Virjil van Deyk Liverpulning yangi iqtidoriga maslahat berdi

·40·Sport
Virjil van Deyk Liverpulning yangi iqtidoriga maslahat berdi
Qisqacha

Virjil van Deyk 18 yoshli Ifeanyi Ndukvega kelgusi ijara davrini professional o'sishi uchun muhim ta'lim bosqichi sifatida qabul qilishni maslahat berdi. Ndukve mavsumoldi yig'inlarida yaxshi taassurot qoldirgan, biroq ish vizasi talablari bo'yicha kerakli 15 ochkoni to'play olmagani sababli Liverpul safida darhol o'ynay olmaydi.

Liverpul jamoasi sardori Virjil van Deyk klubning yosh himoyachisi Ifeanyi Ndukvega kelgusi ijara davrini muhim ta'lim bosqichi sifatida qabul qilishni maslahat berdi. O'n sakkiz yoshli avstriyalik futbolchi mavsumoldi yig'inlarida o'zini ko'rsatgan bo'lsa-da, rasmiy o'yinlarda maydonga tusha olmaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashri xabar qilishicha, Avstriyaning Austria Wien klubidan kelib qo'shilgan yosh markaziy himoyachi AQShdagi yig'inlar chog'ida murabbiylar shtabida ijobiy taassurot qoldirdi. U Sanderlend, Rekshem, Lids Yunayted va Monako jamoalariga qarshi bahslarda ishonchli o'yin ko'rsatdi.

Litsenziya muammosi va ijara varianti

Ifeanyi Ndukvening Liverpul safida darhol to'p sura olmasligining asosiy sababi Angliya futbol assotsiatsiyasining ish vizasi uchun qo'yiladigan talablari bilan bog'liq. Qoidalarga ko'ra, futbolchi ma'lum ko'rsatkichlar bo'yicha 15 ochko to'plashi kerak, biroq yosh himoyachi hozircha bu chegaraga yetmagan.

Shu sababli klub rahbariyati futbolchini boshqa jamoaga ijaringa berishni rejalashtirmoqda. Virjil van Deykning fikricha, bu holat yosh futbolchining professional o'sishi va kelgusida asosiy tarkibda o'rnashib olishi uchun muhim qadam bo'ladi.

Yevropa klublaridan qiziqish kuchli

Hozirgi vaqtda Ndukve uchun Yevropaning bir nechta jiddiy da'vogarlari kurash olib bormoqda. Manbaga ko'ra, Germaniya Bundesligasi, Portugaliya hamda Daniya chempionati vakillari o'n sakkiz yoshli futbolchini o'z safiga qo'shib olishni istamoqda.

Agar futbolchi kuchliroq chempionatga yo'l olsa, u kerakli ochko ballarini tezroq to'plashi va 2027 yilda Liverpulga to'laqonli qaytish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Bu esa uning kelajakdagi faoliyati uchun zamin yaratadi.

Jamoadagi boshqa o'zgarishlar

Shuningdek, Virjil van Deyk Liverpulning bazasidagi boshqa yangi futbolchilar haqida ham gapirib o'tdi. Xususan, jamoaga qo'shilgan yangi o'yinchilar va jarohatidan qutulib borayotgan Jeremy Jakquetning holatiga to'xtalib o'tdi.

Sardorning ta'kidlashicha, u Jakquet bilan suhbatlashgan va tez orada yosh himoyachi umumiy guruh mashg'ulotlariga qaytishiga umid qilmoqda. Liverpul murabbiylar shtabi mavsum davomida tarkib chuqurligini ta'minlash uchun barcha yosh iste'dodlarni nazoratda tutmoqda.

LiverpulVirjil van DeykIfeanyi NdukveAPLFutbol transferlari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Inter Tottenxem himoyachisi Djed Spence transferini yakunladiInter Tottenxem himoyachisi Djed Spence transferini yakunladiBugun, 19:16«Real»dan sensatsiya: Muxlislarni lol qoldirgan pushti rang liboslar«Real»dan sensatsiya: Muxlislarni lol qoldirgan pushti rang liboslarBugun, 19:14Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Bugun, 19:01Manchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaManchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaBugun, 18:54Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Bugun, 18:43Pore Maxachevning muvaffaqiyati sababini oshkor qildi: «U hammani tozalab bo‘ldi»Pore Maxachevning muvaffaqiyati sababini oshkor qildi: «U hammani tozalab bo‘ldi»Bugun, 18:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi