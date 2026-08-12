Bavariya 18 yoshli senegallik iqtidor bilan uzoq muddatli shartnoma imzoladi

·44·Sport
Bavariya 18 yoshli senegallik iqtidor bilan uzoq muddatli shartnoma imzoladi
Qisqacha

Bavariya 18 yoshli senegallik yarim himoyachi Bara Sapoko Ndiaye bilan 2031-yilning yozigacha mo'ljallangan shartnoma imzoladi. Ndiaye Gambinos Stars Africa klubidan amalga oshirilgan dastlabki ijara davrida tezligi va intellektual o'yini bilan murabbiylar shtabining e'tiborini tortgan.

Myunxenning Bavariya klubi yarim himoya chizig'ini yanada kuchaytirish maqsadida istiqbolli transferni amalga oshirdi. Bild nashri tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, nemis grandi 18 yoshli senegallik iqtidorli futbolchi Bara Sapoko Ndiayening transferini rasman e'lon qildi. Yosh yarim himoyachi klub bilan 2031-yilning yozigacha mo'ljallangan uzoq muddatli shartnoma imzoladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu transfer klub rahbariyatining kelajakka qaratilgan muhim sarmoyasi sifatida baholanmoqda. Ndiaye Myunxenda so'nggi sakkiz mavsum davomida Bavariya sharafini munosib himoya qilgan tajribali yarim himoyachi Leon Goretzkaning ketishidan bo'shagan o'rinni egallashi kutilmoqda. Yangi futbolchi jamoaning tajribali o'yinchilari qatorida raqobatbardosh muhitni ta'minlaydi.

Yangi iqtidor va uning jamoadagi o'rni

Yosh futbolchi kelgan zahoti mutaxassislar va muxlislar e'tiborini tortib ulgurdi. Unga hozirgayoq «senegallik Goretzka» degan faxriy laqab berildi. Bu taqqoslash uning jismoniy baquvvatligi, maydondagi harakatchanligi va o'yinni o'qiy olish qobiliyatiga berilgan yuqori bahodir.

Bavariya bosh murabbiyi Vinsent Kompani ushbu futbolchining imkoniyatlarini oldindan kuzatib kelgan. Gambinos Stars Africa klubidan amalga oshirilgan dastlabki ijara davrida futbolchi o'zining tezligi va intellektual o'yini bilan murabbiylar shtabini lol qoldirgandi. Transfer rasman shu hafta tasdiqlangan bo'lsa-da, Ndiaye allaqachon jamoaning Osiyo va Tegernseedagi mavsumoldi yig'inlarida qatnashib, asosiy tarkibga moslashishga ulgurdi.

Klubdagi yoshlar siyosati va senegalliklar an'anasi

Bara Sapoko Ndiayening kelishi Myunxen klubida shakllanib borayotgan yangi an'atni davom ettiradi. U o'zidan oldin Bavariya libosini kiygan Bouna Sarr, Sadio Mane hamda 2025–2026-yilgi mavsumda to'p surgan Nikolas Jekson izidan bordi.

Shuningdek, mazkur transfer klubning yosh iste'dodlarga tayanish strategiyasiga to'la mos keladi. Ndiaye Allianz Arenada o'z tengdoshlari bo'lgan Lennart Karl, David Santos Dayber, Kassiano Kiala, Maykon Kardozo va Vizdom Mayk kabi istiqbolli o'yinchilar bilan birga to'p suradi. Bavariya sport direktori Kristof Freyd futbolchining nafaqat maydonda, balki undan tashqarida ham ijobiy xarakterga egaligini alohida ta'kidlab o'tdi.

BavariyaVinsent KompaniBara Sapoko NdiayeGermaniya chempionatiTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real»dan sensatsiya: Muxlislarni lol qoldirgan pushti rang liboslar«Real»dan sensatsiya: Muxlislarni lol qoldirgan pushti rang liboslarBugun, 19:14Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Bugun, 19:01Manchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaManchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaBugun, 18:54Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Bugun, 18:43Pore Maxachevning muvaffaqiyati sababini oshkor qildi: «U hammani tozalab bo‘ldi»Pore Maxachevning muvaffaqiyati sababini oshkor qildi: «U hammani tozalab bo‘ldi»Bugun, 18:36Inter Davide Frattesi transferidan soʻng Kurtis Jons uchun harakat boshlaydiInter Davide Frattesi transferidan soʻng Kurtis Jons uchun harakat boshlaydiBugun, 18:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi