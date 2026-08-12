Nima uchun avtomobil brendlari elektr tezlik rekordiga intilmayapti

·80·Avto
Nima uchun avtomobil brendlari elektr tezlik rekordiga intilmayapti
Qisqacha

Tesla, BMW va boshqa yirik elektromobil ishlab chiqaruvchilar quruqlikdagi elektr tezlik rekordlarini yangilashga intilmayapti, chunki bunday loyihalar tijoriy jihatdan yuqori xavfli va kundalik avtomobillar ishlab chiqarish strategiyasidan farq qiladi. Kompaniyalar resurslarini mutlaq tezlik rekordlari o'rniga qulay, tejamkor va xavfsiz elektromobillar hamda gidrid modellar yaratishga yo'naltirmoqda.

Yuta shtatidagi mashhur Bonnevil tuzi tekisliklarida vodorodda ishlaydigan transport vositalari uchun yangi — soatiga 406,320 milya tezlik rekordining o'rnatilishini kuzatish avtomobilsozlik sanoatida chegaralarni kengaytirish imkoniyatlari hamon mavjudligini ko'rsatdi. JCB Hydromax jamoasi va Endi Grin ishtirokidagi mazkur jarayon nafaqat muhandislik yutug'i, balki zamonaviy motorsport olamidagi noyob voqealardan biri bo'ldi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, quruqlikdagi tezlik rekordlari avtomobil olamidagi eng qiziqarli yo'nalishlardan biri sanaladi. Bunday loyihalar aksariyat boshqa avtosport turlaridan farqli o'laroq, qat'iy cheklovlar va byurokratik tartibga solishlar bilan o'rab olinmagan. Bu esa muhandislarga aerodinamika, quvvat manbalari va materialshunoslik yo'nalishlarida mutlaqo yangi yechimlarni sinab ko'rish imkonini beradi.

Bonnevilning o'ziga xos muhiti

Sinovlar o'tkaziladigan Bonnevil tuzi tekisliklari o'zining betakror tabiati bilan ajralib turadi. Bu maskan bir vaqtning o'zida ham tekis, ham qiyofasiz, o'zga sayyoralarni eslatuvchi, biroq ayni paytda butunlay tirik va doimiy o'zgarib turuvchi hudud hisoblanadi. Bunday sharoitda rekordlarni qayd etish texnik jihatdan ham, tashkiliy jihatdan ham katta tayyorgarlikni talab qiladi.

Shu bilan birga, jonli ravishda tezlik rekordlarini kuzatish har doim ham oson tomosha tajribasini taqdim etavermaydi. Mashinalarning to'g'ri chiziq bo'ylab cheksiz tezlikda harakatlanishi sababli tomoshabinlar xavfsizlik maqsadida treklardan juda uzoq masofada turishga majbur bo'lishadi. Bu esa vizual taassurotlarning bir qismini cheklasa-da, erishilgan natijaning ulug'vorligiga putur yetkazmaydi.

Nima uchun ommaviy ishlab chiqaruvchilar chetda qolmoqda?

Hozirgi kunda Tesla, BMW yoki boshqa yirik elektromobil ishlab chiqaruvchilar ommaviy ravishda quruqlikdagi elektr tezlik rekordlarini yangilash uchun sh shiddatli poygalarga kirishayotgani yo'q. Buning asosiy sababi — bunday loyihalarning tijorat nuqtai nazaridan yuqori xavfga egaligi va kundalik yo'l avtomobillarini ishlab chiqarish strategiyasidan farq qilishidir.

Aksariyat yirik kompaniyalar o'z resurslarini trassadagi mutlaq rekordlar uchun emas, balki xaridorlar uchun qulay, tejamkor va xavfsiz elektromobillar hamda gidrid modellarni yaratishga yo'naltirmoqda. Shunga qaramay, JCB kabi muhandislik jamoalarining tashabbuslari kelajakdagi transport texnologiyalari uchun mustahkam poydevor yaratishda muhim ahamiyat kasb etishda davom etmoqda.

Elektr avtomobilTezlik rekordiMuhandislikAvtosportVodorod dvigatel
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bolidlar vatani o‘zgarmoqda: Milliy avtomobil muzeyi ko‘chiriladiBolidlar vatani o‘zgarmoqda: Milliy avtomobil muzeyi ko‘chiriladiBugun, 18:29Volga C50 sedani Rossiyada biznes-klass taksi xizmatida ishlaydiVolga C50 sedani Rossiyada biznes-klass taksi xizmatida ishlaydiBugun, 17:50Buyuk Britaniyadagi Milliy avtomobil muzeyi yangi manzil izlamoqdaBuyuk Britaniyadagi Milliy avtomobil muzeyi yangi manzil izlamoqdaBugun, 13:20Aston Martin avtomobillari maqtovga sazovor, biroq moliyaviy muammolar davom etmoqdaAston Martin avtomobillari maqtovga sazovor, biroq moliyaviy muammolar davom etmoqdaBugun, 11:29Volvo S90 flagman sedanining Xitoydagi narxi keskin tushirildiVolvo S90 flagman sedanining Xitoydagi narxi keskin tushirildiBugun, 11:20Lada Vesta avtomobillari uchun foydali funksiya bepul taqdim etildiLada Vesta avtomobillari uchun foydali funksiya bepul taqdim etildiBugun, 10:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi