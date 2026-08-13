AQSHda 16 yil ichida ilk bor bir kunda 3 kishi qatl etiladi
AQSHda Tennessi, Alabama va Oklaxoma shtatlarida qotillikda ayblanib, o‘lim jazosiga hukm qilingan uch mahbusga jazo bir kunda ijro etilishi kutilmoqda. Bu mamlakatda 16 yil ichida bir kunda uch kishiga o‘lim jazosi ijro etilishi bilan bog‘liq ilk holat bo‘lishi mumkin. So‘nggi yillarda AQSHda o‘lim jazosiga hukm qilinayotgan mahbuslar soni ham oshgani qayd etilmoqda. സംഭവം mamlakatda o‘lim jazosi masalasini yana kun tartibiga olib chiqdi.
AQSHda bir kunning o‘zida uch mahbusga o‘lim jazosi ijro etilishi rejalashtirilmoqda. Bu mamlakatda 16 yil ichidagi ilk bunday holat bo‘lishi mumkin.
Uch shtatda o‘lim jazosi
Tennessi, Alabama va Oklaxoma shtatlarida qotillikda ayblanib, o‘lim jazosiga hukm qilingan uch mahbusning jazosi bir kunda ijro etilishi kutilmoqda.
Bu holat AQSHda o‘lim jazosi masalasini yana kun tartibiga olib chiqdi.
O‘lim jazosi ko‘paymoqda
So‘nggi yillarda AQSHda o‘lim jazosiga hukm qilinayotgan mahbuslar soni ham oshgani qayd etilmoqda. Navbatdagi uchta ijro esa mamlakatda bu jazo turi hanuz qo‘llanayotganini yana bir bor ko‘rsatadi.
Sizningcha, o‘lim jazosi jinoyatchilikka qarshi samarali chorami? Fikringizni yozing va xabarni ulashing.
…