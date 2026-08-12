Rio Ferdinand Manchester Yunaytedni Mayls Lyuis-Skellining transferiga chaqirdi

·33·Sport
Rio Ferdinand Manchester Yunaytedni Mayls Lyuis-Skellining transferiga chaqirdi
Qisqacha

Rio Ferdinand Manchester Yunaytedni Arsenalning 19 yoshli tarbiyalanuvchisi Mayls Lyuis-Skellini transfer qilishga chaqirdi. U klub futbolchi uchun talab qilinayotgan 60 milliondan 70 million funt sterlinggacha bo'lgan mablag'ni ayamasligi kerakligini ta'kidladi. Mayls Lyuis-Skelli 2025/26 yilgi mavsum yakunida Arsenalning Angliya Premer-ligasi chempionligini qo'lga kiritishi va Chempionlar ligasi finaliga chiqishida muhim rol o'ynadi.

Angliya terma jamoasi hamda Arsenal klubi yosh iqtidori Mayls Lyuis-Skelli yozgi transfer oynasida diqqat markazida qolmoqda. Metro nashri tarqatgan xabarlarga koʻra, London klubi oʻzining 19 yoshli tarbiyalanuvchisini Angliyaning boshqa raqobatdosh jamoalariga taklif qilgan. Mazkur vaziyat futbol olamida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlayotgan bir paytda, Manchester Yunayted va Chelsi klublari futbolchiga jiddiy qiziqish bildirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Manchester Yunayted sobiq sardori Rio Ferdinand oʻzining YouTube kanalidagi chiqishida qizil iblislar darhol faollik koʻrsatib, ushbu transferni amalga oshirishi lozimligini taʼkidladi. Uning fikricha, klub rahbariyati darhol hamyonini ochib, ushbu iqtidorli futbolchi uchun talab qilinayotgan 60 milliondan 70 million funt sterlinggacha boʻlgan mablagʻni ayamasligi kerak.

Mayls Lyuis-Skellining muvaffaqiyatli mavsumi

19 yoshli futbolchi 2025/26 yilgi mavsum boshida biroz qiyinchiliklarga duch kelgan va asosiy tarkibga kirishda qiyinchiliklarni boshdan kechirgan edi. Biroq Mikel Arteta boshqaruvidagi jamoaning hal qiluvchi pallada – mavsum soʻnggidagi oʻyinlarida u oʻzini koʻrsata oldi. Mayls bosh murabbiy ishonchini oqlab, jamoaning asosiy tarkibidan joy olishga muvaffaq boʻldi.

Yosh iqtidor egasi Arsenalning mavsum yakunida Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritishida va Chempionlar ligasi finaliga qadar yetib borishida muhim rol oʻynadi. Londonliklar tarkibida oʻzini koʻrsatganiga qaramay, klub boshqa transferlarni amalga oshirish maqsadida yosh futbolchini sotishga qarshi emasligi aytilmoqda. Xususan, Kanonirlar Nyukasl yarim himoyachisi Bruno Gimaraesni 75 million funt evaziga oʻz safiga qoʻshib olgani ham bu boradagi harakatlarni tezlashtirgan.

Rio Ferdinandning taktik tahlili

Rio Ferdinandning fikricha, Lyuis-Skelli nafaqat markaziy chiziqda, balki qanot himoyasida ham oʻynay olishi bilan har qanday jamoaga foyda keltira oladi. Xususan, Manchester Yunayted safida Lyuk Shou oʻtgan mavsumni jarohatsiz oʻtkazib, koʻp oʻyinlarda qatnashgan boʻlsa-da, jamoada chap qanot himoyasi uchun munosib tabiiy zaxira futbolchisi yetishmayapti.

Ferdinandning taʼkidlashicha, agar futbolchi shu narxda sotuvga qoʻyilgan boʻlsa, Manchester Yunayted ikkilanib oʻtirmasdan harakat boshlashi shart. "Agar men hozir Manchester Yunaytedda boʻlganimda, darhol yashil tugmani bosib, uni sotib olgan boʻlardim", deya oʻz fikrini bildirgan sobiq himoyachi. Hozirgi kunda Chelsi va Manchester Yunayted rahbariyati ushbu transfer boʻyicha qanday qaror kelishi futbol jamoatchiligi tomonidan diqqat bilan kuzatib borilmoqda.

Rio FerdinandManchester YunaytedArsenalMayls Lyuis-SkelliPremer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real»dan sensatsiya: Muxlislarni lol qoldirgan pushti rang liboslar«Real»dan sensatsiya: Muxlislarni lol qoldirgan pushti rang liboslarBugun, 19:14Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Bugun, 19:01Manchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaManchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaBugun, 18:54Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Bugun, 18:43Pore Maxachevning muvaffaqiyati sababini oshkor qildi: «U hammani tozalab bo‘ldi»Pore Maxachevning muvaffaqiyati sababini oshkor qildi: «U hammani tozalab bo‘ldi»Bugun, 18:36Inter Davide Frattesi transferidan soʻng Kurtis Jons uchun harakat boshlaydiInter Davide Frattesi transferidan soʻng Kurtis Jons uchun harakat boshlaydiBugun, 18:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi