Mitre 2026 yilgi Community Shield uchun yangi Ultimax Pro toʻpini taqdim etdi
Mitre 2026 yilgi Community Shield uchrashuvi uchun Manchester Siti va Arsenal bahsida ishlatiladigan Ultimax Pro rasmiy o'yin to'pini taqdim etdi. Joriy yilning 16 avgust yakshanba kuniga belgilangan uchrashuv Wembley stadioni bandligi sababli so'nggi 20 yil ichida ilk bor Angliyadan tashqarida, Kardiff shahridagi Principality stadionida o'tkaziladi.
Sport anjomlari ishlab chiqaruvchi mashhur Mitre kompaniyasi 2026 yilgi Angliya Superkubogi — Community Shield uchrashuvi uchun maxsus tayyorlangan Ultimax Pro rasmiy oʻyin toʻpini rasman namoyish qildi. Ushbu anʼanaviy mavsumoldi bellashuvida mamlakat kubogi соhibi Manchester Siti hamda Premyer-liga chempioni Arsenal jamoalari oʻzaro kuch sinashadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur uchrashuv joriy yilning 16 avgust yakshanba kuniga belgilangan. Oʻyinning oʻtkazilish joyi ham eʼtiborga molik: Wembley stadioni bandligi sababli, Angliya Superkubogi bahsi soʻnggi 20 yil ichida ilk bor Angliya hududidan tashqarida, Kardiff shahridagi Principality stadionida boʻlib oʻtadi.
Yangi toʻp dizayni va uning ramziy maʼnosiAngliya futbol assotsiatsiyasining rasmiy toʻp hamkori boʻlgan Mitre yangi mahsulotni yaratishda muxlislarning birdamligi va yangi mavsum oldidagi hayajonini aks ettirishga harakat qilgan. Toʻp dizaynida muxlislarning qoʻshma ovozi va muhitini ifodalovchi tovush toʻlqini grafikasi hamda yorqin ranglardan foydalanilgan.
Maʼlum qilinishicha, har bir paneldan tarqalib turuvchi oqimli grafikalar minglab ishqibozlarning birlashuv energiyasini koʻrsatadi. Oʻz navbatida, ranglarning uygʻunlashuvi yangi tuslarni hosil qilgan boʻlsa, Delta belgilaridagi mukammal kumush rangli detallar bevosita Community Shield kubogining oʻzini eslatib yuboradi.
Texnologik xususiyatlar va mutaxassislar fikriMitre brend menejeri Aleks Robertsning taʼkidlashicha, Community Shield har doim futbol kalendaridagi oʻziga xos va takrorlanmas voqea boʻlib kelgan. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniya futbolning qaytishini bildiruvchi ushbu lahzaga munosib va yuqori darajadagi oʻyin toʻpini taqdim etishni maqsad qilgan.
Ultimax Pro nafaqat tashqi koʻrinishi, balki ilgʻor texnologiyalari bilan ham ajralib turadi. Toʻp Hyperflow botiq egri chiziqlari tufayli parvoz barqarorligiga ega boʻlib, havo qarshiligini kamaytiradi. Shuningdek, Hyperfoam oʻrta qatlami oʻyinchilarga toʻpni boshqarishda sezgirlik va qulaylik taqdim etadi.
Angliya futbol assotsiatsiyasining hamkorlik boʻyicha rahbari Sara Kendall ham Mitre jamoasining ishini yuqori baholab, yangi toʻp mavsumning ilk yirik voqealaridan biri boʻlgan Kardifdagi oʻyin koʻrkiga koʻrk qoʻshishini qayd etdi.
…