Tesla Texasda qiymati 10 milliard dollarlik quyosh zavodini qurmoq solmoqda
Tesla Texas shtatida qiymati 10,1 milliard dollargacha baholanayotgan quyosh batareyalari zavodini qurishni rejalashtirmoqda. Project Crystal Sun deb nomlangan loyiha uchun soliq imtiyozlarini olish maqsadida shtat ma'muriyatiga hujjatlar taqdim etilgan, imtiyozlar berilmasa, 37 yillik soliq majburiyati taxminan 1,1 milliard dollarni tashkil etishi kutilmoqda.
Tesla AQShning Texas shtatida ulkan quyosh batareyalari zavodini barpo etishni rejalashtirmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Hyuston shahridan janubi-gʻarbda joylashishi kutilayotgan ushbu yirik sanoat obyektining qiymati 10,1 milliard dollargacha baholanmoqda va u energetika bozorida muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Project Crystal Sun deb nomlangan mazkur loyiha doirasida shtat maʼmuriyatiga soliq imtiyozlarini olish uchun tegishli hujjatlar taqdim etilgan. Kompaniya vakillarining bildirishicha, agar bunday imtiyozlar taqdim etilmasa, loyihaning 37 yillik soliq majburiyati taxminan 1,1 milliard dollarni tashkil etishi kutilmoqda.
Hozirgi vaqtda Tesla rahbariyati zavodni joylashtirish uchun AQShning boshqa shtatlaridagi muqobil hududlarni ham oʻrganib chiqayotganini maʼlum qilgan. Shunga qaramay, Texasdagi mazkur maydon asosiy manzillardan biri sifatida koʻrib chiqilmoqda.
Ish oʻrinlari va qurilish rejalariHujjatlardagi maʼlumotlarga tayanib aytish mumkinki, yangi korxonaning ishga tushishi hududda 9700 ta doimiy ish oʻrnini yaratish imkonini beradi. Bu esa mahalliy iqtisodiyot uchun sezilarli turtki boʻlib xizmat qiladi.
Loyihaning qurilish ishlarini joriy yilda boshlash va uni 2028-yilga qadar toʻliq yakunlash rejalashtirilgan. Dastlabki quyosh batareyalari konveyerdan 2029-yilda chiqishi kutilmoqda, bu esa qayta tiklanuvchi energiya manbalari ishlab chiqarish hajmini keskin oshiradi.
Texnologik maqsadlar va kelajakdagi imkoniyatlarKompaniya taqdim etilgan hujjatlarda kelgusida ishlab chiqariladigan quyosh panelari yer ustidagi qurilmalar uchun moʻljallanganmi yoki sunʼiy yoʻldoshlar uchunmi, bu haqda aniq maʼlumot bermagan. Biroq, Tesla rahbari Elon Musk fazoviy maʼlumotlar markazlarini rivojlantirishga alohida qiziqish bildirishi barchaga maʼlum.
Hozircha zavodning yillik ishlab chiqarish quvvati ommaga oshkor etilmagan. Shunga qaramay, Tesla 2028-yilga borib Qoʻshma Shtatlarning oʻzida 100 gigavattlik ishlab chiqarish quvvatiga erishishni rejalashtirayotganini avvalroq maʼlum qilgan edi.
…