Rio Ferdinand Manchester Yunaytedni Mayls Lyuis-Skellining transferiga chaqirdi
Rio Ferdinand Manchester Yunaytedni Arsenalning 19 yoshli tarbiyalanuvchisi Mayls Lyuis-Skellini transfer qilishga chaqirdi. U klub futbolchi uchun talab qilinayotgan 60 milliondan 70 million funt sterlinggacha bo'lgan mablag'ni ayamasligi kerakligini ta'kidladi. Mayls Lyuis-Skelli 2025/26 yilgi mavsum yakunida Arsenalning Angliya Premer-ligasi chempionligini qo'lga kiritishi va Chempionlar ligasi finaliga chiqishida muhim rol o'ynadi.
Angliya terma jamoasi hamda Arsenal klubi yosh iqtidori Mayls Lyuis-Skelli yozgi transfer oynasida diqqat markazida qolmoqda. Metro nashri tarqatgan xabarlarga koʻra, London klubi oʻzining 19 yoshli tarbiyalanuvchisini Angliyaning boshqa raqobatdosh jamoalariga taklif qilgan. Mazkur vaziyat futbol olamida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlayotgan bir paytda, Manchester Yunayted va Chelsi klublari futbolchiga jiddiy qiziqish bildirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Manchester Yunayted sobiq sardori Rio Ferdinand oʻzining YouTube kanalidagi chiqishida qizil iblislar darhol faollik koʻrsatib, ushbu transferni amalga oshirishi lozimligini taʼkidladi. Uning fikricha, klub rahbariyati darhol hamyonini ochib, ushbu iqtidorli futbolchi uchun talab qilinayotgan 60 milliondan 70 million funt sterlinggacha boʻlgan mablagʻni ayamasligi kerak.
Mayls Lyuis-Skellining muvaffaqiyatli mavsumi19 yoshli futbolchi 2025/26 yilgi mavsum boshida biroz qiyinchiliklarga duch kelgan va asosiy tarkibga kirishda qiyinchiliklarni boshdan kechirgan edi. Biroq Mikel Arteta boshqaruvidagi jamoaning hal qiluvchi pallada – mavsum soʻnggidagi oʻyinlarida u oʻzini koʻrsata oldi. Mayls bosh murabbiy ishonchini oqlab, jamoaning asosiy tarkibidan joy olishga muvaffaq boʻldi.
Yosh iqtidor egasi Arsenalning mavsum yakunida Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritishida va Chempionlar ligasi finaliga qadar yetib borishida muhim rol oʻynadi. Londonliklar tarkibida oʻzini koʻrsatganiga qaramay, klub boshqa transferlarni amalga oshirish maqsadida yosh futbolchini sotishga qarshi emasligi aytilmoqda. Xususan, Kanonirlar Nyukasl yarim himoyachisi Bruno Gimaraesni 75 million funt evaziga oʻz safiga qoʻshib olgani ham bu boradagi harakatlarni tezlashtirgan.
Rio Ferdinandning taktik tahliliRio Ferdinandning fikricha, Lyuis-Skelli nafaqat markaziy chiziqda, balki qanot himoyasida ham oʻynay olishi bilan har qanday jamoaga foyda keltira oladi. Xususan, Manchester Yunayted safida Lyuk Shou oʻtgan mavsumni jarohatsiz oʻtkazib, koʻp oʻyinlarda qatnashgan boʻlsa-da, jamoada chap qanot himoyasi uchun munosib tabiiy zaxira futbolchisi yetishmayapti.
Ferdinandning taʼkidlashicha, agar futbolchi shu narxda sotuvga qoʻyilgan boʻlsa, Manchester Yunayted ikkilanib oʻtirmasdan harakat boshlashi shart. "Agar men hozir Manchester Yunaytedda boʻlganimda, darhol yashil tugmani bosib, uni sotib olgan boʻlardim", deya oʻz fikrini bildirgan sobiq himoyachi. Hozirgi kunda Chelsi va Manchester Yunayted rahbariyati ushbu transfer boʻyicha qanday qaror kelishi futbol jamoatchiligi tomonidan diqqat bilan kuzatib borilmoqda.
…