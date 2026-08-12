Sunʼiy intellekt kompaniyalarida 90 soatlik ish haftasi fosh etildi
BBC ma'lumotiga ko'ra, OpenAI, Anthropic, Meta va Google xodimlari standart 40 soatlik me'yordan oshib, ayrim hollarda haftasiga 90 soatgacha ishlashga majbur bo'lmoqda. OpenAI va Anthropic kompaniyalarida mahsulotlarni chiqarish oldidan o'tkaziladigan sprintlarda 90 soatlik ish haftasi qayd etilgan, OpenAI xodimlari esa odatiy paytlarda ham kamida 70 soat ishlashlarini bildirgan; Meta va Google'da kechki smenalar, dam olish kunlaridagi ishlar va navbatchiliklar odatiy holga…
BBC nashrining xabar berishicha, dunyodagi yetakchi sunʼiy intellekt kompaniyalari, jumladan OpenAI, Anthropic, Meta va Google xodimlari standart 40 soatlik meʼyordan sezilarli darajada oshib ketadigan ota-ona ish jadvallari, jumladan haftasiga 90 soatgacha ishlashga majbur bo‘lmoqdalar. Mazkur holat texnologiya sohasidagi shiddatli raqobat va mahsulotlarni tezkor bozorga chiqarish bosimi xodimlar zimmasiga qanday og‘ir yuk tushirayotganini ko‘rsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Nashr maʼlumotlariga koʻra, OpenAI va Anthropic kompaniyalarida mahsulotlarni relez qilish oldidan o‘tkaziladigan spritlar paytida xodimlar haftasiga 90 soatlab mehnat qilishgan. Shuningdek, OpenAI xodimlari odatiy hollarda ham kamida 70 soatlik ish haftasida mehnat qilishlarini bildirishgan. Meta va Google kompaniyalarida esa sunʼiy intellekt modellarini tayyorlash bo‘yicha kechki smenalar, dam olish kunlaridagi faoliyat va doimiy navbatchiliklar odatiy holga aylangani aytilmoqda.
Korporativ vaʼdalar va reallik o‘rtasidagi ziddiyatBiroq, keltirilgan raqamlar xodimlarning og‘zaki hikoyalariga asoslangan bo‘lib, kompaniyalarning rasmiy ish grafiti sifatida tasdiqlanmagan. OpenAI va Anthropic BBC so‘rovlarini javobsiz qoldirgan bo‘lsa, Meta va Google kompaniyalari xodimlarning mehnat sharoitlarini izohlashdan bosh tortishgan. OpenAI kompaniyasining sobiq texnik xodimlaridan biri ham dam olish kunlaridagi ishlar, muntazam ravishda o‘tkaziladigan inqiroziy yig‘ilishlar va yuqori darajadagi zo‘riqish muhitini tasdiqlagan.
Ajablanarlisi shundaki, bu holat OpenAI kompaniyasining ommaviy tashabbuslariga zid keladi. Ilgari kompaniya ish beruvchilarga ish haqi miqdorini kamaytirmagan holda 4 kunlik va 32 soatlik ish haftasini sinab ko‘rishni tavsiya qilgan edi. Bu esa yirik texnologik gigantlarning rasmiy bayonotlari va amaldagi ichki madaniyati o‘rtasida jiddiy tafovut borligidan dalolat beradi.
Kaliforniya universiteti tadqiqoti nima deydi?Kaliforniya universiteti inson resurslari va texnologiyalar yo‘nalishida o‘tkazgan sakkiz oylik tadqiqoti ushbu jarayonning mexanizmini ochib berdi. Amerikalik olimlar bitta yirik texnologik kompaniyaning 200 nafar xodimini kuzatib, generative AI (generativ sunʼiy intellekt) vositalari xodimlarga ayrim vazifalarni bajarishda tezlik bersa-da, ular bo‘shagan vaqtni dam olishga emas, balki yanada kengroq majburiyatlarni bajarishga sarflashini aniqlashdi.
Tadqiqot natijalariga ko‘ra, xodimlar ko‘pincha ishni shaxsiy vaqtlariga ko‘chirishga, vazifalar o‘rtasida tez-tez chalg‘ishga va sunʼiy intellekt yaratgan natijalarni nazorat qilishga majbur bo‘lishmoqda. Garchi bu ilmiy kuzatuv BBC taqdim etgan 90 soatlik raqamlarni bevosita tasdiqlamasa-da, texnologiyalar avtomatlashtirish orqali vaqtni tejash o‘rniga, aksincha, inson zimmasidagi vazifalar hajmini yanada oshirib yuborishini yaqqol ko‘rsatib berdi.
…