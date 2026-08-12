Qozog‘istonda 15 million fuqaroning ma’lumotlari darknetga chiqarilgani aytilmoqda

·83·Dunyo
Qozog‘istonda 15 million fuqaroning ma’lumotlari darknetga chiqarilgani aytilmoqda
Qisqacha

2026 yil 12 avgust kuni Telegram'dagi Mash kanalida Qozog‘istonning 15 million fuqarosiga tegishli ma’lumotlar darknetda 0,5 bitkoin, ya’ni taxminan 32 ming dollarga sotuvga qo‘yilgani haqida xabar berildi. Shymzz13 taxallusli foydalanuvchi 2,7 gigabayt hajmdagi va 47 million qator ma’lumotdan iborat bazani eGov tizimini buzish orqali olganini da’vo qilgan.

2026 yil 12 avgust kuni Telegram'dagi Mash kanalida Qozog‘istonning 15 million fuqarosiga tegishli shaxsiy ma’lumotlar darknetda sotuvga qo‘yilgani haqida xabar paydo bo‘ldi.

Xabarda aytilishicha, bu ma’lumotlar Qozog‘iston aholisining qariyb to‘rtdan uch qismini tashkil qiladi. Darknetda shymzz13 taxallusi bilan faoliyat yurituvchi foydalanuvchi mazkur ma’lumotlar bazasini davlatning eGov elektron hukumat tizimini buzish orqali qo‘lga kiritganini da’vo qilgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, hajmi 2,7 gigabayt bo‘lgan faylda 47 million qator ma’lumot mavjud. Unda fuqarolarning pasport ma’lumotlari, telefon raqamlari, elektron pochta manzillari, ish joylari, hujjatlar nusxalari va parollari borligi aytilgan.

Sotuvchi ushbu ma’lumotlar bazasini 0,5 bitkoin, ya’ni taxminan 32 ming dollarga baholagan.

Biroq Qozog‘iston Raqamli rivojlanish, innovatsiyalar va aerokosmik sanoat vazirligi bu ma’lumotlar hozircha tasdiqlanmaganini bildirdi. Vazirlik tegishli xizmatlar bilan birgalikda tarqalgan ma’lumotlarni texnik jihatdan tekshirayotganini ma’lum qildi. Jumladan, e’londa keltirilgan namunalar tahlil qilinib, ularning kelib chiqish manbasi aniqlanmoqda.

Vazirlik vakillarining ta’kidlashicha, hozircha eGov axborot tizimlari buzilgani yoki mazkur ma’lumotlar bazasi bevosita eGov'dan olinganini tasdiqlovchi dalillar mavjud emas.

Shuningdek, idora tarqalgan xabardagi ayrim ma’lumotlar elektron hukumat tizimidagi ma’lumotlarning tuzilishi va formatiga mos kelmasligiga e’tibor qaratdi. Xususan, eGov tizimida pasportlarning skaner nusxalari da’vo qilingan shaklda saqlanmasligi, raqamli hujjatlar esa boshqa formatda bo‘lishi qayd etildi.

Vazirlik darknetdagi foydalanuvchining ma’lumotlar bazasi eGov'ni buzish orqali olingani haqidagi da’vosi tizim buzilganiga o‘z-o‘zidan dalil bo‘la olmasligini ta’kidladi.

Ayni vaqtda texnik tekshiruv davom etmoqda. Uning natijalariga ko‘ra, qo‘shimcha ma’lumot berilishi kutilmoqda.

Vazirlik Qozog‘iston fuqarolariga raqamli xavfsizlik qoidalariga rioya qilishni tavsiya qildi. Jumladan, SMS-kodlar, parollar va elektron raqamli imzo ma’lumotlarini begonalarga bermaslik, shubhali havolalarni ochmaslik hamda turli xizmatlarda bir xil paroldan foydalanmaslik so‘raldi.

Qozog'istonTelegramMasheGov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda tirik qurbaqali ichimlik videosi internetni hayratga soldiXitoyda tirik qurbaqali ichimlik videosi internetni hayratga soldiBugun, 18:47Erini o‘ldirgan homilador ayol sudda to‘liq oqlandiErini o‘ldirgan homilador ayol sudda to‘liq oqlandiBugun, 18:42Buyuk Britaniyada odamlar cho‘chqa bo‘lish uchun £1,200 to‘layaptimi? (video)Buyuk Britaniyada odamlar cho‘chqa bo‘lish uchun £1,200 to‘layaptimi? (video)Bugun, 16:54Hindistonda yetti ishchi 52 ming dollarlik olmos topib oldiHindistonda yetti ishchi 52 ming dollarlik olmos topib oldiBugun, 16:39Kolumbiyada ota o‘z tanasi bilan 2 oylik chaqalog‘ini o‘limdan asrab qoldiKolumbiyada ota o‘z tanasi bilan 2 oylik chaqalog‘ini o‘limdan asrab qoldiBugun, 16:3297 yoshli kampir Hindistonda seldan banan solida qutqarildi97 yoshli kampir Hindistonda seldan banan solida qutqarildiBugun, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi