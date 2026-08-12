Chelsi yozgi transfer oynasida navbatdagi futbolchini oʻz safiga qoʻshib oldi
Londonning Chelsi klubi Rayo Valyekano himoyachisi Pep Chavarrxiani rasman o'z safiga qo'shib oldi. 28 yoshli ispaniyalik futbolchi transferi klubga taxminan 16,3 million funt sterlingga tushdi va jamoaning joriy yozgi transfer oynasidagi yettinchi xaridi bo'ldi. Pep Chavarrxia Real Madridga yo'l olgan Mark Kukurelyaning o'rniga olib kelindi va o'tgan mavsum barcha musobaqalarda 44 ta uchrashuvda maydonga tushdi.
Londonning Chelsi klubi transfer bozoridagi faolligini davom ettirib, Rayo Valyekano himoyachisi Pep Chavarrxiani oʻz safiga qoʻshib olganini rasman eʼlon qildi. Goal.com xabar berishicha, 28 yoshli ispaniyalik futbolchi transferi “aristokratlar”ga taxminan 16,3 million funt sterlingga tushdi va bu jamoaning joriy yozgi transfer oynasidagi yettinchi xaridi boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mazkur transfer bosh murabbiy uchun himoya chizigʻini kuchaytirishda muhim qadam boʻldi. Pep Chavarrxia jamoaga Real Madridga yoʻl olgan Mark Kukurelyaning oʻrniga toʻgridan-toʻgʻri munosib oʻrinbosar sifatida olib kelindi. Tajribali futbolchi oʻtgan mavsum La Ligada Rayo Valyekano safida ajoyib oʻyin koʻrsatib, jamoasiga UEFA Konferensiyalar ligasi finaliga chiqish va chempionatda sakkizinchi oʻrinni egallashda ulkan hissa qoʻshgandi.
Yangi chaqiruv va darajaning oshishiIspaniya quyi divizionidan yuqori choʻqqilarga qadar tezkor ravishda koʻtarila olgan futbolchi uchun Londondagi faoliyat ulkan imkoniyat hisoblanadi. Klub rasmiy saytiga bergan intervyusida Pep Chavarrxia oʻzining hayajoni va quvonchini yashirib oʻtirmadi:
“Men ish boshlashni juda istayapman. Bu mening orzuim edi, chunki Chelsi dunyodagi eng yirik klublardan biri sanaladi. Bu katta imkoniyat, ammo men bunga tayyorman va jamoaga muvaffaqiyat keltirish uchun qattiq mehnat qilaman”, — dedi himoyachi.
Muxlislar va mutaxassislar taʼkidlashicha, yangi futbolchining chidamliligi va jismoniy holati jamoaga juda asqotadi. Oʻtgan mavsumda u barcha musobaqalarda 44 ta uchrashuvda maydonga tushib, yuqori saviyadagi barqarorlikni namoyish etgan edi.
Chelsi transfer siyosatidagi oʻzgarishlarUshbu transfer London klubi rahbariyatining transfer siyosatida muayyan oʻzgarishlar yuz berayotganini koʻrsatmoqda. Agar ilgari jamoa asosan uzoq muddatli salohiyatga ega yosh iqtidorlarni xarid qilishga eʼtibor qaratgan boʻlsa, soʻnggi vaqtlarda tajribali futbolchilarni jalb etishga ustunlik bermoqda.
Xususan, jamoaga Danny Welbeck va Jordan Henderson kabi tajribali oʻyinchilarning kelib qoʻshilgani ham buni tasdiqlaydi. Pep Chavarrxia chap qanotda Jorrel Hato bilan asosiy tarkib uchun keskin raqobat olib borishi kutilmoqda.
Murabbiylar shtabi ispaniyalik himoyachining universal jihatlarini yuqori baholamoqda. U odatiy toʻrt kishilik himoya chizigʻida ham, oldinga intiluvchi qanot ving-beki pozitsiyasida ham birdek muvaffaqiyatli harakat qila oladi. Bu esa jamoaga taktika borasida qoʻshimcha imkoniyatlar taqdim etadi.
…