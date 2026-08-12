Nima uchun avtomobil brendlari elektr tezlik rekordiga intilmayapti
Tesla, BMW va boshqa yirik elektromobil ishlab chiqaruvchilar quruqlikdagi elektr tezlik rekordlarini yangilashga intilmayapti, chunki bunday loyihalar tijoriy jihatdan yuqori xavfli va kundalik avtomobillar ishlab chiqarish strategiyasidan farq qiladi. Kompaniyalar resurslarini mutlaq tezlik rekordlari o'rniga qulay, tejamkor va xavfsiz elektromobillar hamda gidrid modellar yaratishga yo'naltirmoqda.
Yuta shtatidagi mashhur Bonnevil tuzi tekisliklarida vodorodda ishlaydigan transport vositalari uchun yangi — soatiga 406,320 milya tezlik rekordining o'rnatilishini kuzatish avtomobilsozlik sanoatida chegaralarni kengaytirish imkoniyatlari hamon mavjudligini ko'rsatdi. JCB Hydromax jamoasi va Endi Grin ishtirokidagi mazkur jarayon nafaqat muhandislik yutug'i, balki zamonaviy motorsport olamidagi noyob voqealardan biri bo'ldi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, quruqlikdagi tezlik rekordlari avtomobil olamidagi eng qiziqarli yo'nalishlardan biri sanaladi. Bunday loyihalar aksariyat boshqa avtosport turlaridan farqli o'laroq, qat'iy cheklovlar va byurokratik tartibga solishlar bilan o'rab olinmagan. Bu esa muhandislarga aerodinamika, quvvat manbalari va materialshunoslik yo'nalishlarida mutlaqo yangi yechimlarni sinab ko'rish imkonini beradi.
Bonnevilning o'ziga xos muhitiSinovlar o'tkaziladigan Bonnevil tuzi tekisliklari o'zining betakror tabiati bilan ajralib turadi. Bu maskan bir vaqtning o'zida ham tekis, ham qiyofasiz, o'zga sayyoralarni eslatuvchi, biroq ayni paytda butunlay tirik va doimiy o'zgarib turuvchi hudud hisoblanadi. Bunday sharoitda rekordlarni qayd etish texnik jihatdan ham, tashkiliy jihatdan ham katta tayyorgarlikni talab qiladi.
Shu bilan birga, jonli ravishda tezlik rekordlarini kuzatish har doim ham oson tomosha tajribasini taqdim etavermaydi. Mashinalarning to'g'ri chiziq bo'ylab cheksiz tezlikda harakatlanishi sababli tomoshabinlar xavfsizlik maqsadida treklardan juda uzoq masofada turishga majbur bo'lishadi. Bu esa vizual taassurotlarning bir qismini cheklasa-da, erishilgan natijaning ulug'vorligiga putur yetkazmaydi.
Nima uchun ommaviy ishlab chiqaruvchilar chetda qolmoqda?Hozirgi kunda Tesla, BMW yoki boshqa yirik elektromobil ishlab chiqaruvchilar ommaviy ravishda quruqlikdagi elektr tezlik rekordlarini yangilash uchun sh shiddatli poygalarga kirishayotgani yo'q. Buning asosiy sababi — bunday loyihalarning tijorat nuqtai nazaridan yuqori xavfga egaligi va kundalik yo'l avtomobillarini ishlab chiqarish strategiyasidan farq qilishidir.
Aksariyat yirik kompaniyalar o'z resurslarini trassadagi mutlaq rekordlar uchun emas, balki xaridorlar uchun qulay, tejamkor va xavfsiz elektromobillar hamda gidrid modellarni yaratishga yo'naltirmoqda. Shunga qaramay, JCB kabi muhandislik jamoalarining tashabbuslari kelajakdagi transport texnologiyalari uchun mustahkam poydevor yaratishda muhim ahamiyat kasb etishda davom etmoqda.
…