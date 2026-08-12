«Uni kamtarroq qilib qo‘yamiz»: Maxachev Garrining shov-shuvli bayonotiga javob qaytardi

·68·Sport
«Uni kamtarroq qilib qo‘yamiz»: Maxachev Garrining shov-shuvli bayonotiga javob qaytardi
Qisqacha

Islom Maxachev yakshanba kuni Ian Machado Garri bilan bo'ladigan UFC chempionlik jangida raqibini kamtarroq qilishga tayyorligini bildirdi. U Garrining muddatidan oldin g'alaba qozonishi va kamarni tortib olishi haqidagi bayonotlarini diqqatni tortishga qaratilgan deb hisoblaydi. Maxachev raqibining mahoratini hurmat qilishini, biroq uni ta'qib qilib, parterga o'tkazishga asoslangan sinalgan jang rejasidan voz kechmasligini aytdi.

UFC chempioni Islom Maxachev bo‘lajak jangda bo‘lajak raqibi, irlandiyalik nomdor jangchi Ian Machado Garriga nisbatan o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Maxachev «UFC Embedded» videoblogining navbatdagi sonida oktagondagi taktikasi, irlandiyalik raqibining xulq-atvori hamda tribunalarning qo‘llab-quvvatlashi haqida ishonch bilan gapirdi.

Irlandiyalik Yen Machado Garri jang oldidan bergan intervyularida chempionni muddatidan oldin mag‘lub etishini va kamarni tortib olishini va’da qilgan edi. Biroq rossiyalik chempion kelayotgan yakshanba kuni raqibini maqtanchoqlikdan xalos qilishga tayyorligini bildirdi.

«U aslida kamtar, agar unday bo‘lmasa — o‘zimiz o‘rgatib qo‘yamiz»

Islom Maxachev raqibining omma oldidagi xatti-harakatlari va berayotgan bayonotlari shunchaki diqqatni tortishga qaratilganini ta’kidladi:

«U o‘zini yomon odamdek tutadi, juda ko‘p intervyu beradi, har xil yaramas gaplarni aytishga harakat qiladi. Lekin bilamanki, u aslida kamtar yigit. Agar unday bo‘lmasa, men uni kamtarroq qilib qo‘yaman», — dedi Maxachev.

«Jang rejamni hamma biladi va u yana ish beradi»

Rossiyalik chempion irlandiyalik jangchining sportdagi mahoratini inkor etmasligini, biroq o‘zining sinalgan taktikasidan voz kechmasligini bildirdi:

*«Men uning mahorati va bazasini hurmat qilaman. Uni ta’qib qilib, tutib, parterga o‘tkazishga harakat qilaman. Jang rejamni hamma biladi va u yana ish beradi.

Tomoshabinlar men tomonda bo‘lishadi, chunki Machado Garrini hech kim yoqtirmaydi. Yigitlar, biz uni kamtarroq qilamiz, ko‘proq hurmat ko‘rsatishga majbur etamiz»*, — deya qo‘shimcha qildi chempion.

Yakshanba kungi markaziy to‘qnashuv

Islom Maxachev va Ian Machado Garri o‘rtasidagi chempionlik bahsi joriy haftaning yakshanba kuni bo‘lib o‘tadigan UFC turnirining markaziy jangiga aylanadi. Muxlislar ushbu oktagon bahsida Maxachevning navbatdagi chempionlik unvonini himoya qilishini intizorlik bilan kutishmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Islom MaxachevIan Machado GarriUFC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Thiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiThiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiBugun, 03:11Joze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiJoze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiBugun, 02:56Liverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakLiverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakBugun, 02:54Joze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiJoze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiBugun, 02:30Lamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaLamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaBugun, 01:12Rafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiRafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiBugun, 00:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi