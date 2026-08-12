Form Energy 100 soatlik batareyalar ishlab chiqarish uchun 750 million dollar yigʻdi

·37·Texno
Form Energy 100 soatlik batareyalar ishlab chiqarish uchun 750 million dollar yigʻdi
Qisqacha

Form Energy G'arbiy Virjiniyadagi ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish uchun 750 million dollar investitsiya jalb qildi. Kompaniya ishlab chiqqan temir-havo batareyalari energiyani 100 soatgacha saqlashi va qimmatbaho litiy, kobalt hamda nikel o'rniga arzonroq temirdan foydalanishi bilan ajralib turadi. Joriy yilning dastlabki uch oyida AQShda 9.7 gigavatt-soatlik energiya saqlash qurilmalari o'rnatildi, bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 32 foizga ko'pdir.

Energetika sohasidagi innovatsion startap sanalgan Form Energy kompaniyasi Gʻarbiy Virginiyadagi ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish maqsadida 750 million dollar investitsiya jalb qilganini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur moliyaviy yutuq sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlarining jadal qurilishi energiya saqlash tizimlariga boʻlgan talabni keskin oshirayotganining navbatdagi yaqqol tasdigʻidir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Joriy yilning dastlabki uch oyi davomida AQShda umumiy quvvati 9.7 gigavatt-soat boʻlgan energiya saqlash qurilmalari oʻrnatildi, bu koʻrsatkich oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 32 foizga koʻpdir. Bozordagi aksariyat batareyalar energiyani koʻpi bilan bir necha soat davomida berishga qodir boʻlsa-da, Form Energy tomonidan ishlab chiqilgan temir-havo batareyalari quvvatni 100 soatgacha yetkazib berish imkoniyatiga ega.

Uzoq muddatli energiya saqlash texnologiyasining afzalliklari

Uzoq muddatli energiya saqlash tizimlari qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishda yuzaga keladigan uzilishlarni bartaraf etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Joriy yilda AQShda yangi elektr ishlab chiqarish quvvatlarining 90 foizdan ortigʻi aynan qayta tiklanuvchi manbalar hissasiga toʻgʻri kelishi kutilmoqda. Form Energy oʻz batareyalarida qimmatbaho litiy, kobalt va nikel oʻrniga arzonroq temirdan foydalangani bois ulkan hajqdagi elektr energiyasini ancha arzon narxda saqlashga erishmoqda.

Batareya ichida temir zaryadsizlanish jarayonida oksidlanib, zaryadlanganda esa qayta tiklanadi — boshqacha aytganda, batareya energiyani berish jarayonida temirni zangga aylantiradi va buning aksini amalga oshiradi. Mazkur noyob yondashuv kompaniyaga yirik buyurtmachilarni jalb qilish imkonini berdi. Jumladan, Google Minnesota shtatida qiymati qariyb 1 milliard dollarga teng boʻlgan 30 gigavatt-soatlik ulkan Form batareyasi bilan qisman taʼminlanadigan yangi maʼlumotlar markazini barpo etmoqda.

Maʼlumotlar markazlari va elektr energiyasiga talab

Soʻnggi oʻn yilliklarda ilk bor AQShda elektr energiyasiga boʻlgan talab oʻsmoqda va buning asosiy sababi maʼlumotlar markazlaridir. Mutaxassislarning prognozlariga koʻra, maʼlumotlar markazlari 2035-yilga borib mamlakatda ishlab chiqariladigan barcha elektr energiyasining qariyb 20 foizini isteʼmol qilgan holda, oʻz energiya sarfini toʻrt baravarga oshiradi. Xel Energy va FuturEnergy Ireland kabi yirik kommunal xizmat koʻrsatuvchi kompaniyalar ham Form Energy xaridorlari qatoridan joy olgan.

Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, startapning tijorat loyihalari boʻyicha joriy buyurtmalar portfeli 80 gigavatt-soatlik energiya saqlash hajmiga yetib, yil boshidagiga nisbatan toʻrt baravarga koʻpaygan. Kompaniyaning AQShda joylashgan taʼminot zanjiri xavfsizlikni taʼminlashda muhim rol oʻynaydi: xomashyoning qariyb 80 foizi AQShdan, qolgan qismi esa Yevropa va Osiyodan yetkazib beriladi.

Seriya G bosqichidagi moliyalashtirish raundiga T. Rowe Price boshchilik qildi, shuningdek, Sequoia Capital, Janus Henderson, Franklin Templeton, Breakthrough Energy Ventures hamda boshqa koʻplab nufuzli investitsiya fondlari va venchur kompaniyalari ishtirok etdi. Bu esa kelajakdagi energiya infratuzilmasini barpo etishda bunday texnologiyalarning naqadar muhimligini koʻrsatadi.

Form EnergyBatareyaTexnologiyaInvestitsiyaMaʼlumotlar markazi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusGoogle Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusKecha, 23:59Google sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiGoogle sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiKecha, 23:52Grubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiGrubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiKecha, 23:52Google kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiGoogle kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiKecha, 23:26Sunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaSunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaKecha, 23:26DapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiDapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiKecha, 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi