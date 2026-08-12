Tesla Texasda qiymati 10 milliard dollarlik quyosh zavodini qurmoq solmoqda

·42·Texno
Tesla Texasda qiymati 10 milliard dollarlik quyosh zavodini qurmoq solmoqda
Qisqacha

Tesla Texas shtatida qiymati 10,1 milliard dollargacha baholanayotgan quyosh batareyalari zavodini qurishni rejalashtirmoqda. Project Crystal Sun deb nomlangan loyiha uchun soliq imtiyozlarini olish maqsadida shtat ma'muriyatiga hujjatlar taqdim etilgan, imtiyozlar berilmasa, 37 yillik soliq majburiyati taxminan 1,1 milliard dollarni tashkil etishi kutilmoqda.

Tesla AQShning Texas shtatida ulkan quyosh batareyalari zavodini barpo etishni rejalashtirmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Hyuston shahridan janubi-gʻarbda joylashishi kutilayotgan ushbu yirik sanoat obyektining qiymati 10,1 milliard dollargacha baholanmoqda va u energetika bozorida muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Project Crystal Sun deb nomlangan mazkur loyiha doirasida shtat maʼmuriyatiga soliq imtiyozlarini olish uchun tegishli hujjatlar taqdim etilgan. Kompaniya vakillarining bildirishicha, agar bunday imtiyozlar taqdim etilmasa, loyihaning 37 yillik soliq majburiyati taxminan 1,1 milliard dollarni tashkil etishi kutilmoqda.

Hozirgi vaqtda Tesla rahbariyati zavodni joylashtirish uchun AQShning boshqa shtatlaridagi muqobil hududlarni ham oʻrganib chiqayotganini maʼlum qilgan. Shunga qaramay, Texasdagi mazkur maydon asosiy manzillardan biri sifatida koʻrib chiqilmoqda.

Ish oʻrinlari va qurilish rejalari

Hujjatlardagi maʼlumotlarga tayanib aytish mumkinki, yangi korxonaning ishga tushishi hududda 9700 ta doimiy ish oʻrnini yaratish imkonini beradi. Bu esa mahalliy iqtisodiyot uchun sezilarli turtki boʻlib xizmat qiladi.

Loyihaning qurilish ishlarini joriy yilda boshlash va uni 2028-yilga qadar toʻliq yakunlash rejalashtirilgan. Dastlabki quyosh batareyalari konveyerdan 2029-yilda chiqishi kutilmoqda, bu esa qayta tiklanuvchi energiya manbalari ishlab chiqarish hajmini keskin oshiradi.

Texnologik maqsadlar va kelajakdagi imkoniyatlar

Kompaniya taqdim etilgan hujjatlarda kelgusida ishlab chiqariladigan quyosh panelari yer ustidagi qurilmalar uchun moʻljallanganmi yoki sunʼiy yoʻldoshlar uchunmi, bu haqda aniq maʼlumot bermagan. Biroq, Tesla rahbari Elon Musk fazoviy maʼlumotlar markazlarini rivojlantirishga alohida qiziqish bildirishi barchaga maʼlum.

Hozircha zavodning yillik ishlab chiqarish quvvati ommaga oshkor etilmagan. Shunga qaramay, Tesla 2028-yilga borib Qoʻshma Shtatlarning oʻzida 100 gigavattlik ishlab chiqarish quvvatiga erishishni rejalashtirayotganini avvalroq maʼlum qilgan edi.

TeslaQuyosh batareyasiElon MuskTexasInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Minisforum Intel Core i9 protsessoriga ega yangi mini-PK taqdim etdiMinisforum Intel Core i9 protsessoriga ega yangi mini-PK taqdim etdiBugun, 00:55Google Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusGoogle Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusKecha, 23:59Google sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiGoogle sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiKecha, 23:52Grubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiGrubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiKecha, 23:52Google kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiGoogle kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiKecha, 23:26Sunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaSunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaKecha, 23:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi