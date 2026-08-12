Form Energy 100 soatlik batareyalar ishlab chiqarish uchun 750 million dollar yigʻdi
Form Energy G'arbiy Virjiniyadagi ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish uchun 750 million dollar investitsiya jalb qildi. Kompaniya ishlab chiqqan temir-havo batareyalari energiyani 100 soatgacha saqlashi va qimmatbaho litiy, kobalt hamda nikel o'rniga arzonroq temirdan foydalanishi bilan ajralib turadi. Joriy yilning dastlabki uch oyida AQShda 9.7 gigavatt-soatlik energiya saqlash qurilmalari o'rnatildi, bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 32 foizga ko'pdir.
Energetika sohasidagi innovatsion startap sanalgan Form Energy kompaniyasi Gʻarbiy Virginiyadagi ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish maqsadida 750 million dollar investitsiya jalb qilganini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur moliyaviy yutuq sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlarining jadal qurilishi energiya saqlash tizimlariga boʻlgan talabni keskin oshirayotganining navbatdagi yaqqol tasdigʻidir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Joriy yilning dastlabki uch oyi davomida AQShda umumiy quvvati 9.7 gigavatt-soat boʻlgan energiya saqlash qurilmalari oʻrnatildi, bu koʻrsatkich oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 32 foizga koʻpdir. Bozordagi aksariyat batareyalar energiyani koʻpi bilan bir necha soat davomida berishga qodir boʻlsa-da, Form Energy tomonidan ishlab chiqilgan temir-havo batareyalari quvvatni 100 soatgacha yetkazib berish imkoniyatiga ega.
Uzoq muddatli energiya saqlash texnologiyasining afzalliklariUzoq muddatli energiya saqlash tizimlari qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishda yuzaga keladigan uzilishlarni bartaraf etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Joriy yilda AQShda yangi elektr ishlab chiqarish quvvatlarining 90 foizdan ortigʻi aynan qayta tiklanuvchi manbalar hissasiga toʻgʻri kelishi kutilmoqda. Form Energy oʻz batareyalarida qimmatbaho litiy, kobalt va nikel oʻrniga arzonroq temirdan foydalangani bois ulkan hajqdagi elektr energiyasini ancha arzon narxda saqlashga erishmoqda.
Batareya ichida temir zaryadsizlanish jarayonida oksidlanib, zaryadlanganda esa qayta tiklanadi — boshqacha aytganda, batareya energiyani berish jarayonida temirni zangga aylantiradi va buning aksini amalga oshiradi. Mazkur noyob yondashuv kompaniyaga yirik buyurtmachilarni jalb qilish imkonini berdi. Jumladan, Google Minnesota shtatida qiymati qariyb 1 milliard dollarga teng boʻlgan 30 gigavatt-soatlik ulkan Form batareyasi bilan qisman taʼminlanadigan yangi maʼlumotlar markazini barpo etmoqda.
Maʼlumotlar markazlari va elektr energiyasiga talabSoʻnggi oʻn yilliklarda ilk bor AQShda elektr energiyasiga boʻlgan talab oʻsmoqda va buning asosiy sababi maʼlumotlar markazlaridir. Mutaxassislarning prognozlariga koʻra, maʼlumotlar markazlari 2035-yilga borib mamlakatda ishlab chiqariladigan barcha elektr energiyasining qariyb 20 foizini isteʼmol qilgan holda, oʻz energiya sarfini toʻrt baravarga oshiradi. Xel Energy va FuturEnergy Ireland kabi yirik kommunal xizmat koʻrsatuvchi kompaniyalar ham Form Energy xaridorlari qatoridan joy olgan.
Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, startapning tijorat loyihalari boʻyicha joriy buyurtmalar portfeli 80 gigavatt-soatlik energiya saqlash hajmiga yetib, yil boshidagiga nisbatan toʻrt baravarga koʻpaygan. Kompaniyaning AQShda joylashgan taʼminot zanjiri xavfsizlikni taʼminlashda muhim rol oʻynaydi: xomashyoning qariyb 80 foizi AQShdan, qolgan qismi esa Yevropa va Osiyodan yetkazib beriladi.
Seriya G bosqichidagi moliyalashtirish raundiga T. Rowe Price boshchilik qildi, shuningdek, Sequoia Capital, Janus Henderson, Franklin Templeton, Breakthrough Energy Ventures hamda boshqa koʻplab nufuzli investitsiya fondlari va venchur kompaniyalari ishtirok etdi. Bu esa kelajakdagi energiya infratuzilmasini barpo etishda bunday texnologiyalarning naqadar muhimligini koʻrsatadi.
…