan RB Leyptsig yosh iqtidor egasi Yan Diomande Real Madridga sotib yuborilganidan soʻng, tarkibni kuchaytirish harakatlarini jadal davom ettirmoqda. Goal.com xabar qilishicha, nemis klubi Fransiyaning Strasbur jamoasidan ikki nafar istiqbolli futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish borasida shartnoma shartlari boʻyicha kelishuvga erishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, Yan Diomandening transferidan tushgan salmoqli mablagʻni toʻgʻridan-toʻgʻri qayta investitsiya qilishga kirishgan RB Leyptsig rahbariyati Fransiya chempionatida toʻp surayotgan Diego Moreira hamda Samir El Murabetni transfer qilishga yaqin turibdi. Ushbu ikki futbolchi klubning yozgi transfer kampaniyasidagi ustuvor maqsadga aylangan.

Sobiq chelsea-lik futbolchi asosiy nomzod

Strasbur safida oʻzini koʻrsatayotgan sobiq Chelsi qanot hujumchisi Diego Moreira Yan Diomandening oʻrnini egallash uchun asosiy nomzod sifatida koʻrilmoqda. Foot Mercato maʼlumotlariga koʻra, Belgiya terma jamoasi aʼzosi boʻlgan Moreira allaqachon Germaniya klubiga oʻtishga rozilik bildirgan va shaxsiy shartnoma shartlari kelishib olingan.

Biroq RB Leyptsig faqatgina Moreira bilan cheklanib qolmayapti. Nemis klubi Strasbur tarkibidagi yana bir istiqbolli iqtidor egasi Samir El Murabetni ham qoʻshib olish uchun jiddiy qadamlar tashladi. Ushbu ikki tomonlama transfer operatsiyasi Red Bull koʻmagidagi klubning yozgi transfer bozoridagi strategiyasida muhim oʻrin tutadi.

Strasbur bilan murakkab muzokaralar kutilmoqda

Futbolchilarning shaxsiy shartlar boʻyicha roziligi olinganiga qaramay, asosiy qiyinchilik hali oldinda — endi RB Leyptsig rahbariyati Strasbur klubi bilan transfer summasi boʻyicha kelishib olishi kerak. Fransuz klubi oʻz futbolchilarini osonlikcha qoʻyib yubormasligi aniq, ayniqsa Leyptsig yaqinda Yan Diomandening transferidan katta daromad koʻrganidan ularning xabari bor.

Strasbur bu yozda oʻz tarkibidagi bir nechta asosiy futbolchilarini yoʻqotib ulgurgan. Xususan, jamoa sardori Emmanuel Emegha hamda yarim himoyachi Valentin Barkoning transferi amalga oshgan edi. Shu boisdan fransuz klubi navbatdagi futbolchilarni qoʻyib yuborishda yuqori toʻlovlar va qoʻshimcha bonuslarni talab qilishi kutilmoqda.

Hozirda har ikki klub rahbarlari oʻrtasidagi muzokaralar hal qiluvchi bosqichga kirmoqda. RB Leyptsig yangi mavsum oldidan tayyorgarlik jarayonini muvaffaqiyatli oʻtkazish va yangi keladigan futbolchilarni jamoaga tezroq moslashtirish uchun ushbu transferlarni imkon qadar tezroq yakunlashni rejalashtirmoqda.

RB LeyptsigTransferlarStrasburBundesligaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri Manchester Sitidan ketishga urunmoqda va Barselona safiga qoʻshilishni istamoqdaRodri Manchester Sitidan ketishga urunmoqda va Barselona safiga qoʻshilishni istamoqdaBugun, 09:17Islom Ismoilov «Andijon» ustidan qozonilgan yirik g‘alaba haqida gapirdiIslom Ismoilov «Andijon» ustidan qozonilgan yirik g‘alaba haqida gapirdiBugun, 09:15Alamli mag‘lubiyat: Mirjalol Qosimov Buxorodagi o‘yindan so‘ng nimalar dedi?Alamli mag‘lubiyat: Mirjalol Qosimov Buxorodagi o‘yindan so‘ng nimalar dedi?Bugun, 09:07«Sizlar mayda odamlarsiz»: Merab va Umar o‘rtasidagi adovat yangi bosqichga chiqdi«Sizlar mayda odamlarsiz»: Merab va Umar o‘rtasidagi adovat yangi bosqichga chiqdiBugun, 08:16Xavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasida qanday loyiha tuzmoqda?Xavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasida qanday loyiha tuzmoqda?Bugun, 08:04«Barselona» o‘z to‘purarini sotdi: PSJ Ferran Torres transferini hal qildi«Barselona» o‘z to‘purarini sotdi: PSJ Ferran Torres transferini hal qildiBugun, 07:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi