Qozog‘istonda go‘zallik xizmatlariga qancha mablag‘ sarflandi?
Qozog'istonda 2025 yilda go'zallik sohasi xizmatlari hajmi 127,3 milliard tengeni tashkil etdi. Eng katta ulush sartaroshlik xizmatlariga to'g'ri kelib, ular 67,5 milliard tenge bo'lgan va 2024 yilga nisbatan 5,3 foizga oshgan. Kosmetologiya xizmatlari, jumladan manikyur va pedikyur 7,5 milliard tenge, go'zallik salonlarining boshqa xizmatlari esa 52,3 milliard tenge hajmida qayd etilgan.
Qozog‘istonda 2025 yilda go‘zallik sohasi xizmatlari hajmi 127,3 milliard tengeni tashkil etdi. Bu haqda mamlakat Milliy statistika byurosi matbuot xizmati ma’lum qildi.
Eng katta ulush sartaroshlik xizmatlariga to‘g‘ri kelgan. O‘tgan yili ushbu xizmatlar hajmi 67,5 milliard tenge bo‘lib, 2024 yilga nisbatan 5,3 foizga oshgan.
Kosmetologiya xizmatlari, jumladan, manikyur va pedikyur uchun ko‘rsatilgan xizmatlar hajmi 7,5 milliard tengeni tashkil qilgan.
Shuningdek, go‘zallik salonlarining boshqa xizmatlari, jumladan, inson sochiga ishlov berish bilan bog‘liq xizmatlar hajmi 52,3 milliard tengega yetgan.
Milliy statistika byurosi ma’lumotlariga ko‘ra, go‘zallik xizmatlari sohasi nafaqat shaharlarda, balki qishloq joylarda ham rivojlanmoqda.
Xususan, 2025 yilda qishloqlarda sartaroshlik xizmatlari hajmi 2024 yilga nisbatan 4,2 foizga oshib, 34,3 milliard tengeni tashkil etgan.
Bundan tashqari, qishloq joylarda go‘zallik salonlarining boshqa xizmatlari hajmi 1,9 milliard tenge, kosmetologiya xizmatlari esa 814,9 million tenge bo‘lgan.
…