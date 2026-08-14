RB Leyptsig Strasburdan ikki futbolchini oʻz safiga qoʻshib olmoqda
Bundesikaning yetakchi jamoalaridan biri boʻlgan RB Leyptsig yosh iqtidor egasi Yan Diomande Real Madridga sotib yuborilganidan soʻng, tarkibni kuchaytirish harakatlarini jadal davom ettirmoqda. Goal.com xabar qilishicha, nemis klubi Fransiyaning Strasbur jamoasidan ikki nafar istiqbolli futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish borasida shartnoma shartlari boʻyicha kelishuvga erishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, Yan Diomandening transferidan tushgan salmoqli mablagʻni toʻgʻridan-toʻgʻri qayta investitsiya qilishga kirishgan RB Leyptsig rahbariyati Fransiya chempionatida toʻp surayotgan Diego Moreira hamda Samir El Murabetni transfer qilishga yaqin turibdi. Ushbu ikki futbolchi klubning yozgi transfer kampaniyasidagi ustuvor maqsadga aylangan.
Sobiq chelsea-lik futbolchi asosiy nomzodStrasbur safida oʻzini koʻrsatayotgan sobiq Chelsi qanot hujumchisi Diego Moreira Yan Diomandening oʻrnini egallash uchun asosiy nomzod sifatida koʻrilmoqda. Foot Mercato maʼlumotlariga koʻra, Belgiya terma jamoasi aʼzosi boʻlgan Moreira allaqachon Germaniya klubiga oʻtishga rozilik bildirgan va shaxsiy shartnoma shartlari kelishib olingan.
Biroq RB Leyptsig faqatgina Moreira bilan cheklanib qolmayapti. Nemis klubi Strasbur tarkibidagi yana bir istiqbolli iqtidor egasi Samir El Murabetni ham qoʻshib olish uchun jiddiy qadamlar tashladi. Ushbu ikki tomonlama transfer operatsiyasi Red Bull koʻmagidagi klubning yozgi transfer bozoridagi strategiyasida muhim oʻrin tutadi.
Strasbur bilan murakkab muzokaralar kutilmoqdaFutbolchilarning shaxsiy shartlar boʻyicha roziligi olinganiga qaramay, asosiy qiyinchilik hali oldinda — endi RB Leyptsig rahbariyati Strasbur klubi bilan transfer summasi boʻyicha kelishib olishi kerak. Fransuz klubi oʻz futbolchilarini osonlikcha qoʻyib yubormasligi aniq, ayniqsa Leyptsig yaqinda Yan Diomandening transferidan katta daromad koʻrganidan ularning xabari bor.
Strasbur bu yozda oʻz tarkibidagi bir nechta asosiy futbolchilarini yoʻqotib ulgurgan. Xususan, jamoa sardori Emmanuel Emegha hamda yarim himoyachi Valentin Barkoning transferi amalga oshgan edi. Shu boisdan fransuz klubi navbatdagi futbolchilarni qoʻyib yuborishda yuqori toʻlovlar va qoʻshimcha bonuslarni talab qilishi kutilmoqda.
Hozirda har ikki klub rahbarlari oʻrtasidagi muzokaralar hal qiluvchi bosqichga kirmoqda. RB Leyptsig yangi mavsum oldidan tayyorgarlik jarayonini muvaffaqiyatli oʻtkazish va yangi keladigan futbolchilarni jamoaga tezroq moslashtirish uchun ushbu transferlarni imkon qadar tezroq yakunlashni rejalashtirmoqda.
…