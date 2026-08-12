Virjil van Deyk Liverpulning yangi iqtidoriga maslahat berdi
Virjil van Deyk 18 yoshli Ifeanyi Ndukvega kelgusi ijara davrini professional o'sishi uchun muhim ta'lim bosqichi sifatida qabul qilishni maslahat berdi. Ndukve mavsumoldi yig'inlarida yaxshi taassurot qoldirgan, biroq ish vizasi talablari bo'yicha kerakli 15 ochkoni to'play olmagani sababli Liverpul safida darhol o'ynay olmaydi.
Liverpul jamoasi sardori Virjil van Deyk klubning yosh himoyachisi Ifeanyi Ndukvega kelgusi ijara davrini muhim ta'lim bosqichi sifatida qabul qilishni maslahat berdi. O'n sakkiz yoshli avstriyalik futbolchi mavsumoldi yig'inlarida o'zini ko'rsatgan bo'lsa-da, rasmiy o'yinlarda maydonga tusha olmaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Athletic nashri xabar qilishicha, Avstriyaning Austria Wien klubidan kelib qo'shilgan yosh markaziy himoyachi AQShdagi yig'inlar chog'ida murabbiylar shtabida ijobiy taassurot qoldirdi. U Sanderlend, Rekshem, Lids Yunayted va Monako jamoalariga qarshi bahslarda ishonchli o'yin ko'rsatdi.
Litsenziya muammosi va ijara variantiIfeanyi Ndukvening Liverpul safida darhol to'p sura olmasligining asosiy sababi Angliya futbol assotsiatsiyasining ish vizasi uchun qo'yiladigan talablari bilan bog'liq. Qoidalarga ko'ra, futbolchi ma'lum ko'rsatkichlar bo'yicha 15 ochko to'plashi kerak, biroq yosh himoyachi hozircha bu chegaraga yetmagan.
Shu sababli klub rahbariyati futbolchini boshqa jamoaga ijaringa berishni rejalashtirmoqda. Virjil van Deykning fikricha, bu holat yosh futbolchining professional o'sishi va kelgusida asosiy tarkibda o'rnashib olishi uchun muhim qadam bo'ladi.
Yevropa klublaridan qiziqish kuchliHozirgi vaqtda Ndukve uchun Yevropaning bir nechta jiddiy da'vogarlari kurash olib bormoqda. Manbaga ko'ra, Germaniya Bundesligasi, Portugaliya hamda Daniya chempionati vakillari o'n sakkiz yoshli futbolchini o'z safiga qo'shib olishni istamoqda.
Agar futbolchi kuchliroq chempionatga yo'l olsa, u kerakli ochko ballarini tezroq to'plashi va 2027 yilda Liverpulga to'laqonli qaytish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Bu esa uning kelajakdagi faoliyati uchun zamin yaratadi.
Jamoadagi boshqa o'zgarishlarShuningdek, Virjil van Deyk Liverpulning bazasidagi boshqa yangi futbolchilar haqida ham gapirib o'tdi. Xususan, jamoaga qo'shilgan yangi o'yinchilar va jarohatidan qutulib borayotgan Jeremy Jakquetning holatiga to'xtalib o'tdi.
Sardorning ta'kidlashicha, u Jakquet bilan suhbatlashgan va tez orada yosh himoyachi umumiy guruh mashg'ulotlariga qaytishiga umid qilmoqda. Liverpul murabbiylar shtabi mavsum davomida tarkib chuqurligini ta'minlash uchun barcha yosh iste'dodlarni nazoratda tutmoqda.
…