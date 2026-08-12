Google Pixel Watch 5 aqlli soati taqdim etildi

·42·Texno
Google Pixel Watch 5 aqlli soati taqdim etildi
Qisqacha

Google Made by Google tadbirida narxi 399 AQSh dollaridan boshlanadigan Pixel Watch 5 aqlli soatini rasman taqdim etdi. Qurilma Gemini sun'iy intellekti bilan chuqur integratsiya qilinib, xabarlar mazmuniga mos harakatlarni taklif etish, ovozli buyruqlarni bajarish va internet aloqasisiz taymer, budilnik hamda mashg'ulotlarni boshqarish imkonini beradi.

Chorshanba kuni boʻlib oʻtgan anʼanaviy Made by Google tadbirida kompaniya oʻzining yangi Pixel Watch 5 aqlli soatini rasman namoyish qildi. Narxi 399 AQSh dollaridan boshlanadigan mazkur qurilma sunʼiy intellektga asoslangan yanada mukammal Gemini imkoniyatlari hamda foydalanuvchilar salomatligini doimiy nazorat qiluvchi ilgʻor funksiyalari bilan ajralib turadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi gadjet foydalanuvchiga kerakli paytda tezkor va shaxsiylashtirilgan yordam koʻrsatish uchun maxsus loyihalashtirilgan. Xususan, soat matnli xabarlar mazmunidan kelib chiqqan holda tegishli harakatlarni avtomatik ravishda taklif etadi. Masalan, yaqinlaringiz yuborgan xabardagi manzil yoki joy nomini darhol ekranga chiqarish shular jumlasidandir.

Sunʼiy intellekt va Gemini imkoniyatlari

Qurilmada ovozli yordamchi funksiyalarini bajaruvchi Gemini yanada chuqur integratsiya qilingan boʻlib, foydalanuvchilar qoʻlini koʻtarib bevosita savol berishlari mumkin. Yaqin atrofdagi tushlik joylarini topish, navigatsiyadan foydalanish kabi soʻrovlarni bajarish osonlashdi. Shuningdek, internet aloqasi boʻlmagan holatlarda ham Gemini taymerlar, budilniklar va mashgʻulotlarni ovozli boshqarish imkonini beradi.

Soat siferblatining pastki qismida reyslar haqidagi maʼlumotlar, yetib kelish vaqti (ETA) va boshqa eslatmalar kabi muhim yangiliklar dinamik tarzda koʻrsatib boriladi. Bu esa har kuni zarur boʻlgan axborotlarni qoʻshimcha harakatlarsiz tezda koʻrib chiqish imkonini taʼminlaydi.

Salomatlikni monitoring qilishning yangi bosqichi

Texnologik gigantning taʼkidlashicha, aqlli soat yurakka ortiqcha yuklama tushishidan oldin qon bosimi oʻzgarishlarini kuzatish uchun sensorlar va mashinaviy oʻqitish texnologiyalaridan foydalanadi. Ushbu funksiya 24 soatlik qon bosimi monitorlari yordamida sinovdan oʻtgan hamda yarim milliondan ortiq odamning 1 milliard daqiqadan ortiq maʼlumotlari asosida tayyorlangan.

Shuningdek, qurilmaga kiritilgan insulin rezistentligini aniqlash funksiyasi metabolik salomatlikdagi oʻzgarishlarni tahlil qiladi. Uyqu, yurak urish tezligi va jismoniy faollik maʼlumotlarini oʻzaro bogʻlagan holda, sensor modeli organizmdagi uzoq muddatli oʻzgarishlarni aniqlab beradi va foydalanuvchilarga har oyda umumiy hisobot taqdim etadi.

Qurilmaning favqulodda vaziyatlarni aniqlash imkoniyatlari ham kengaytirildi:

  • Qonda kislorod miqdori keskin kamaygan holatlarni aniqlab, qutqaruv xizmatlariga xabar berish tizimi
  • Uyqu bosqichlarini kuzatish aniqligi 15 foizga oshgani
  • Tun davomida chalgʻituvchi omillarni kamaytiruvchi maxsus tungi siferblat
  • Uyqu siklining eng qulay pallasida uygʻotuvchi Smart Wake funksiyasi
Jismoniy faollikni sevuvchilar uchun Pixel Watch 5 eng aniq GPS marshrutini kuzatish imkoniyatini taqdim etadi. Avvalgi avlodlarga nisbatan ikki barobar aniqroq ishlaydigan xarita tuzish tizimi yugurish va mashgʻulot natijalarini real holatga maksimal darajada yaqinlashtiradi.

GooglePixel WatchGeminiSmartwatchTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusGoogle Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusKecha, 23:59Google sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiGoogle sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiKecha, 23:52Grubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiGrubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiKecha, 23:52Google kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiGoogle kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiKecha, 23:26Sunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaSunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaKecha, 23:26DapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiDapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiKecha, 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi