«Uni kamtarroq qilib qo‘yamiz»: Maxachev Garrining shov-shuvli bayonotiga javob qaytardi
Islom Maxachev yakshanba kuni Ian Machado Garri bilan bo'ladigan UFC chempionlik jangida raqibini kamtarroq qilishga tayyorligini bildirdi. U Garrining muddatidan oldin g'alaba qozonishi va kamarni tortib olishi haqidagi bayonotlarini diqqatni tortishga qaratilgan deb hisoblaydi. Maxachev raqibining mahoratini hurmat qilishini, biroq uni ta'qib qilib, parterga o'tkazishga asoslangan sinalgan jang rejasidan voz kechmasligini aytdi.
UFC chempioni Islom Maxachev bo‘lajak jangda bo‘lajak raqibi, irlandiyalik nomdor jangchi Ian Machado Garriga nisbatan o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Maxachev «UFC Embedded» videoblogining navbatdagi sonida oktagondagi taktikasi, irlandiyalik raqibining xulq-atvori hamda tribunalarning qo‘llab-quvvatlashi haqida ishonch bilan gapirdi.
Irlandiyalik Yen Machado Garri jang oldidan bergan intervyularida chempionni muddatidan oldin mag‘lub etishini va kamarni tortib olishini va’da qilgan edi. Biroq rossiyalik chempion kelayotgan yakshanba kuni raqibini maqtanchoqlikdan xalos qilishga tayyorligini bildirdi.
«U aslida kamtar, agar unday bo‘lmasa — o‘zimiz o‘rgatib qo‘yamiz»
Islom Maxachev raqibining omma oldidagi xatti-harakatlari va berayotgan bayonotlari shunchaki diqqatni tortishga qaratilganini ta’kidladi:
«U o‘zini yomon odamdek tutadi, juda ko‘p intervyu beradi, har xil yaramas gaplarni aytishga harakat qiladi. Lekin bilamanki, u aslida kamtar yigit. Agar unday bo‘lmasa, men uni kamtarroq qilib qo‘yaman», — dedi Maxachev.
«Jang rejamni hamma biladi va u yana ish beradi»
Rossiyalik chempion irlandiyalik jangchining sportdagi mahoratini inkor etmasligini, biroq o‘zining sinalgan taktikasidan voz kechmasligini bildirdi:
*«Men uning mahorati va bazasini hurmat qilaman. Uni ta’qib qilib, tutib, parterga o‘tkazishga harakat qilaman. Jang rejamni hamma biladi va u yana ish beradi.
Tomoshabinlar men tomonda bo‘lishadi, chunki Machado Garrini hech kim yoqtirmaydi. Yigitlar, biz uni kamtarroq qilamiz, ko‘proq hurmat ko‘rsatishga majbur etamiz»*, — deya qo‘shimcha qildi chempion.
Yakshanba kungi markaziy to‘qnashuv
Islom Maxachev va Ian Machado Garri o‘rtasidagi chempionlik bahsi joriy haftaning yakshanba kuni bo‘lib o‘tadigan UFC turnirining markaziy jangiga aylanadi. Muxlislar ushbu oktagon bahsida Maxachevning navbatdagi chempionlik unvonini himoya qilishini intizorlik bilan kutishmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…