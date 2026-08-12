Starship kosmik kemasi yiliga 10 million tonna yuk tashishi mumkin
Ilon Mask Starship raketa tizimlari kelgusida Yer orbitasiga yiliga 10 million tonnagacha foydali yuk yetkazishi mumkinligini ma'lum qildi. SpaceX Starship kemalarini yiliga 10 000 martadan ko'proq uchirishni, har bir reysda 200 tonnadan ortiq yuk tashishni rejalashtirmoqda. Bunday ko'rsatkichga erishish uchun yangi Gigabay zavodlarida yiliga 10 000 tagacha kosmik kemani yig'ish imkoniyati yaratilishi kutilmoqda.
Ilon Mask oʻzining ulkan rejalari doirasida Starship raketa tizimlari kelgusida Yer orbitasiga yiliga 10 million tonnagacha foydali yuk yetkazib berishga qodir boʻlishini maʼlum qildi. Ixbt.com nashrining yozishicha, bunday ulkan koʻrsatkich kelgusida Oysharq, Mars va boshqa osmon jismlarida mustaqil sivilizatsiyani bunyod etish uchun zarur boʻlgan asosiy omil hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, agar insoniyat oʻzini oʻzi taʼminlay oladigan koʻp sayyorali turga aylanishni istasa, aynan shuncha miqdordagi yuklarni fazoga tashish talab etiladi. Maskning fikricha, agar Yer orbitasiga millionlab tonna yuklarni chiqarish imkoni boʻlmasa, boshqa sayyoralarda barqaror bazalarni qurish ham mutlaqo mumkin emas.
Fazoviy logistika va parvozlar jadvaliSpaceX kompaniyasi oʻzining ulkan ambitsiyalarini amalga oshirish yoʻlida Starship kemalarini soatiga kamida bir martadan koʻp — yiliga 10 000 martadan ziyod uchirishni rejalashtirmoqda. Har bir reysda kema 200 tonnadan ortiq yukni koʻtara olishini inobatga olsak, aynan ana shunday yuqori intensivlik koʻzlangan millionlab tonnalik natijaga chiqishni taʼminlaydi.
Bunday mislsiz parvozlar surʼatini qoʻllab-quvvatlash uchun kompaniya raketa kemalarini ommaviy ishlab chiqarishga jiddiy tayyorgarlik koʻrmoqda. Yangi Gigabay zavodlarida yiliga 10 000 tagacha shunday kosmik kemalarni yigʻish imkoniyati yaratilishi kutilmoqda, bu esa kosmonavtika tarixidagi eng yirik sanoat sakrashi boʻladi.
Mars kolonizatsiyasi istiqbollariIlon Mask keltirib oʻtgan raqamlar uning koʻp sayyorali kelajak haqidagi konseptual qarashlari bilan chambarchas bogʻliqdir. Avvalroq tadbirkor Marsda oʻzini oʻzi taʼminlay oladigan mustaqil koloniyaning minimal chegarasi kamida 100 000 kishidan va 1 million tonna yukdan iborat boʻlishi kerakligini taxmin qilgan edi.
Mazkur loyihaning amalga oshishi nafaqat SpaceX, balki butun bashariyat uchun yangi davr eshiklarini ochadi. Hozirda ishlab chiqilayotgan texnologiyalar kelgusida Yer va fazo oʻrtasidagi logistikani tubdan oʻzgartirib yuborishi va insoniyatni chinakam kosmik sivilizatsiyaga aylantirishi bashorat qilinmoqda.
…