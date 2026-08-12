Bavariya 18 yoshli senegallik iqtidor bilan uzoq muddatli shartnoma imzoladi
Bavariya 18 yoshli senegallik yarim himoyachi Bara Sapoko Ndiaye bilan 2031-yilning yozigacha mo'ljallangan shartnoma imzoladi. Ndiaye Gambinos Stars Africa klubidan amalga oshirilgan dastlabki ijara davrida tezligi va intellektual o'yini bilan murabbiylar shtabining e'tiborini tortgan.
Myunxenning Bavariya klubi yarim himoya chizig'ini yanada kuchaytirish maqsadida istiqbolli transferni amalga oshirdi. Bild nashri tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, nemis grandi 18 yoshli senegallik iqtidorli futbolchi Bara Sapoko Ndiayening transferini rasman e'lon qildi. Yosh yarim himoyachi klub bilan 2031-yilning yozigacha mo'ljallangan uzoq muddatli shartnoma imzoladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu transfer klub rahbariyatining kelajakka qaratilgan muhim sarmoyasi sifatida baholanmoqda. Ndiaye Myunxenda so'nggi sakkiz mavsum davomida Bavariya sharafini munosib himoya qilgan tajribali yarim himoyachi Leon Goretzkaning ketishidan bo'shagan o'rinni egallashi kutilmoqda. Yangi futbolchi jamoaning tajribali o'yinchilari qatorida raqobatbardosh muhitni ta'minlaydi.
Yangi iqtidor va uning jamoadagi o'rniYosh futbolchi kelgan zahoti mutaxassislar va muxlislar e'tiborini tortib ulgurdi. Unga hozirgayoq «senegallik Goretzka» degan faxriy laqab berildi. Bu taqqoslash uning jismoniy baquvvatligi, maydondagi harakatchanligi va o'yinni o'qiy olish qobiliyatiga berilgan yuqori bahodir.
Bavariya bosh murabbiyi Vinsent Kompani ushbu futbolchining imkoniyatlarini oldindan kuzatib kelgan. Gambinos Stars Africa klubidan amalga oshirilgan dastlabki ijara davrida futbolchi o'zining tezligi va intellektual o'yini bilan murabbiylar shtabini lol qoldirgandi. Transfer rasman shu hafta tasdiqlangan bo'lsa-da, Ndiaye allaqachon jamoaning Osiyo va Tegernseedagi mavsumoldi yig'inlarida qatnashib, asosiy tarkibga moslashishga ulgurdi.
Klubdagi yoshlar siyosati va senegalliklar an'anasiBara Sapoko Ndiayening kelishi Myunxen klubida shakllanib borayotgan yangi an'atni davom ettiradi. U o'zidan oldin Bavariya libosini kiygan Bouna Sarr, Sadio Mane hamda 2025–2026-yilgi mavsumda to'p surgan Nikolas Jekson izidan bordi.
Shuningdek, mazkur transfer klubning yosh iste'dodlarga tayanish strategiyasiga to'la mos keladi. Ndiaye Allianz Arenada o'z tengdoshlari bo'lgan Lennart Karl, David Santos Dayber, Kassiano Kiala, Maykon Kardozo va Vizdom Mayk kabi istiqbolli o'yinchilar bilan birga to'p suradi. Bavariya sport direktori Kristof Freyd futbolchining nafaqat maydonda, balki undan tashqarida ham ijobiy xarakterga egaligini alohida ta'kidlab o'tdi.
…