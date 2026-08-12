Mayk Menyan kelajagi soʻroq ostida: Al-Nassr darvozabon uchun daʼvogar

·48·Sport
Mayk Menyan kelajagi soʻroq ostida: Al-Nassr darvozabon uchun daʼvogar
Qisqacha

Milan klubining asosiy darvozaboni va sardorlaridan biri Mayk Menyan jamoadagi o'zgarishlardan noroziligi sabab kelajagini o'ylamoqda, Saudiya Arabistonining Al-Nassr klubi esa u uchun jiddiy qiziqish bildirmoqda. Menyanning noroziligiga may oyida bosh murabbiy Maks Allegri, sport direktori Igli Tare va darvozabonlar murabbiyi Klaudio Filippining lavozimidan ozod etilgani sabab bo'lgan.

Milan klubining asosiy darvozaboni va sardorlaridan biri Mayk Menyan jamoadagi oʻzgarishlardan noroziligi sababli oʻz kelajagini jiddiy oʻylay boshladi. La Gazzetta dello Sport xabariga koʻra, Fransiyalik darvozabon uchun Saudiya Arabistonining Al-Nassr klubi jiddiy qiziqish bildirmoqda va transfer uchun tayyorgarlik koʻrmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub rahbariyati bilan munosabatlar oʻtgan mavsum oxiridagi keskin voqealardan soʻng nozik pallaga kelib qoldi. Mayk Menyan Milan klubining yetakchi oʻyinchilaridan biri boʻlishiga qaramay, rahbariyatning soʻnggi qarorlari futbolchida tushunmovchilik keltirib chiqargan.

Texnik shtabdagi oʻzgarishlar va norozilik sabablari

Menyan noroziligining asosiy sababi may oyida murabbiylar shtabida amalga oshirilgan keskin oʻzgarishlardir. Oʻsha paytda bosh murabbiy Maks Allegri, sport direktori Igli Tare va faxriy darvozabonlar murabbiyi Klaudio Filippi lavozimidan ozod etilgan edi.

Fransiyalik futbolchi ayniqsa Klaudio Filippi bilan kuchli professional aloqa oʻrnatgan boʻlib, aynan uning yordamida Yevropaning eng yaxshi darvozabonlaridan biriga aylangan edi. Oldingi mavsumda Chelsi klubidan tushgan taklifni Allegri va mavjud boshqaruv tuzilmasi tufayli rad etgan futbolchi hozirda oʻz variantlarini koʻrib chiqmoqda.

Al-Nassr qiziqishi va moliyaviy imkoniyatlar

Krishtianu Ronaldu toʻp suradigan Saudiya Arabistonining Al-Nassr klubi tarkibdagi Bentoning oʻrnini egallashi mumkin boʻlgan jahon darajasidagi posbonni izlamoqda. Saudiya chempionatining moliyaviy qudrati Milan uchun jiddiy sinov tugʻdirishi mumkin, chunki italiyaliklar allaqachon jamoaning eng koʻp maosh oluvchi oʻyinchilaridan biri boʻlgan Menyan uchun boshlanishi mumkin boʻlgan raqobatga bardosh berishi qiyin kechishi ehtimoldan xoli emas.

Transfer mish-mishlarini kuchaytirgan yana bir omil Menyan va uning jamoadosh Adrien Rabio mashgʻulotlarga qaytishni kechiktirganidir. Milanello bazasiga 12-avgustda kelishi kerak boʻlgan futbolchilar oʻz tashrifini 16-avgustga surishdi. Garchi klub buni Jahon chempionatidan keyingi qoʻshimcha taʼtil deb tushuntirgan boʻlsa-da, bu holat futbolchilarning sobiq murabbiylar shtabiga bogʻliqligi va noroziligidan dalolat beradi.

Shartnoma va muxlislar xavotiri

Qogʻozda Milan klubi qulay mavqega ega, chunki joriy yil boshida Menyan bilan 2031-yilning iyunigacha moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolangan edi. Bonuslar bilan birga yiliga taxminan 7 million yevro maosh oluvchi futbolchining amaldagi bitimi klubga darvozabon masalasini oʻn yillikka hal qilish imkoniyatini bergandi.

2021-yilda Janluiji Donnarummaning oʻrniga kelganidan buyon muxlislar sevimlisiga aylangan Menyaning ketish ehtimoli rossonerilar muxlislarini xavotirga solmoqda. Yangi mavsum boshlanishi oldidan Milan rahbariyati futbolchi bilan oʻtirib, kelajak boʻyicha aniq rejani muhokama qilishiga toʻgʻri keladi.

Mayk MenyanMilanAl-NassrTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shahnoza Haydarova Osiyo chempioni bo‘ldi: uch urinish — uchalasi muvaffaqiyatliShahnoza Haydarova Osiyo chempioni bo‘ldi: uch urinish — uchalasi muvaffaqiyatliBugun, 19:26Inter Tottenxem himoyachisi Djed Spence transferini yakunladiInter Tottenxem himoyachisi Djed Spence transferini yakunladiBugun, 19:16«Real»dan sensatsiya: Muxlislarni lol qoldirgan pushti rang liboslar«Real»dan sensatsiya: Muxlislarni lol qoldirgan pushti rang liboslarBugun, 19:14Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Bugun, 19:01Manchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaManchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaBugun, 18:54Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Bugun, 18:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi