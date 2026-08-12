Arsenalning yangi darvozaboni transferi tanqidga uchradi
Arsenal safiga erkin agent sifatida qo'shilgan 26 yoshli Illan Meslierning zaxira darvozaboni bo'lishga rozi bo'lgani Grem Stek tomonidan keskin tanqid qilindi. Sobiq darvozabon asosiy tarkibda muntazam o'ynagan futbolchining uchinchi raqamli posbon maqomini tanlashini professional ambitsiyalarning pasayishi sifatida baholadi. Illan Meslier Lids Yunayted safida 215 ta uchrashuvda maydonga tushgan va Arsenalda Devid Raya hamda Kepa Arrizabalagaga raqib sifatida ko'rilgandi.
Londonning Arsenal klubi safiga yozgi transferlar davrida kelib qoʻshilgan fransuz darvozaboni Illan Meslierning qadamshohi futbol jamoatchiligida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi. Lids Yunayted bilan amaldagi shartnomasi nihoyasiga yetgach, "kanonirlar" safiga erkin agent sifatida koʻchib oʻtgan 26 yoshli posbonning zaxira rolini ixtiyor qilgani mutaxassislar va sobiq oʻyinchilarning keskin eʼtiroziga uchradi. Metro nashri xabar qilishicha, klubning sobiq darvozaboni Grem Stek ushbu transferni ochiqdan-ochiq tanqid ostiga olib, futbolchining professional ambitsiyalarini savol ostiga qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, Illan Meslier oʻtgan yillar davomida Lids Yunayted safida 215 ta uchrashuvda maydonga tushib, katta Premier-liga tajribasini toʻplagan edi. Mikel Arteta jamoasiga qoʻshilgach, u Devid Raya hamda Kepa Arrizabalagaga raqobatbardosh tajribali zaxira varianti sifatida koʻrilgandi. Biroq Grem Stekning fikricha, asosiy tarkibda muntazam oʻynab kelgan darvozabonning shunchaki uchinchi raqamli posbon maqomiga rozi boʻlishi uning gʻalaba qozonish yoʻlidagi shijoati pasayganidan darak beradi.
Tajribali futbolchining zaxirani tanlashi hayrat uygʻotmoqdaSobiq darvozabon oʻz intervyusida fransuz futbolchisining tanlovidan hayratda ekanini yashirmadi. Uning taʼkidlashicha, yetarlicha tajribaga ega boʻlgan va kuchli chempionat sharoitiga moslashgan futbolchi doimiy oʻyin amaliyotidan voz kechib, oʻzini bosim ostiga qoʻymaslikni afzal koʻrayotgandek taassurot qoldirmoqda. Stekning fikricha, Illan Meslier bu qadami bilan oʻz faoliyatida pasayish sari yoʻl olgan boʻlishi mumkin.
"Men uni soʻroqqa tutaman, rostdan ham bu darvozabonning harakatlarini tushuna olmayapman", — deya Grem Stekning soʻzlarini keltiradi Metro nashri. Mutaxassisning qoʻshimcha qilishicha, yuqori sifatli va Premyer-liga saviyasini yaxshi biladigan oʻyinchining uchinchi raqamli maqom bilan cheklanishi uning professional ambitsiyalariga mos kelmaydi.
Akademiya istiqboli va yoshlar taqdiriMazkur transferning yana bir ogʻriqli nuqtasi sifatida Arsenal akademiyasining manfaatlari tilga olindi. Illan Meslierning kelishi klub tarbiyalanuvchisi, 20 yoshli Tommi Setfordning taqdiriga oʻz taʼsirini koʻrsatdi. Yosh darvozabon oʻyin amaliyotiga ega boʻlishi uchun boshqa jamoaga ijara asosida yoʻl olishi kutilmoqda. Bu esa klub oʻz ichki zaxiralaridan foydalanish oʻrniga doimiy ravishda chetdan futbolchi sotib olayotgani haqidagi savollarni yuzaga keltirmoqda.
Grem Stekning fikricha, Arsenal kabi grand klublar oʻz akademiyasidan uchinchi raqamli darvozabonni yetishtirib chiqarishi kerak edi. "Mayli, u tajribali, ammo uni maydonga tushirish ehtimoli juda past. Mening savolim shuki, Arsenal futbol klubida shu vazifani bajara oladigan boshqa mahalliy darvozabon yoʻqmi? Ular akademiyada nima ish bilan shugʻullanishyapti?" — deya eʼtiroz bildirdi sobiq darvozabon.
…