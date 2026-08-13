AQSHda 16 yil ichida ilk bor bir kunda 3 kishi qatl etiladi

·70·Dunyo
AQSHda 16 yil ichida ilk bor bir kunda 3 kishi qatl etiladi
Qisqacha

AQSHda Tennessi, Alabama va Oklaxoma shtatlarida qotillikda ayblanib, o‘lim jazosiga hukm qilingan uch mahbusga jazo bir kunda ijro etilishi kutilmoqda. Bu mamlakatda 16 yil ichida bir kunda uch kishiga o‘lim jazosi ijro etilishi bilan bog‘liq ilk holat bo‘lishi mumkin. So‘nggi yillarda AQSHda o‘lim jazosiga hukm qilinayotgan mahbuslar soni ham oshgani qayd etilmoqda. സംഭവം mamlakatda o‘lim jazosi masalasini yana kun tartibiga olib chiqdi.

AQSHda bir kunning o‘zida uch mahbusga o‘lim jazosi ijro etilishi rejalashtirilmoqda. Bu mamlakatda 16 yil ichidagi ilk bunday holat bo‘lishi mumkin.

Uch shtatda o‘lim jazosi

Tennessi, Alabama va Oklaxoma shtatlarida qotillikda ayblanib, o‘lim jazosiga hukm qilingan uch mahbusning jazosi bir kunda ijro etilishi kutilmoqda.

Bu holat AQSHda o‘lim jazosi masalasini yana kun tartibiga olib chiqdi.

O‘lim jazosi ko‘paymoqda

So‘nggi yillarda AQSHda o‘lim jazosiga hukm qilinayotgan mahbuslar soni ham oshgani qayd etilmoqda. Navbatdagi uchta ijro esa mamlakatda bu jazo turi hanuz qo‘llanayotganini yana bir bor ko‘rsatadi.

Sizningcha, o‘lim jazosi jinoyatchilikka qarshi samarali chorami? Fikringizni yozing va xabarni ulashing.

AQSHTennesseeAlabamaOklahoma
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyliklar chivinlarga qarshi “havo mudofaasi” yaratdiXitoyliklar chivinlarga qarshi “havo mudofaasi” yaratdiBugun, 15:18Zelenskiyning Trampga 4 ta iltimosi: Kiyev AQSHdan nimalarni so‘ramoqda?Zelenskiyning Trampga 4 ta iltimosi: Kiyev AQSHdan nimalarni so‘ramoqda?Bugun, 14:37Astronomlar g‘ayrioddiy yangi kosmik obyektni aniqladiAstronomlar g‘ayrioddiy yangi kosmik obyektni aniqladiBugun, 14:33Dog‘istonlik yigitning ayiq bilan «kurashi» internetni larzaga keltirdi (video)Dog‘istonlik yigitning ayiq bilan «kurashi» internetni larzaga keltirdi (video)Bugun, 14:17Sobiq sevgilisi ayol tanasiga o‘z ismini 250 marta tatuirovka qildirganSobiq sevgilisi ayol tanasiga o‘z ismini 250 marta tatuirovka qildirganBugun, 12:22Kecha Yevropada XXI asrning ilk to‘liq Quyosh tutilishi kuzatildiKecha Yevropada XXI asrning ilk to‘liq Quyosh tutilishi kuzatildiBugun, 11:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi