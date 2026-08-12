3 nafar bokschimiz jangda: «IBA.PRO 20» turnirining to‘liq kardi e’lon qilindi

·57·Sport
3 nafar bokschimiz jangda: «IBA.PRO 20» turnirining to‘liq kardi e’lon qilindi
Qisqacha

O'zbekistonlik uch nafar bokschi — Mirazizbek Mirzaxalilov, Havasbek Asadullayev va Xalimjon Mamasoliyev — 14 avgust kuni Rossiyaning Naberejniye Chelni shahrida o'tadigan «IBA.PRO 20» turnirida jang qiladi. Mirazizbek Mirzaxalilov ikkinchi o'ta yengil vazn toifasida IBF European kamari uchun mag'lubiyatsiz Chingiz Natirovga qarshi 10 raundlik bahs o'tkazadi.

Rossiya Federatsiyasining Naberejniye Chelni shahrida navbatdagi nufuzli «IBA.PRO 20» professional boks turniri bo‘lib o‘tadi. Ushbu kechada o‘zbekistonlik uch nafar taniqli charm qo‘lqop ustalari — Mirazizbek Mirzaxalilov, Havasbek Asadullayev hamda Xalimjon Mamasoliyev o‘z bahslarini o‘tkazishadi.

Tashkilotchilar 14 avgust kuni kechadigan musobaqaning to‘liq musobaqa kardini (fight card) rasman e’lon qilishdi.

Mirazizbek Mirzaxalilov IBF European kamari uchun kurashadi

Turnirning eng markaziy va o‘zbekistonlik muxlislar uchun ahamiyatli bahslaridan birida havaskor boksda jahon va Osiyo chempioni, iqtidorli bokschimiz Mirazizbek Mirzaxalilov (5-0, 4 KO) titul jangida ishtirok etadi.

Ikkinchi o‘ta yengil vazn toifasida 10 raunddan iborat kechadigan ushbu to‘qnashuvda Mirzaxalilov vakilimizga raqiblik qiladigan mag‘lubiyatsiz rossiyalik Chingiz Natirovga (10-0, 5 KO) qarshi IBF European chempionlik kamari uchun ringga ko‘tariladi.

Havasbek Asadullayev va Xalimjon Mamasoliyevning jiddiy sinovlari

Turnir doirasida yana ikki nafar o‘zbekistonlik bokschi o‘zlarining navbatdagi mas’uliyatli jangini o‘tkazishadi:

  • Havasbek Asadullayev (8-0, 5 KO): Yarim o‘rta vazn toifasida kechadigan 10 raundlik bahsda mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan, tajribali rossiyalik bokschi Sergey Lubkovichga (20-0-2, 12 KO) qarshi ringga chiqadi.

  • Xalimjon Mamasoliyev: Birinchi og‘ir vazn toifasida rossiyalik tajribali nokautchi Yuriy Kashinskiyga qarshi kuch sinashadi.

«IBA.PRO 20» turnirining markaziy jangi

Turnirning asosiy jangi (Main Event) ikkinchi o‘rta vazn toifasida IBF European kamari uchun kechadi. Unda havaskor boks bo‘yicha jahon chempioni, rossiyalik Jambulat Bijamov (3-0) jahon chempionati bronza medali sohibi, Serbiya sharafini himoya qilayotgan Vladimir Mironchikov (8-0, 6 KO) bilan to‘qnashadi.

«IBA.PRO 20» turnirining to‘liq musobaqa kardi:

  1. Ikkinchi o‘rta vazn (IBF European kamari, 10 raund):

    Jambulat Bijamov (3-0, Rossiya) — Vladimir Mironchikov (8-0, 6 KO, Serbiya)

  2. Yarim o‘rta vazn (IBF Youth kamari, 10 raund):

    Ruslan Selimyan (14-0, 8 KO, Rossiya) — Ivan Kambagire (9-2-1, 4 KO, Uganda)

  3. Yengil vazn (IBF Youth kamari, 10 raund):

    Mixail Grigoryan (9-0, 2 KO, Rossiya) — Genri Otemba (9-1, 5 KO, Uganda)

  4. Ikkinchi o‘ta yengil vazn (IBF European kamari, 10 raund):

    Chingiz Natirov (10-0, 5 KO, Rossiya) — Mirazizbek Mirzaxalilov (5-0, 4 KO, O‘zbekiston)

  5. Ikkinchi yarim yengil vazn (6 raund):

    Amin Abdullin (2-0, 1 KO, Rossiya) — Adilet Kurmetov (3-0, 1 KO, Qozog‘iston)

  6. Yarim o‘rta vazn (10 raund):

    Sergey Lubkovich (20-0-2, 12 KO, Rossiya) — Havasbek Asadullayev (8-0, 5 KO, O‘zbekiston)

  7. Ikkinchi o‘rta vazn (Naberejniy Chelni meri kubogi, 6 raund):

    Sergey Sergeyev (2-0, 2 KO, Rossiya) — Nekruz Salimov (1-0, 1 KO, Tojikiston)

  8. Birinchi og‘ir vazn:

    Yuriy Kashinskiy (Rossiya) — Xalimjon Mamasoliyev (O‘zbekiston)

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Mirazizbek Mirzakhali­lovNaberezhnye ChelnyRossiyaIBFJambulat Bijamov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Thiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiThiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiBugun, 03:11Joze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiJoze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiBugun, 02:56Liverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakLiverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakBugun, 02:54Joze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiJoze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiBugun, 02:30Lamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaLamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaBugun, 01:12Rafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiRafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiBugun, 00:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi