Google Pixel 11 smartfonlari taqdim etildi

·37·Texno
Google Pixel 11 smartfonlari taqdim etildi
Qisqacha

Google kompaniyasi sun'iy intellekt imkoniyatlariga boy bo'lgan yangi Pixel 11 turkumidagi smartfonlarini taqdim etdi. Yangi gadjetlar avvalgi avlod dizayni va ichki qismidan keskin farq qilmasa ham, ko'plab Gemini funksiyalari bilan jihozlandi. Xususan, AQShdagi foydalanuvchilar Gemini yordamida mahsulotlarga buyurtma berish, taksi chaqirish, shuningdek, muassasalarga qo'ng'iroq qilib stol band qilish yoki uchrashuvlarni belgilash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Soʻnggi yillarda Google kompaniyasining Pixel qurilmalari apparat qismida sezilarli oʻzgarishlarga uchramagani holda, asosan sunʼiy intellekt imkoniyatlarini namoyish etuvchi vositaga aylanib ulgurdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi taqdim etilgan Pixel 11 turkumi ham oʻtmishdoshi dizayni va ichki qismidan keskin farq qilmaydi. Biroq, joriy yilgi gadjetlar fonda turli vazifalarni bajaruvchi ancha koʻp Gemini funksiyalari bilan jihozlandi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Google mazkur taqdimot orqali sunʼiy intellektni yanada mustaqil agent darajasiga olib chiqishni maqsad qilgan. Jumladan, AQShdagi foydalanuvchilar Gemini yordamida mahsulotlarga buyurtma berish, taksi chaqirish yoki qahva buyurtma qilish imkoniyatiga ega boʻladilar. Shuningdek, sunʼiy intellekt foydalanuvchi nomidan muassasalarga qoʻngʻiroq qilib, stol band qilish yoki uchrashuvlarni belgilashi mumkin.

Kengaytirilgan imkoniyatlar va ilovalar integratsiyasi

Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, foydalanuvchilar xohlagan vaqtda jarayonni toʻxtatishi yoki qoʻngʻiroqlar matnini qayta koʻrib chiqishi mumkin. Yaqin haftalar ichida qator mashhur ilovalar Gemini bilan birgalikda ishlay boshlaydi. Ular orasida Granola, Otter.ai, Wix, OpenBuy, Ticketmaster hamda boshqa koʻplab xizmatlar mavjud.

Shu bilan birga, oʻtgan yildagi “Magic Cue” funksiyasi Gemini bilan boyitilib, ilovalar boʻylab maʼlumotlarni qidirish va kechki ovqat yoki tomosha uchun tavsiyalar berish imkonini taqdim etadi. May oyida eʼlon qilingan Rambler diktografi ham endilikda Pixel smartfonlariga kiritildi.

Kamera va kundalik foydalanishdagi yangiliklar

Yangi Pixel liniyasi kundalik hayotni yengillashtiruvchi boshqa qulayliklarga ham ega. Xususan, qurilma video, podkast va ovozli xabarlarni kerakli tilga tarjima qila oladi. Populyar “Circle to Search” funksiyasi esa bevosita kameraning oʻziga integratsiya qilindi.

  • Magic Capture: yuzlab kadrlar orasidan eng sarasini tanlab beruvchi funksiya.
  • Ovozli aloqa va imzo tillarini matnga oʻgirish uchun maxsus imkoniyatlar.
  • Pro modellar uchun 120x, oddiy Pixel 11 uchun esa 30x gacha kengaytirilgan super zum.
  • Foydalanuvchi istagiga koʻra oʻzgaruvchi maxsus surat filtrlari.

Google kompaniyasi kameraga bir qator sunʼiy intellekt imkoniyatlarini ham qoʻshdi. Xususan, “Magic Capture” funksiyasi foydalanuvchi tugmani bosganidan to yakunlaguniga qadar olingan yuzlab kadrlar ichidan eng yaxshilarini saralab oladi. Ushbu funksiya kadrlarni avtomatik tarzda kesib, tiniqlashtirib, ularni darhol ulashishga tayyor holatga keltiradi.

GooglePixel 11GeminiSunʼiy intellektSmartfonlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusGoogle Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusKecha, 23:59Google sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiGoogle sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiKecha, 23:52Grubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiGrubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiKecha, 23:52Google kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiGoogle kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiKecha, 23:26Sunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaSunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaKecha, 23:26DapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiDapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiKecha, 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi