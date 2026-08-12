SpaceX koinotda sunʼiy intellekt uchun Starmind loyihasini boshlaydi

·43·Texno
SpaceX koinotda sunʼiy intellekt uchun Starmind loyihasini boshlaydi
Qisqacha

Ilon Mask boshchiligidagi SpaceX kompaniyasi sun'iy intellekt hisob-kitoblarini Yer orbitasiga ko'chirishga qaratilgan Starmind loyihasini e'lon qildi. Loyiha orbitada bir million sun'iy yo'ldoshdan iborat, ma'lumotlarni qayta ishlash markazlari bilan jihozlangan tarmoq yaratishni nazarda tutadi.

Ilon Mask boshchiligidagi SpaceX kompaniyasi koinotda o‘ta quvvatli sunʼiy intellekt markazlarini yaratishga qaratilgan ulkan Starmind loyihasini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga ko‘ra, ushbu tashabbus energiya talab etuvchi sunʼiy intellekt hisob-kitoblarini Yer orbitasiga ko‘chirib, kelgusida koinot tarmog‘i imkoniyatlarini keskin kengaytirishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Starmind loyihasi orbitada bir million sunʼiy yo‘ldoshni o‘z ichiga olgan ulkan tarmoqni shakllantirishni nazarda tutadi. Mazkur qurilmalar sunʼiy intellekt sohasidagi murakkab hisob-kitoblarni bevosita koinotda amalga oshirish uchun integratsiyalashgan maʼlumotlar markazlari bilan jihozlanadi. Bu esa Yer yuzidagi energiya taqchilligi va infratuzilma cheklovlarini chetlab o‘tish imkonini beradi.

Koinotdagi quvvat va moliyaviy istiqbollar

Loyiha doirasida oldinga qo‘yilgan rejalarga ko‘ra, kompaniya 2027 yilning oxiriga qadar koinotga umumiy quvvati 10 gigavatt bo‘lgan sunʼiy yo‘ldoshlarni chiqarishni rejalashtirmoqda. Ilon Maskning taʼkidlashicha, agar bir vatt quvvatning qiymati 30 dan 50 dollargacha bo‘lsa, bu ko‘rsatkich yiliga 300 milliarddan 500 milliard dollargacha daromad keltirishi mumkin.

Mutaxassislar fikricha, bunday miqyosdagi moliyaviy va texnologik sakrash SpaceX kompaniyasining global kosmik bozoridagi mavqeini yanada mustahkamlaydi. Yer orbitasida maʼlumotlarni qayta ishlash markazlarini joylashtirish anʼanaviy yerusti serverlariga tushadigan yukni kamaytiribgina qolmay, maʼlumot uzatish tezligi va samaradorligini ham yangi bosqichga olib chiqadi.

Kardašev shkalasi va tsivilizatsiya evolyutsiyasi

Ilon Mask ushbu loyihaning ahamiyatini izohlar ekan, mashhur fizik Nikolay Kardaševning ilmiy g‘oyalarini esga oldi. Sovet astronomi tsivilizatsiyalarni ularning energiya sarflash imkoniyatlariga ko‘ra tasniflab, har qanday rivojlangan jamiyat o‘z sayyorasi, Yulduzi yoki hatto galaktikasining energiya resurslarini o‘zlashtirishi kerakligini taʼkidlagan edi.

Starmind loyihasi aynan mana shu falsafiy va ilmiy yondashuvning amaldagi qadami sifatida baholanmoqda. Koinot fazosida energiyani keng miqyosda o‘zlashtirish va undan sunʼiy intellekt tizimlarini boshqarishda foydalanish insoniyatni texnologik taraqqiyotning yangi pog‘onasiga ko‘tarishi kutilmoqda.

SpaceXStarmindSunʼiy intellektIlon MaskKoinot texnologiyalari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusGoogle Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusKecha, 23:59Google sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiGoogle sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiKecha, 23:52Grubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiGrubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiKecha, 23:52Google kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiGoogle kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiKecha, 23:26Sunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaSunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaKecha, 23:26DapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiDapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiKecha, 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi