Starship kosmik kemasi yiliga 10 million tonna yuk tashishi mumkin

·61·Texno
Starship kosmik kemasi yiliga 10 million tonna yuk tashishi mumkin
Qisqacha

Ilon Mask Starship raketa tizimlari kelgusida Yer orbitasiga yiliga 10 million tonnagacha foydali yuk yetkazishi mumkinligini ma'lum qildi. SpaceX Starship kemalarini yiliga 10 000 martadan ko'proq uchirishni, har bir reysda 200 tonnadan ortiq yuk tashishni rejalashtirmoqda. Bunday ko'rsatkichga erishish uchun yangi Gigabay zavodlarida yiliga 10 000 tagacha kosmik kemani yig'ish imkoniyati yaratilishi kutilmoqda.

Ilon Mask oʻzining ulkan rejalari doirasida Starship raketa tizimlari kelgusida Yer orbitasiga yiliga 10 million tonnagacha foydali yuk yetkazib berishga qodir boʻlishini maʼlum qildi. Ixbt.com nashrining yozishicha, bunday ulkan koʻrsatkich kelgusida Oysharq, Mars va boshqa osmon jismlarida mustaqil sivilizatsiyani bunyod etish uchun zarur boʻlgan asosiy omil hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, agar insoniyat oʻzini oʻzi taʼminlay oladigan koʻp sayyorali turga aylanishni istasa, aynan shuncha miqdordagi yuklarni fazoga tashish talab etiladi. Maskning fikricha, agar Yer orbitasiga millionlab tonna yuklarni chiqarish imkoni boʻlmasa, boshqa sayyoralarda barqaror bazalarni qurish ham mutlaqo mumkin emas.

Fazoviy logistika va parvozlar jadvali

SpaceX kompaniyasi oʻzining ulkan ambitsiyalarini amalga oshirish yoʻlida Starship kemalarini soatiga kamida bir martadan koʻp — yiliga 10 000 martadan ziyod uchirishni rejalashtirmoqda. Har bir reysda kema 200 tonnadan ortiq yukni koʻtara olishini inobatga olsak, aynan ana shunday yuqori intensivlik koʻzlangan millionlab tonnalik natijaga chiqishni taʼminlaydi.

Bunday mislsiz parvozlar surʼatini qoʻllab-quvvatlash uchun kompaniya raketa kemalarini ommaviy ishlab chiqarishga jiddiy tayyorgarlik koʻrmoqda. Yangi Gigabay zavodlarida yiliga 10 000 tagacha shunday kosmik kemalarni yigʻish imkoniyati yaratilishi kutilmoqda, bu esa kosmonavtika tarixidagi eng yirik sanoat sakrashi boʻladi.

Mars kolonizatsiyasi istiqbollari

Ilon Mask keltirib oʻtgan raqamlar uning koʻp sayyorali kelajak haqidagi konseptual qarashlari bilan chambarchas bogʻliqdir. Avvalroq tadbirkor Marsda oʻzini oʻzi taʼminlay oladigan mustaqil koloniyaning minimal chegarasi kamida 100 000 kishidan va 1 million tonna yukdan iborat boʻlishi kerakligini taxmin qilgan edi.

Mazkur loyihaning amalga oshishi nafaqat SpaceX, balki butun bashariyat uchun yangi davr eshiklarini ochadi. Hozirda ishlab chiqilayotgan texnologiyalar kelgusida Yer va fazo oʻrtasidagi logistikani tubdan oʻzgartirib yuborishi va insoniyatni chinakam kosmik sivilizatsiyaga aylantirishi bashorat qilinmoqda.

StarshipIlon MaskSpaceXMarsKosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel 11 smartfonlari va Gemini yangiliklarini taqdim etdiGoogle Pixel 11 smartfonlari va Gemini yangiliklarini taqdim etdiBugun, 19:26Xitoyning C919 samolyoti ilk xalqaro tijoriy reysini amalga oshirdiXitoyning C919 samolyoti ilk xalqaro tijoriy reysini amalga oshirdiBugun, 19:24Google Quick Share funksiyasiga NFC orqali ulashish rejimi qoʻshildiGoogle Quick Share funksiyasiga NFC orqali ulashish rejimi qoʻshildiBugun, 19:21VK Videso hamkorlik dasturi shartlarini soddalashtirmoqdaVK Videso hamkorlik dasturi shartlarini soddalashtirmoqdaBugun, 18:54Rossiyaning SJ-100 samolyoti uchun ilk serial PD-8 dvigatellari yetkazildiRossiyaning SJ-100 samolyoti uchun ilk serial PD-8 dvigatellari yetkazildiBugun, 18:26Apple kompaniyasining ilk buklama telefoniga qanday nom berilishi maʼlum boʻldiApple kompaniyasining ilk buklama telefoniga qanday nom berilishi maʼlum boʻldiBugun, 17:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi