Qozog‘istonda 15 million fuqaroning ma’lumotlari darknetga chiqarilgani aytilmoqda
2026 yil 12 avgust kuni Telegram'dagi Mash kanalida Qozog‘istonning 15 million fuqarosiga tegishli ma’lumotlar darknetda 0,5 bitkoin, ya’ni taxminan 32 ming dollarga sotuvga qo‘yilgani haqida xabar berildi. Shymzz13 taxallusli foydalanuvchi 2,7 gigabayt hajmdagi va 47 million qator ma’lumotdan iborat bazani eGov tizimini buzish orqali olganini da’vo qilgan.
2026 yil 12 avgust kuni Telegram'dagi Mash kanalida Qozog‘istonning 15 million fuqarosiga tegishli shaxsiy ma’lumotlar darknetda sotuvga qo‘yilgani haqida xabar paydo bo‘ldi.
Xabarda aytilishicha, bu ma’lumotlar Qozog‘iston aholisining qariyb to‘rtdan uch qismini tashkil qiladi. Darknetda shymzz13 taxallusi bilan faoliyat yurituvchi foydalanuvchi mazkur ma’lumotlar bazasini davlatning eGov elektron hukumat tizimini buzish orqali qo‘lga kiritganini da’vo qilgan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, hajmi 2,7 gigabayt bo‘lgan faylda 47 million qator ma’lumot mavjud. Unda fuqarolarning pasport ma’lumotlari, telefon raqamlari, elektron pochta manzillari, ish joylari, hujjatlar nusxalari va parollari borligi aytilgan.
Sotuvchi ushbu ma’lumotlar bazasini 0,5 bitkoin, ya’ni taxminan 32 ming dollarga baholagan.
Biroq Qozog‘iston Raqamli rivojlanish, innovatsiyalar va aerokosmik sanoat vazirligi bu ma’lumotlar hozircha tasdiqlanmaganini bildirdi. Vazirlik tegishli xizmatlar bilan birgalikda tarqalgan ma’lumotlarni texnik jihatdan tekshirayotganini ma’lum qildi. Jumladan, e’londa keltirilgan namunalar tahlil qilinib, ularning kelib chiqish manbasi aniqlanmoqda.
Vazirlik vakillarining ta’kidlashicha, hozircha eGov axborot tizimlari buzilgani yoki mazkur ma’lumotlar bazasi bevosita eGov'dan olinganini tasdiqlovchi dalillar mavjud emas.
Shuningdek, idora tarqalgan xabardagi ayrim ma’lumotlar elektron hukumat tizimidagi ma’lumotlarning tuzilishi va formatiga mos kelmasligiga e’tibor qaratdi. Xususan, eGov tizimida pasportlarning skaner nusxalari da’vo qilingan shaklda saqlanmasligi, raqamli hujjatlar esa boshqa formatda bo‘lishi qayd etildi.
Vazirlik darknetdagi foydalanuvchining ma’lumotlar bazasi eGov'ni buzish orqali olingani haqidagi da’vosi tizim buzilganiga o‘z-o‘zidan dalil bo‘la olmasligini ta’kidladi.
Ayni vaqtda texnik tekshiruv davom etmoqda. Uning natijalariga ko‘ra, qo‘shimcha ma’lumot berilishi kutilmoqda.
Vazirlik Qozog‘iston fuqarolariga raqamli xavfsizlik qoidalariga rioya qilishni tavsiya qildi. Jumladan, SMS-kodlar, parollar va elektron raqamli imzo ma’lumotlarini begonalarga bermaslik, shubhali havolalarni ochmaslik hamda turli xizmatlarda bir xil paroldan foydalanmaslik so‘raldi.
…