3 nafar bokschimiz jangda: «IBA.PRO 20» turnirining to‘liq kardi e’lon qilindi
O'zbekistonlik uch nafar bokschi — Mirazizbek Mirzaxalilov, Havasbek Asadullayev va Xalimjon Mamasoliyev — 14 avgust kuni Rossiyaning Naberejniye Chelni shahrida o'tadigan «IBA.PRO 20» turnirida jang qiladi. Mirazizbek Mirzaxalilov ikkinchi o'ta yengil vazn toifasida IBF European kamari uchun mag'lubiyatsiz Chingiz Natirovga qarshi 10 raundlik bahs o'tkazadi.
Rossiya Federatsiyasining Naberejniye Chelni shahrida navbatdagi nufuzli «IBA.PRO 20» professional boks turniri bo‘lib o‘tadi. Ushbu kechada o‘zbekistonlik uch nafar taniqli charm qo‘lqop ustalari — Mirazizbek Mirzaxalilov, Havasbek Asadullayev hamda Xalimjon Mamasoliyev o‘z bahslarini o‘tkazishadi.
Tashkilotchilar 14 avgust kuni kechadigan musobaqaning to‘liq musobaqa kardini (fight card) rasman e’lon qilishdi.
Mirazizbek Mirzaxalilov IBF European kamari uchun kurashadi
Turnirning eng markaziy va o‘zbekistonlik muxlislar uchun ahamiyatli bahslaridan birida havaskor boksda jahon va Osiyo chempioni, iqtidorli bokschimiz Mirazizbek Mirzaxalilov (5-0, 4 KO) titul jangida ishtirok etadi.
Ikkinchi o‘ta yengil vazn toifasida 10 raunddan iborat kechadigan ushbu to‘qnashuvda Mirzaxalilov vakilimizga raqiblik qiladigan mag‘lubiyatsiz rossiyalik Chingiz Natirovga (10-0, 5 KO) qarshi IBF European chempionlik kamari uchun ringga ko‘tariladi.
Havasbek Asadullayev va Xalimjon Mamasoliyevning jiddiy sinovlari
Turnir doirasida yana ikki nafar o‘zbekistonlik bokschi o‘zlarining navbatdagi mas’uliyatli jangini o‘tkazishadi:
Havasbek Asadullayev (8-0, 5 KO): Yarim o‘rta vazn toifasida kechadigan 10 raundlik bahsda mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan, tajribali rossiyalik bokschi Sergey Lubkovichga (20-0-2, 12 KO) qarshi ringga chiqadi.
Xalimjon Mamasoliyev: Birinchi og‘ir vazn toifasida rossiyalik tajribali nokautchi Yuriy Kashinskiyga qarshi kuch sinashadi.
«IBA.PRO 20» turnirining markaziy jangi
Turnirning asosiy jangi (Main Event) ikkinchi o‘rta vazn toifasida IBF European kamari uchun kechadi. Unda havaskor boks bo‘yicha jahon chempioni, rossiyalik Jambulat Bijamov (3-0) jahon chempionati bronza medali sohibi, Serbiya sharafini himoya qilayotgan Vladimir Mironchikov (8-0, 6 KO) bilan to‘qnashadi.
«IBA.PRO 20» turnirining to‘liq musobaqa kardi:
Ikkinchi o‘rta vazn (IBF European kamari, 10 raund):
Jambulat Bijamov (3-0, Rossiya) — Vladimir Mironchikov (8-0, 6 KO, Serbiya)
Yarim o‘rta vazn (IBF Youth kamari, 10 raund):
Ruslan Selimyan (14-0, 8 KO, Rossiya) — Ivan Kambagire (9-2-1, 4 KO, Uganda)
Yengil vazn (IBF Youth kamari, 10 raund):
Mixail Grigoryan (9-0, 2 KO, Rossiya) — Genri Otemba (9-1, 5 KO, Uganda)
Ikkinchi o‘ta yengil vazn (IBF European kamari, 10 raund):
Chingiz Natirov (10-0, 5 KO, Rossiya) — Mirazizbek Mirzaxalilov (5-0, 4 KO, O‘zbekiston)
Ikkinchi yarim yengil vazn (6 raund):
Amin Abdullin (2-0, 1 KO, Rossiya) — Adilet Kurmetov (3-0, 1 KO, Qozog‘iston)
Yarim o‘rta vazn (10 raund):
Sergey Lubkovich (20-0-2, 12 KO, Rossiya) — Havasbek Asadullayev (8-0, 5 KO, O‘zbekiston)
Ikkinchi o‘rta vazn (Naberejniy Chelni meri kubogi, 6 raund):
Sergey Sergeyev (2-0, 2 KO, Rossiya) — Nekruz Salimov (1-0, 1 KO, Tojikiston)
Birinchi og‘ir vazn:
Yuriy Kashinskiy (Rossiya) — Xalimjon Mamasoliyev (O‘zbekiston)
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…