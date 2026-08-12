Xitoyning sobiq bosh vaziri 98 yoshida vafot etdi

·67·Dunyo
Xitoyning sobiq bosh vaziri 98 yoshida vafot etdi
Qisqacha

Xitoy Xalq Respublikasi Davlat kengashining sobiq bosh vaziri Chju Junszi 12 avgust kuni Pekinda xastalik oqibatida 98 yoshida vafot etdi. U Pekin vaqti bilan soat 11:06 da hayotdan ko‘z yumgan, biroq kasalligi haqida qo‘shimcha ma’lumot berilmagan. Chju Junszi 1998–2003 yillarda XXR Davlat kengashiga boshchilik qilgan. U Xitoydagi soliq, moliya va iqtisodiy islohotlar, shuningdek, mamlakatning JSTga qo‘shilishi jarayonida muhim rol o‘ynagan.

Xitoy Xalq Respublikasi Davlat kengashining sobiq bosh vaziri Chju Junszi 12 avgust kuni Pekinda xastalik oqibatida 98 yoshida vafot etdi. Bu haqda Xitoy Markaziy televideniyesi xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, Chju Junszi Pekin vaqti bilan soat 11:06 da hayotdan ko‘z yumgan. Uning qaysi kasallikdan vafot etgani haqida hozircha qo‘shimcha ma’lumot berilmagan.

Chju Junszi 1998–2003 yillarda XXR Davlat kengashiga boshchilik qilgan. Bunga qadar u bosh vazir o‘rinbosari, Xitoy Xalq banki rahbari, Shanxay shahar hokimi hamda Xitoy Kommunistik partiyasi Shanxay shahar qo‘mitasi kotibi kabi muhim lavozimlarda faoliyat yuritgan.

U mamlakat rahbariyatida bo‘lgan davrda Xitoyda keng ko‘lamli soliq, moliya va iqtisodiy islohotlar amalga oshirildi. Chju Junszi mamlakat iqtisodiyoti va moliya tizimini boshqarishda muhim rol o‘ynagan siyosatchilardan biri sifatida tanilgan.

Siyosatchi Xitoyning jahon iqtisodiyotidagi mavqei mustahkamlanishida ham katta hissa qo‘shgan. U “Xitoy iqtisodiy mo‘jizasi”ning asosiy me’morlaridan biri hamda mamlakatning Jahon savdo tashkilotiga (JST) qo‘shilishi jarayonida muhim rol o‘ynagan rahbar sifatida tarixda qoldi.

Chju Junszi Xitoy siyosiy iyerarxiyasida eng nufuzli va qudratli rahbarlardan biri bo‘lgan. Uning faoliyati mamlakat iqtisodiyoti, moliya tizimi va islohotlarining muhim bosqichi bilan bog‘liq bo‘lib, Xitoyning keyingi iqtisodiy taraqqiyotiga ham sezilarli ta’sir ko‘rsatgan.

Zhu RongjiXitoyPekinShanxayJahon savdo tashkiloti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ta’sirli lahza: Ronaldu otasidan ayrilgan Messiga ta’sirli dalda berdiTa’sirli lahza: Ronaldu otasidan ayrilgan Messiga ta’sirli dalda berdiBugun, 00:03Uchuvchilardan biri narkotik ta’sirida samolyotni boshqargani aniqlandiUchuvchilardan biri narkotik ta’sirida samolyotni boshqargani aniqlandiKecha, 22:12Bo‘rilardan himoya uchun «qo‘y zirhi»: Nega fermerlar norozi bo‘ldi? (video)Bo‘rilardan himoya uchun «qo‘y zirhi»: Nega fermerlar norozi bo‘ldi? (video)Kecha, 22:07Xitoyda tirik qurbaqali ichimlik videosi internetni hayratga soldiXitoyda tirik qurbaqali ichimlik videosi internetni hayratga soldiKecha, 18:47Erini o‘ldirgan homilador ayol sudda to‘liq oqlandiErini o‘ldirgan homilador ayol sudda to‘liq oqlandiKecha, 18:42Buyuk Britaniyada odamlar cho‘chqa bo‘lish uchun £1,200 to‘layaptimi? (video)Buyuk Britaniyada odamlar cho‘chqa bo‘lish uchun £1,200 to‘layaptimi? (video)Kecha, 16:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi