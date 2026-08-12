Hindistonda SpaceX Raptor dvigateliga oʻxshash yangi raketa qurilmasi namoyish etildi

·39·Texno
Hindistonda SpaceX Raptor dvigateliga oʻxshash yangi raketa qurilmasi namoyish etildi
Qisqacha

Hindistonning Astrobase Space Technologies kompaniyasi metan va kislorodda ishlaydigan, 80 tonna-kuchga teng tortish kuchini rivojlantira oladigan Everest raketa dvigatelini taqdim etdi. Qurilma komponentlarni to'liq gazlashtiruvchi yopiq FFSC sxemasiga asoslangan bo'lib, bu prinsipdan SpaceX kompaniyasi Starship raketalarining Raptor dvigatellarida ham foydalanadi.

Hindistonning Astrobase Space Technologies kompaniyasi zamonaviy raketasozlikdagi eng murakkab sxemalardan biriga asoslangan metan yoqilgʻisida ishlaydigan Everest dvigatelini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma 80 tonna-kuchga teng eʼlon qilingan tortish kuchini rivojlantirish imkoniyatiga ega boʻlib, uning yaratilishi kosmik texnologiyalar bozoridagi raqobatni yanada kuchaytirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Toʻliq gazlashtirish texnologiyasi

Yangi Everest dvigatelining ishlash prinsipi kislorod va metandan foydalanishga hamda komponentlarni toʻliq gazlashtiruvchi yopiq sxemaga (Full-Flow Staged Combustion, FFSC) asoslangan. Maʼlum qilinishicha, aynan shunday prinsipdan Elon Muskʼga tegishli boʻlgan SpaceX kompaniyasi oʻzining Starship raketalarida qoʻllaniladigan Raptor dvigatellarida foydalanadi.

Dvigatel konstruksiyasi ikkita maxsus gazogeneratorni oʻz ichiga oladi. Ulardan birida yoqilgʻining kichik ulushi ortiqcha oksidlovchi bilan yoqilsa, ikkinchisida esa buning aksi boʻlgan nisbat ishlatiladi. Natijada yoqilgʻi ham, oksidlovchi ham asosiy yonish kamerasiga toʻgʻridan-toʻgʻri gaz holatida kelib tushadi.

Kelgusidagi sinovlar va rejalashtirilgan parvozlar

Ushbu texnologik yondashuv yonish kamerasining hajmini sezilarli darajada kichraytirish, yonish jarayonlarini tezlashtirish hamda dvigatelning samaradorligi va solishtirma impulsi koʻrsatkichlarini oshirish imkonini beradi. Bu esa oʻz navbatida zamonaviy raketasozlikda muhim qadam hisoblanadi.

Astrobase Space Technologies vakillarining rejasiga koʻra, yangi Everest dvigatelining ilk olovli sinovlari bundan bir necha oy oʻtiboq oʻtkazilishi kutilmoqda. Kelgusida esa ushbu agregatni oʻrta sinfdagi koʻp martalik foydalaniladigan raketa-tashuvchiga oʻrnatish rejalashtirilgan.

Mutaxassislarning prognozlariga koʻra, mazkur koʻp martalik raketaning birinchi muvaffaqiyatli parvozi 2028-yildan erta boʻlmagan muddatda amalga oshirilishi kutilmoqda. Hozirda kompaniya mutaxassislari sinov jarayonlariga tayyorgarlik koʻrish ishlarini jadal davom ettirmoqda.

Astrobase Space TechnologiesEverest dvigateliSpaceX RaptorKosmik texnologiyalarRaketasozlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusGoogle Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusKecha, 23:59Google sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiGoogle sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiKecha, 23:52Grubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiGrubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiKecha, 23:52Google kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiGoogle kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiKecha, 23:26Sunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaSunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaKecha, 23:26DapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiDapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiKecha, 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi