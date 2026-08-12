SpaceX koinotda sunʼiy intellekt uchun Starmind loyihasini boshlaydi
Ilon Mask boshchiligidagi SpaceX kompaniyasi sun'iy intellekt hisob-kitoblarini Yer orbitasiga ko'chirishga qaratilgan Starmind loyihasini e'lon qildi. Loyiha orbitada bir million sun'iy yo'ldoshdan iborat, ma'lumotlarni qayta ishlash markazlari bilan jihozlangan tarmoq yaratishni nazarda tutadi.
Ilon Mask boshchiligidagi SpaceX kompaniyasi koinotda o‘ta quvvatli sunʼiy intellekt markazlarini yaratishga qaratilgan ulkan Starmind loyihasini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga ko‘ra, ushbu tashabbus energiya talab etuvchi sunʼiy intellekt hisob-kitoblarini Yer orbitasiga ko‘chirib, kelgusida koinot tarmog‘i imkoniyatlarini keskin kengaytirishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Starmind loyihasi orbitada bir million sunʼiy yo‘ldoshni o‘z ichiga olgan ulkan tarmoqni shakllantirishni nazarda tutadi. Mazkur qurilmalar sunʼiy intellekt sohasidagi murakkab hisob-kitoblarni bevosita koinotda amalga oshirish uchun integratsiyalashgan maʼlumotlar markazlari bilan jihozlanadi. Bu esa Yer yuzidagi energiya taqchilligi va infratuzilma cheklovlarini chetlab o‘tish imkonini beradi.
Koinotdagi quvvat va moliyaviy istiqbollarLoyiha doirasida oldinga qo‘yilgan rejalarga ko‘ra, kompaniya 2027 yilning oxiriga qadar koinotga umumiy quvvati 10 gigavatt bo‘lgan sunʼiy yo‘ldoshlarni chiqarishni rejalashtirmoqda. Ilon Maskning taʼkidlashicha, agar bir vatt quvvatning qiymati 30 dan 50 dollargacha bo‘lsa, bu ko‘rsatkich yiliga 300 milliarddan 500 milliard dollargacha daromad keltirishi mumkin.
Mutaxassislar fikricha, bunday miqyosdagi moliyaviy va texnologik sakrash SpaceX kompaniyasining global kosmik bozoridagi mavqeini yanada mustahkamlaydi. Yer orbitasida maʼlumotlarni qayta ishlash markazlarini joylashtirish anʼanaviy yerusti serverlariga tushadigan yukni kamaytiribgina qolmay, maʼlumot uzatish tezligi va samaradorligini ham yangi bosqichga olib chiqadi.
Kardašev shkalasi va tsivilizatsiya evolyutsiyasiIlon Mask ushbu loyihaning ahamiyatini izohlar ekan, mashhur fizik Nikolay Kardaševning ilmiy g‘oyalarini esga oldi. Sovet astronomi tsivilizatsiyalarni ularning energiya sarflash imkoniyatlariga ko‘ra tasniflab, har qanday rivojlangan jamiyat o‘z sayyorasi, Yulduzi yoki hatto galaktikasining energiya resurslarini o‘zlashtirishi kerakligini taʼkidlagan edi.
Starmind loyihasi aynan mana shu falsafiy va ilmiy yondashuvning amaldagi qadami sifatida baholanmoqda. Koinot fazosida energiyani keng miqyosda o‘zlashtirish va undan sunʼiy intellekt tizimlarini boshqarishda foydalanish insoniyatni texnologik taraqqiyotning yangi pog‘onasiga ko‘tarishi kutilmoqda.
…