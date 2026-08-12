Mitre 2026 yilgi Community Shield uchun yangi Ultimax Pro toʻpini taqdim etdi

·44·Sport
Mitre 2026 yilgi Community Shield uchun yangi Ultimax Pro toʻpini taqdim etdi
Qisqacha

Mitre 2026 yilgi Community Shield uchrashuvi uchun Manchester Siti va Arsenal bahsida ishlatiladigan Ultimax Pro rasmiy o'yin to'pini taqdim etdi. Joriy yilning 16 avgust yakshanba kuniga belgilangan uchrashuv Wembley stadioni bandligi sababli so'nggi 20 yil ichida ilk bor Angliyadan tashqarida, Kardiff shahridagi Principality stadionida o'tkaziladi.

Sport anjomlari ishlab chiqaruvchi mashhur Mitre kompaniyasi 2026 yilgi Angliya Superkubogi — Community Shield uchrashuvi uchun maxsus tayyorlangan Ultimax Pro rasmiy oʻyin toʻpini rasman namoyish qildi. Ushbu anʼanaviy mavsumoldi bellashuvida mamlakat kubogi соhibi Manchester Siti hamda Premyer-liga chempioni Arsenal jamoalari oʻzaro kuch sinashadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur uchrashuv joriy yilning 16 avgust yakshanba kuniga belgilangan. Oʻyinning oʻtkazilish joyi ham eʼtiborga molik: Wembley stadioni bandligi sababli, Angliya Superkubogi bahsi soʻnggi 20 yil ichida ilk bor Angliya hududidan tashqarida, Kardiff shahridagi Principality stadionida boʻlib oʻtadi.

Yangi toʻp dizayni va uning ramziy maʼnosi

Angliya futbol assotsiatsiyasining rasmiy toʻp hamkori boʻlgan Mitre yangi mahsulotni yaratishda muxlislarning birdamligi va yangi mavsum oldidagi hayajonini aks ettirishga harakat qilgan. Toʻp dizaynida muxlislarning qoʻshma ovozi va muhitini ifodalovchi tovush toʻlqini grafikasi hamda yorqin ranglardan foydalanilgan.

Maʼlum qilinishicha, har bir paneldan tarqalib turuvchi oqimli grafikalar minglab ishqibozlarning birlashuv energiyasini koʻrsatadi. Oʻz navbatida, ranglarning uygʻunlashuvi yangi tuslarni hosil qilgan boʻlsa, Delta belgilaridagi mukammal kumush rangli detallar bevosita Community Shield kubogining oʻzini eslatib yuboradi.

Texnologik xususiyatlar va mutaxassislar fikri

Mitre brend menejeri Aleks Robertsning taʼkidlashicha, Community Shield har doim futbol kalendaridagi oʻziga xos va takrorlanmas voqea boʻlib kelgan. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniya futbolning qaytishini bildiruvchi ushbu lahzaga munosib va yuqori darajadagi oʻyin toʻpini taqdim etishni maqsad qilgan.

Ultimax Pro nafaqat tashqi koʻrinishi, balki ilgʻor texnologiyalari bilan ham ajralib turadi. Toʻp Hyperflow botiq egri chiziqlari tufayli parvoz barqarorligiga ega boʻlib, havo qarshiligini kamaytiradi. Shuningdek, Hyperfoam oʻrta qatlami oʻyinchilarga toʻpni boshqarishda sezgirlik va qulaylik taqdim etadi.

Angliya futbol assotsiatsiyasining hamkorlik boʻyicha rahbari Sara Kendall ham Mitre jamoasining ishini yuqori baholab, yangi toʻp mavsumning ilk yirik voqealaridan biri boʻlgan Kardifdagi oʻyin koʻrkiga koʻrk qoʻshishini qayd etdi.

ArsenalManchester CityCommunity ShieldMitreFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Inter Tottenxem himoyachisi Djed Spence transferini yakunladiInter Tottenxem himoyachisi Djed Spence transferini yakunladiBugun, 19:16«Real»dan sensatsiya: Muxlislarni lol qoldirgan pushti rang liboslar«Real»dan sensatsiya: Muxlislarni lol qoldirgan pushti rang liboslarBugun, 19:14Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Bugun, 19:01Manchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaManchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaBugun, 18:54Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Bugun, 18:43Pore Maxachevning muvaffaqiyati sababini oshkor qildi: «U hammani tozalab bo‘ldi»Pore Maxachevning muvaffaqiyati sababini oshkor qildi: «U hammani tozalab bo‘ldi»Bugun, 18:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi