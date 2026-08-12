Arsenalning yangi darvozaboni transferi tanqidga uchradi

·45·Sport
Arsenalning yangi darvozaboni transferi tanqidga uchradi
Qisqacha

Arsenal safiga erkin agent sifatida qo'shilgan 26 yoshli Illan Meslierning zaxira darvozaboni bo'lishga rozi bo'lgani Grem Stek tomonidan keskin tanqid qilindi. Sobiq darvozabon asosiy tarkibda muntazam o'ynagan futbolchining uchinchi raqamli posbon maqomini tanlashini professional ambitsiyalarning pasayishi sifatida baholadi. Illan Meslier Lids Yunayted safida 215 ta uchrashuvda maydonga tushgan va Arsenalda Devid Raya hamda Kepa Arrizabalagaga raqib sifatida ko'rilgandi.

Londonning Arsenal klubi safiga yozgi transferlar davrida kelib qoʻshilgan fransuz darvozaboni Illan Meslierning qadamshohi futbol jamoatchiligida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi. Lids Yunayted bilan amaldagi shartnomasi nihoyasiga yetgach, "kanonirlar" safiga erkin agent sifatida koʻchib oʻtgan 26 yoshli posbonning zaxira rolini ixtiyor qilgani mutaxassislar va sobiq oʻyinchilarning keskin eʼtiroziga uchradi. Metro nashri xabar qilishicha, klubning sobiq darvozaboni Grem Stek ushbu transferni ochiqdan-ochiq tanqid ostiga olib, futbolchining professional ambitsiyalarini savol ostiga qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, Illan Meslier oʻtgan yillar davomida Lids Yunayted safida 215 ta uchrashuvda maydonga tushib, katta Premier-liga tajribasini toʻplagan edi. Mikel Arteta jamoasiga qoʻshilgach, u Devid Raya hamda Kepa Arrizabalagaga raqobatbardosh tajribali zaxira varianti sifatida koʻrilgandi. Biroq Grem Stekning fikricha, asosiy tarkibda muntazam oʻynab kelgan darvozabonning shunchaki uchinchi raqamli posbon maqomiga rozi boʻlishi uning gʻalaba qozonish yoʻlidagi shijoati pasayganidan darak beradi.

Tajribali futbolchining zaxirani tanlashi hayrat uygʻotmoqda

Sobiq darvozabon oʻz intervyusida fransuz futbolchisining tanlovidan hayratda ekanini yashirmadi. Uning taʼkidlashicha, yetarlicha tajribaga ega boʻlgan va kuchli chempionat sharoitiga moslashgan futbolchi doimiy oʻyin amaliyotidan voz kechib, oʻzini bosim ostiga qoʻymaslikni afzal koʻrayotgandek taassurot qoldirmoqda. Stekning fikricha, Illan Meslier bu qadami bilan oʻz faoliyatida pasayish sari yoʻl olgan boʻlishi mumkin.

"Men uni soʻroqqa tutaman, rostdan ham bu darvozabonning harakatlarini tushuna olmayapman", — deya Grem Stekning soʻzlarini keltiradi Metro nashri. Mutaxassisning qoʻshimcha qilishicha, yuqori sifatli va Premyer-liga saviyasini yaxshi biladigan oʻyinchining uchinchi raqamli maqom bilan cheklanishi uning professional ambitsiyalariga mos kelmaydi.

Akademiya istiqboli va yoshlar taqdiri

Mazkur transferning yana bir ogʻriqli nuqtasi sifatida Arsenal akademiyasining manfaatlari tilga olindi. Illan Meslierning kelishi klub tarbiyalanuvchisi, 20 yoshli Tommi Setfordning taqdiriga oʻz taʼsirini koʻrsatdi. Yosh darvozabon oʻyin amaliyotiga ega boʻlishi uchun boshqa jamoaga ijara asosida yoʻl olishi kutilmoqda. Bu esa klub oʻz ichki zaxiralaridan foydalanish oʻrniga doimiy ravishda chetdan futbolchi sotib olayotgani haqidagi savollarni yuzaga keltirmoqda.

Grem Stekning fikricha, Arsenal kabi grand klublar oʻz akademiyasidan uchinchi raqamli darvozabonni yetishtirib chiqarishi kerak edi. "Mayli, u tajribali, ammo uni maydonga tushirish ehtimoli juda past. Mening savolim shuki, Arsenal futbol klubida shu vazifani bajara oladigan boshqa mahalliy darvozabon yoʻqmi? Ular akademiyada nima ish bilan shugʻullanishyapti?" — deya eʼtiroz bildirdi sobiq darvozabon.

ArsenalIllan MeslierGrem StekPremier-ligaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Bugun, 19:01Manchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaManchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaBugun, 18:54Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Bugun, 18:43Pore Maxachevning muvaffaqiyati sababini oshkor qildi: «U hammani tozalab bo‘ldi»Pore Maxachevning muvaffaqiyati sababini oshkor qildi: «U hammani tozalab bo‘ldi»Bugun, 18:36Inter Davide Frattesi transferidan soʻng Kurtis Jons uchun harakat boshlaydiInter Davide Frattesi transferidan soʻng Kurtis Jons uchun harakat boshlaydiBugun, 18:34Rasman: «Manchester Siti» Xeronimo Ruli transferini e’lon qildiRasman: «Manchester Siti» Xeronimo Ruli transferini e’lon qildiBugun, 18:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi