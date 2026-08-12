Xitoyning sobiq bosh vaziri 98 yoshida vafot etdi
Xitoy Xalq Respublikasi Davlat kengashining sobiq bosh vaziri Chju Junszi 12 avgust kuni Pekinda xastalik oqibatida 98 yoshida vafot etdi. U Pekin vaqti bilan soat 11:06 da hayotdan ko‘z yumgan, biroq kasalligi haqida qo‘shimcha ma’lumot berilmagan. Chju Junszi 1998–2003 yillarda XXR Davlat kengashiga boshchilik qilgan. U Xitoydagi soliq, moliya va iqtisodiy islohotlar, shuningdek, mamlakatning JSTga qo‘shilishi jarayonida muhim rol o‘ynagan.
Xitoy Xalq Respublikasi Davlat kengashining sobiq bosh vaziri Chju Junszi 12 avgust kuni Pekinda xastalik oqibatida 98 yoshida vafot etdi. Bu haqda Xitoy Markaziy televideniyesi xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, Chju Junszi Pekin vaqti bilan soat 11:06 da hayotdan ko‘z yumgan. Uning qaysi kasallikdan vafot etgani haqida hozircha qo‘shimcha ma’lumot berilmagan.
Chju Junszi 1998–2003 yillarda XXR Davlat kengashiga boshchilik qilgan. Bunga qadar u bosh vazir o‘rinbosari, Xitoy Xalq banki rahbari, Shanxay shahar hokimi hamda Xitoy Kommunistik partiyasi Shanxay shahar qo‘mitasi kotibi kabi muhim lavozimlarda faoliyat yuritgan.
U mamlakat rahbariyatida bo‘lgan davrda Xitoyda keng ko‘lamli soliq, moliya va iqtisodiy islohotlar amalga oshirildi. Chju Junszi mamlakat iqtisodiyoti va moliya tizimini boshqarishda muhim rol o‘ynagan siyosatchilardan biri sifatida tanilgan.
Siyosatchi Xitoyning jahon iqtisodiyotidagi mavqei mustahkamlanishida ham katta hissa qo‘shgan. U “Xitoy iqtisodiy mo‘jizasi”ning asosiy me’morlaridan biri hamda mamlakatning Jahon savdo tashkilotiga (JST) qo‘shilishi jarayonida muhim rol o‘ynagan rahbar sifatida tarixda qoldi.
Chju Junszi Xitoy siyosiy iyerarxiyasida eng nufuzli va qudratli rahbarlardan biri bo‘lgan. Uning faoliyati mamlakat iqtisodiyoti, moliya tizimi va islohotlarining muhim bosqichi bilan bog‘liq bo‘lib, Xitoyning keyingi iqtisodiy taraqqiyotiga ham sezilarli ta’sir ko‘rsatgan.
…