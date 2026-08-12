Google Pixel Watch 5 aqlli soati taqdim etildi
Google Made by Google tadbirida narxi 399 AQSh dollaridan boshlanadigan Pixel Watch 5 aqlli soatini rasman taqdim etdi. Qurilma Gemini sun'iy intellekti bilan chuqur integratsiya qilinib, xabarlar mazmuniga mos harakatlarni taklif etish, ovozli buyruqlarni bajarish va internet aloqasisiz taymer, budilnik hamda mashg'ulotlarni boshqarish imkonini beradi.
Chorshanba kuni boʻlib oʻtgan anʼanaviy Made by Google tadbirida kompaniya oʻzining yangi Pixel Watch 5 aqlli soatini rasman namoyish qildi. Narxi 399 AQSh dollaridan boshlanadigan mazkur qurilma sunʼiy intellektga asoslangan yanada mukammal Gemini imkoniyatlari hamda foydalanuvchilar salomatligini doimiy nazorat qiluvchi ilgʻor funksiyalari bilan ajralib turadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi gadjet foydalanuvchiga kerakli paytda tezkor va shaxsiylashtirilgan yordam koʻrsatish uchun maxsus loyihalashtirilgan. Xususan, soat matnli xabarlar mazmunidan kelib chiqqan holda tegishli harakatlarni avtomatik ravishda taklif etadi. Masalan, yaqinlaringiz yuborgan xabardagi manzil yoki joy nomini darhol ekranga chiqarish shular jumlasidandir.
Sunʼiy intellekt va Gemini imkoniyatlariQurilmada ovozli yordamchi funksiyalarini bajaruvchi Gemini yanada chuqur integratsiya qilingan boʻlib, foydalanuvchilar qoʻlini koʻtarib bevosita savol berishlari mumkin. Yaqin atrofdagi tushlik joylarini topish, navigatsiyadan foydalanish kabi soʻrovlarni bajarish osonlashdi. Shuningdek, internet aloqasi boʻlmagan holatlarda ham Gemini taymerlar, budilniklar va mashgʻulotlarni ovozli boshqarish imkonini beradi.
Soat siferblatining pastki qismida reyslar haqidagi maʼlumotlar, yetib kelish vaqti (ETA) va boshqa eslatmalar kabi muhim yangiliklar dinamik tarzda koʻrsatib boriladi. Bu esa har kuni zarur boʻlgan axborotlarni qoʻshimcha harakatlarsiz tezda koʻrib chiqish imkonini taʼminlaydi.
Salomatlikni monitoring qilishning yangi bosqichiTexnologik gigantning taʼkidlashicha, aqlli soat yurakka ortiqcha yuklama tushishidan oldin qon bosimi oʻzgarishlarini kuzatish uchun sensorlar va mashinaviy oʻqitish texnologiyalaridan foydalanadi. Ushbu funksiya 24 soatlik qon bosimi monitorlari yordamida sinovdan oʻtgan hamda yarim milliondan ortiq odamning 1 milliard daqiqadan ortiq maʼlumotlari asosida tayyorlangan.
Shuningdek, qurilmaga kiritilgan insulin rezistentligini aniqlash funksiyasi metabolik salomatlikdagi oʻzgarishlarni tahlil qiladi. Uyqu, yurak urish tezligi va jismoniy faollik maʼlumotlarini oʻzaro bogʻlagan holda, sensor modeli organizmdagi uzoq muddatli oʻzgarishlarni aniqlab beradi va foydalanuvchilarga har oyda umumiy hisobot taqdim etadi.
Qurilmaning favqulodda vaziyatlarni aniqlash imkoniyatlari ham kengaytirildi:
- Qonda kislorod miqdori keskin kamaygan holatlarni aniqlab, qutqaruv xizmatlariga xabar berish tizimi
- Uyqu bosqichlarini kuzatish aniqligi 15 foizga oshgani
- Tun davomida chalgʻituvchi omillarni kamaytiruvchi maxsus tungi siferblat
- Uyqu siklining eng qulay pallasida uygʻotuvchi Smart Wake funksiyasi
…