Ann Xeteuey homiladorligi haqidagi mish-mishlarga javob berdi

·166·Madaniyat
Ann Xeteuey homiladorligi haqidagi mish-mishlarga javob berdi
Qisqacha

Ann Xeteuey homiladorligi haqidagi asossiz taxminlarga Instagramdagi videosi orqali javob berdi. 10 avgust kuni u «Soxta soch, haqiqiy dumba» degan qisqa izohni qoldirdi. Aktrisa iyun oyida uchinchi farzandini kutayotganini ma'lum qilgan edi. 43 yoshli Xeteuey bu homiladorlikni o'zi va turmush o'rtog'i Adam Shulman uchun kutilmagan, ammo katta baxt deb atagan.

Gollivud yulduzi Ann Xeteuey Los-Anjelesdagi «Oak Streetning oxiri» filmi premerasida ishtirok etgach, ijtimoiy tarmoqlarda yana muhokamalar markaziga tushdi. Biroq bu safar gap nafaqat uning libosi, balki homiladorlik qomati haqidagi g‘alati taxminlar haqida ham ketdi.

Aktrisaning premeradagi muzdek ko‘k rangdagi plash uslubidagi topi va past belli jinsi shimlaridan iborat obrazi internet foydalanuvchilariga yoqmadi. Ayrimlar uning kiyinish uslubini «yopishqoq» deya tanqid qildi.

Biroq muhokamalar shu bilan to‘xtab qolmadi. Tarmoq foydalanuvchilaridan ba’zilari Xeteueyning homiladorlik qomati haqiqiy emasligi haqida turli taxminlarni ilgari surdi.

Ayrim izohlarda aktrisaning tashqi ko‘rinishiga shubha bildirilib, hatto uning qorni va tanasidagi o‘zgarishlar «soxta» ekani haqida da’volar paydo bo‘ldi. Ba’zilar esa uning qomatini ataylab o‘zgartirganini taxmin qildi.

Ann Xeteuey esa bunday gaplarga uzoq javob bermadi. 10 avgust kuni u Instagram sahifasida «Men bilan tayyorlaning» videosini e’lon qilib, mish-mishlarga o‘ziga xos tarzda nuqta qo‘ydi.

Enn Xeteuey qizil lab bo‘yog‘i va och ko‘k rangli topda tadbirda tabassum qilmoqda.

Aktrisa videoga atigi to‘rt so‘zdan iborat javob qoldirdi: «Soxta soch, haqiqiy dumba».

Bu javob ko‘plab muxlislarning e’tiborini tortdi. Foydalanuvchilar aktrisaning asossiz taxminlarga javob qaytarganini qo‘llab-quvvatladi.

Ma’lumki, Xeteuey iyun oyida uchinchi farzandini kutayotganini ma’lum qilgan edi. O‘shanda u oq libosdagi videosini bo‘lishib, qornidagi homiladorlik belgilari ko‘zga tashlanayotganini ko‘rsatgan.

43 yoshida yana ona bo‘lish arafasida turgan aktrisa avvalroq bu homiladorlikni o‘zi va turmush o‘rtog‘i Adam Shulman uchun kutilmagan, ammo katta baxt ekanini aytgan.

Shunga qaramay, aktrisaning tashqi ko‘rinishi internetda muhokama qilinishi davom etmoqda. Xeteuey esa bu gaplarga jiddiy munosabat bildirish o‘rniga, hazil va qisqa javob orqali o‘z pozitsiyasini ochiq ko‘rsatdi.

Anne HathawayLos AngelesAdam ShulmanInstagram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yi: e’tiborni tortgan tafsilotlarRonaldu va Jorjinaning to‘yi: e’tiborni tortgan tafsilotlarBugun, 15:31Ra’no Shodiyeva 47 yoshni qarshi oldi (video)Ra’no Shodiyeva 47 yoshni qarshi oldi (video)Bugun, 14:55Djenna Ortega tashqi ko‘rinishi sabab shov-shuvga aylandiDjenna Ortega tashqi ko‘rinishi sabab shov-shuvga aylandiBugun, 10:40Malika Ravshanova 10 yoshga to‘lgan qizini tabrikladi (video)Malika Ravshanova 10 yoshga to‘lgan qizini tabrikladi (video)Bugun, 00:54Zebo Raximova Monakodagi kaktuslar bog‘iga borib, noodatiy kaktuslarni ko‘rsatdi (video)Zebo Raximova Monakodagi kaktuslar bog‘iga borib, noodatiy kaktuslarni ko‘rsatdi (video)Kecha, 23:59Aktrisa Farangiz Abdazova ilk bor ona bo‘ldiAktrisa Farangiz Abdazova ilk bor ona bo‘ldiKecha, 23:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Durdona Qurbonova yangi klipda mol sog‘moqchi edi, ammo hammasi rejadagidek ketmadi!
Durdona Qurbonova yangi klipda mol sog‘moqchi edi, ammo hammasi rejadagidek ketmadi!