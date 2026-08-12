Sunʼiy intellekt kompaniyalarida 90 soatlik ish haftasi fosh etildi

·58·Texno
Sunʼiy intellekt kompaniyalarida 90 soatlik ish haftasi fosh etildi
Qisqacha

BBC ma'lumotiga ko'ra, OpenAI, Anthropic, Meta va Google xodimlari standart 40 soatlik me'yordan oshib, ayrim hollarda haftasiga 90 soatgacha ishlashga majbur bo'lmoqda. OpenAI va Anthropic kompaniyalarida mahsulotlarni chiqarish oldidan o'tkaziladigan sprintlarda 90 soatlik ish haftasi qayd etilgan, OpenAI xodimlari esa odatiy paytlarda ham kamida 70 soat ishlashlarini bildirgan; Meta va Google'da kechki smenalar, dam olish kunlaridagi ishlar va navbatchiliklar odatiy holga…

BBC nashrining xabar berishicha, dunyodagi yetakchi sunʼiy intellekt kompaniyalari, jumladan OpenAI, Anthropic, Meta va Google xodimlari standart 40 soatlik meʼyordan sezilarli darajada oshib ketadigan ota-ona ish jadvallari, jumladan haftasiga 90 soatgacha ishlashga majbur bo‘lmoqdalar. Mazkur holat texnologiya sohasidagi shiddatli raqobat va mahsulotlarni tezkor bozorga chiqarish bosimi xodimlar zimmasiga qanday og‘ir yuk tushirayotganini ko‘rsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Nashr maʼlumotlariga koʻra, OpenAI va Anthropic kompaniyalarida mahsulotlarni relez qilish oldidan o‘tkaziladigan spritlar paytida xodimlar haftasiga 90 soatlab mehnat qilishgan. Shuningdek, OpenAI xodimlari odatiy hollarda ham kamida 70 soatlik ish haftasida mehnat qilishlarini bildirishgan. Meta va Google kompaniyalarida esa sunʼiy intellekt modellarini tayyorlash bo‘yicha kechki smenalar, dam olish kunlaridagi faoliyat va doimiy navbatchiliklar odatiy holga aylangani aytilmoqda.

Korporativ vaʼdalar va reallik o‘rtasidagi ziddiyat

Biroq, keltirilgan raqamlar xodimlarning og‘zaki hikoyalariga asoslangan bo‘lib, kompaniyalarning rasmiy ish grafiti sifatida tasdiqlanmagan. OpenAI va Anthropic BBC so‘rovlarini javobsiz qoldirgan bo‘lsa, Meta va Google kompaniyalari xodimlarning mehnat sharoitlarini izohlashdan bosh tortishgan. OpenAI kompaniyasining sobiq texnik xodimlaridan biri ham dam olish kunlaridagi ishlar, muntazam ravishda o‘tkaziladigan inqiroziy yig‘ilishlar va yuqori darajadagi zo‘riqish muhitini tasdiqlagan.

Ajablanarlisi shundaki, bu holat OpenAI kompaniyasining ommaviy tashabbuslariga zid keladi. Ilgari kompaniya ish beruvchilarga ish haqi miqdorini kamaytirmagan holda 4 kunlik va 32 soatlik ish haftasini sinab ko‘rishni tavsiya qilgan edi. Bu esa yirik texnologik gigantlarning rasmiy bayonotlari va amaldagi ichki madaniyati o‘rtasida jiddiy tafovut borligidan dalolat beradi.

Kaliforniya universiteti tadqiqoti nima deydi?

Kaliforniya universiteti inson resurslari va texnologiyalar yo‘nalishida o‘tkazgan sakkiz oylik tadqiqoti ushbu jarayonning mexanizmini ochib berdi. Amerikalik olimlar bitta yirik texnologik kompaniyaning 200 nafar xodimini kuzatib, generative AI (generativ sunʼiy intellekt) vositalari xodimlarga ayrim vazifalarni bajarishda tezlik bersa-da, ular bo‘shagan vaqtni dam olishga emas, balki yanada kengroq majburiyatlarni bajarishga sarflashini aniqlashdi.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, xodimlar ko‘pincha ishni shaxsiy vaqtlariga ko‘chirishga, vazifalar o‘rtasida tez-tez chalg‘ishga va sunʼiy intellekt yaratgan natijalarni nazorat qilishga majbur bo‘lishmoqda. Garchi bu ilmiy kuzatuv BBC taqdim etgan 90 soatlik raqamlarni bevosita tasdiqlamasa-da, texnologiyalar avtomatlashtirish orqali vaqtni tejash o‘rniga, aksincha, inson zimmasidagi vazifalar hajmini yanada oshirib yuborishini yaqqol ko‘rsatib berdi.

Sunʼiy intellektOpenAIGoogleMetaTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

VK Videso hamkorlik dasturi shartlarini soddalashtirmoqdaVK Videso hamkorlik dasturi shartlarini soddalashtirmoqdaBugun, 18:54Rossiyaning SJ-100 samolyoti uchun ilk serial PD-8 dvigatellari yetkazildiRossiyaning SJ-100 samolyoti uchun ilk serial PD-8 dvigatellari yetkazildiBugun, 18:26Apple kompaniyasining ilk buklama telefoniga qanday nom berilishi maʼlum boʻldiApple kompaniyasining ilk buklama telefoniga qanday nom berilishi maʼlum boʻldiBugun, 17:27Kamchatka oʻquvchi va abonentlari sunʼiy yoʻldosh aloqasiga oʻtkazilmoqdaKamchatka oʻquvchi va abonentlari sunʼiy yoʻldosh aloqasiga oʻtkazilmoqdaBugun, 16:51HMD kompaniyasi afsonaviy Nokia N95 dizaynidagi yangi slayderni tayyorlamoqdaHMD kompaniyasi afsonaviy Nokia N95 dizaynidagi yangi slayderni tayyorlamoqdaBugun, 16:22Sunʼiy intellekt kodlashni tezlashtirgan davrda Blacksmith qiymati keskin oshdiSunʼiy intellekt kodlashni tezlashtirgan davrda Blacksmith qiymati keskin oshdiBugun, 16:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi