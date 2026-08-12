Google Pixel 11 smartfonlari taqdim etildi
Google kompaniyasi sun'iy intellekt imkoniyatlariga boy bo'lgan yangi Pixel 11 turkumidagi smartfonlarini taqdim etdi. Yangi gadjetlar avvalgi avlod dizayni va ichki qismidan keskin farq qilmasa ham, ko'plab Gemini funksiyalari bilan jihozlandi. Xususan, AQShdagi foydalanuvchilar Gemini yordamida mahsulotlarga buyurtma berish, taksi chaqirish, shuningdek, muassasalarga qo'ng'iroq qilib stol band qilish yoki uchrashuvlarni belgilash imkoniyatiga ega bo'ladilar.
Soʻnggi yillarda Google kompaniyasining Pixel qurilmalari apparat qismida sezilarli oʻzgarishlarga uchramagani holda, asosan sunʼiy intellekt imkoniyatlarini namoyish etuvchi vositaga aylanib ulgurdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi taqdim etilgan Pixel 11 turkumi ham oʻtmishdoshi dizayni va ichki qismidan keskin farq qilmaydi. Biroq, joriy yilgi gadjetlar fonda turli vazifalarni bajaruvchi ancha koʻp Gemini funksiyalari bilan jihozlandi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Google mazkur taqdimot orqali sunʼiy intellektni yanada mustaqil agent darajasiga olib chiqishni maqsad qilgan. Jumladan, AQShdagi foydalanuvchilar Gemini yordamida mahsulotlarga buyurtma berish, taksi chaqirish yoki qahva buyurtma qilish imkoniyatiga ega boʻladilar. Shuningdek, sunʼiy intellekt foydalanuvchi nomidan muassasalarga qoʻngʻiroq qilib, stol band qilish yoki uchrashuvlarni belgilashi mumkin.
Kengaytirilgan imkoniyatlar va ilovalar integratsiyasiKompaniya vakillarining taʼkidlashicha, foydalanuvchilar xohlagan vaqtda jarayonni toʻxtatishi yoki qoʻngʻiroqlar matnini qayta koʻrib chiqishi mumkin. Yaqin haftalar ichida qator mashhur ilovalar Gemini bilan birgalikda ishlay boshlaydi. Ular orasida Granola, Otter.ai, Wix, OpenBuy, Ticketmaster hamda boshqa koʻplab xizmatlar mavjud.
Shu bilan birga, oʻtgan yildagi “Magic Cue” funksiyasi Gemini bilan boyitilib, ilovalar boʻylab maʼlumotlarni qidirish va kechki ovqat yoki tomosha uchun tavsiyalar berish imkonini taqdim etadi. May oyida eʼlon qilingan Rambler diktografi ham endilikda Pixel smartfonlariga kiritildi.
Kamera va kundalik foydalanishdagi yangiliklarYangi Pixel liniyasi kundalik hayotni yengillashtiruvchi boshqa qulayliklarga ham ega. Xususan, qurilma video, podkast va ovozli xabarlarni kerakli tilga tarjima qila oladi. Populyar “Circle to Search” funksiyasi esa bevosita kameraning oʻziga integratsiya qilindi.
- Magic Capture: yuzlab kadrlar orasidan eng sarasini tanlab beruvchi funksiya.
- Ovozli aloqa va imzo tillarini matnga oʻgirish uchun maxsus imkoniyatlar.
- Pro modellar uchun 120x, oddiy Pixel 11 uchun esa 30x gacha kengaytirilgan super zum.
- Foydalanuvchi istagiga koʻra oʻzgaruvchi maxsus surat filtrlari.
Google kompaniyasi kameraga bir qator sunʼiy intellekt imkoniyatlarini ham qoʻshdi. Xususan, “Magic Capture” funksiyasi foydalanuvchi tugmani bosganidan to yakunlaguniga qadar olingan yuzlab kadrlar ichidan eng yaxshilarini saralab oladi. Ushbu funksiya kadrlarni avtomatik tarzda kesib, tiniqlashtirib, ularni darhol ulashishga tayyor holatga keltiradi.
…