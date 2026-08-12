Mayk Menyan kelajagi soʻroq ostida: Al-Nassr darvozabon uchun daʼvogar
Milan klubining asosiy darvozaboni va sardorlaridan biri Mayk Menyan jamoadagi o'zgarishlardan noroziligi sabab kelajagini o'ylamoqda, Saudiya Arabistonining Al-Nassr klubi esa u uchun jiddiy qiziqish bildirmoqda. Menyanning noroziligiga may oyida bosh murabbiy Maks Allegri, sport direktori Igli Tare va darvozabonlar murabbiyi Klaudio Filippining lavozimidan ozod etilgani sabab bo'lgan.
Milan klubining asosiy darvozaboni va sardorlaridan biri Mayk Menyan jamoadagi oʻzgarishlardan noroziligi sababli oʻz kelajagini jiddiy oʻylay boshladi. La Gazzetta dello Sport xabariga koʻra, Fransiyalik darvozabon uchun Saudiya Arabistonining Al-Nassr klubi jiddiy qiziqish bildirmoqda va transfer uchun tayyorgarlik koʻrmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub rahbariyati bilan munosabatlar oʻtgan mavsum oxiridagi keskin voqealardan soʻng nozik pallaga kelib qoldi. Mayk Menyan Milan klubining yetakchi oʻyinchilaridan biri boʻlishiga qaramay, rahbariyatning soʻnggi qarorlari futbolchida tushunmovchilik keltirib chiqargan.
Texnik shtabdagi oʻzgarishlar va norozilik sabablariMenyan noroziligining asosiy sababi may oyida murabbiylar shtabida amalga oshirilgan keskin oʻzgarishlardir. Oʻsha paytda bosh murabbiy Maks Allegri, sport direktori Igli Tare va faxriy darvozabonlar murabbiyi Klaudio Filippi lavozimidan ozod etilgan edi.
Fransiyalik futbolchi ayniqsa Klaudio Filippi bilan kuchli professional aloqa oʻrnatgan boʻlib, aynan uning yordamida Yevropaning eng yaxshi darvozabonlaridan biriga aylangan edi. Oldingi mavsumda Chelsi klubidan tushgan taklifni Allegri va mavjud boshqaruv tuzilmasi tufayli rad etgan futbolchi hozirda oʻz variantlarini koʻrib chiqmoqda.
Al-Nassr qiziqishi va moliyaviy imkoniyatlarKrishtianu Ronaldu toʻp suradigan Saudiya Arabistonining Al-Nassr klubi tarkibdagi Bentoning oʻrnini egallashi mumkin boʻlgan jahon darajasidagi posbonni izlamoqda. Saudiya chempionatining moliyaviy qudrati Milan uchun jiddiy sinov tugʻdirishi mumkin, chunki italiyaliklar allaqachon jamoaning eng koʻp maosh oluvchi oʻyinchilaridan biri boʻlgan Menyan uchun boshlanishi mumkin boʻlgan raqobatga bardosh berishi qiyin kechishi ehtimoldan xoli emas.
Transfer mish-mishlarini kuchaytirgan yana bir omil Menyan va uning jamoadosh Adrien Rabio mashgʻulotlarga qaytishni kechiktirganidir. Milanello bazasiga 12-avgustda kelishi kerak boʻlgan futbolchilar oʻz tashrifini 16-avgustga surishdi. Garchi klub buni Jahon chempionatidan keyingi qoʻshimcha taʼtil deb tushuntirgan boʻlsa-da, bu holat futbolchilarning sobiq murabbiylar shtabiga bogʻliqligi va noroziligidan dalolat beradi.
Shartnoma va muxlislar xavotiriQogʻozda Milan klubi qulay mavqega ega, chunki joriy yil boshida Menyan bilan 2031-yilning iyunigacha moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolangan edi. Bonuslar bilan birga yiliga taxminan 7 million yevro maosh oluvchi futbolchining amaldagi bitimi klubga darvozabon masalasini oʻn yillikka hal qilish imkoniyatini bergandi.
2021-yilda Janluiji Donnarummaning oʻrniga kelganidan buyon muxlislar sevimlisiga aylangan Menyaning ketish ehtimoli rossonerilar muxlislarini xavotirga solmoqda. Yangi mavsum boshlanishi oldidan Milan rahbariyati futbolchi bilan oʻtirib, kelajak boʻyicha aniq rejani muhokama qilishiga toʻgʻri keladi.
…