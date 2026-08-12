Chelsi yozgi transfer oynasida navbatdagi futbolchini oʻz safiga qoʻshib oldi

·56·Sport
Chelsi yozgi transfer oynasida navbatdagi futbolchini oʻz safiga qoʻshib oldi
Qisqacha

Londonning Chelsi klubi Rayo Valyekano himoyachisi Pep Chavarrxiani rasman o'z safiga qo'shib oldi. 28 yoshli ispaniyalik futbolchi transferi klubga taxminan 16,3 million funt sterlingga tushdi va jamoaning joriy yozgi transfer oynasidagi yettinchi xaridi bo'ldi. Pep Chavarrxia Real Madridga yo'l olgan Mark Kukurelyaning o'rniga olib kelindi va o'tgan mavsum barcha musobaqalarda 44 ta uchrashuvda maydonga tushdi.

Londonning Chelsi klubi transfer bozoridagi faolligini davom ettirib, Rayo Valyekano himoyachisi Pep Chavarrxiani oʻz safiga qoʻshib olganini rasman eʼlon qildi. Goal.com xabar berishicha, 28 yoshli ispaniyalik futbolchi transferi “aristokratlar”ga taxminan 16,3 million funt sterlingga tushdi va bu jamoaning joriy yozgi transfer oynasidagi yettinchi xaridi boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mazkur transfer bosh murabbiy uchun himoya chizigʻini kuchaytirishda muhim qadam boʻldi. Pep Chavarrxia jamoaga Real Madridga yoʻl olgan Mark Kukurelyaning oʻrniga toʻgridan-toʻgʻri munosib oʻrinbosar sifatida olib kelindi. Tajribali futbolchi oʻtgan mavsum La Ligada Rayo Valyekano safida ajoyib oʻyin koʻrsatib, jamoasiga UEFA Konferensiyalar ligasi finaliga chiqish va chempionatda sakkizinchi oʻrinni egallashda ulkan hissa qoʻshgandi.

Yangi chaqiruv va darajaning oshishi

Ispaniya quyi divizionidan yuqori choʻqqilarga qadar tezkor ravishda koʻtarila olgan futbolchi uchun Londondagi faoliyat ulkan imkoniyat hisoblanadi. Klub rasmiy saytiga bergan intervyusida Pep Chavarrxia oʻzining hayajoni va quvonchini yashirib oʻtirmadi:

“Men ish boshlashni juda istayapman. Bu mening orzuim edi, chunki Chelsi dunyodagi eng yirik klublardan biri sanaladi. Bu katta imkoniyat, ammo men bunga tayyorman va jamoaga muvaffaqiyat keltirish uchun qattiq mehnat qilaman”, — dedi himoyachi.

Muxlislar va mutaxassislar taʼkidlashicha, yangi futbolchining chidamliligi va jismoniy holati jamoaga juda asqotadi. Oʻtgan mavsumda u barcha musobaqalarda 44 ta uchrashuvda maydonga tushib, yuqori saviyadagi barqarorlikni namoyish etgan edi.

Chelsi transfer siyosatidagi oʻzgarishlar

Ushbu transfer London klubi rahbariyatining transfer siyosatida muayyan oʻzgarishlar yuz berayotganini koʻrsatmoqda. Agar ilgari jamoa asosan uzoq muddatli salohiyatga ega yosh iqtidorlarni xarid qilishga eʼtibor qaratgan boʻlsa, soʻnggi vaqtlarda tajribali futbolchilarni jalb etishga ustunlik bermoqda.

Xususan, jamoaga Danny Welbeck va Jordan Henderson kabi tajribali oʻyinchilarning kelib qoʻshilgani ham buni tasdiqlaydi. Pep Chavarrxia chap qanotda Jorrel Hato bilan asosiy tarkib uchun keskin raqobat olib borishi kutilmoqda.

Murabbiylar shtabi ispaniyalik himoyachining universal jihatlarini yuqori baholamoqda. U odatiy toʻrt kishilik himoya chizigʻida ham, oldinga intiluvchi qanot ving-beki pozitsiyasida ham birdek muvaffaqiyatli harakat qila oladi. Bu esa jamoaga taktika borasida qoʻshimcha imkoniyatlar taqdim etadi.

ChelsiPep ChavarrxiaTransferlarRayo ValyekanoAngliya Premyer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Inter Tottenxem himoyachisi Djed Spence transferini yakunladiInter Tottenxem himoyachisi Djed Spence transferini yakunladiBugun, 19:16«Real»dan sensatsiya: Muxlislarni lol qoldirgan pushti rang liboslar«Real»dan sensatsiya: Muxlislarni lol qoldirgan pushti rang liboslarBugun, 19:14Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Bugun, 19:01Manchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaManchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaBugun, 18:54Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Bugun, 18:43Pore Maxachevning muvaffaqiyati sababini oshkor qildi: «U hammani tozalab bo‘ldi»Pore Maxachevning muvaffaqiyati sababini oshkor qildi: «U hammani tozalab bo‘ldi»Bugun, 18:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi