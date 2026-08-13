Erling Xolandni toʻxtatish yoʻli bormi?

·50·Sport
Erling Xolandni toʻxtatish yoʻli bormi?
Qisqacha

Erling Xolandni to'xtatish dunyoning eng tajribali himoyachilari uchun ham juda murakkab vazifa bo'lib, unga qarshi aniq taktika belgilash imkonsiz deb baholanmoqda. Sobiq himoyachi Kolin Xendri fikricha, Gabriel Magalyash kabi sinchkov harakat qilib, bor imkoniyatni ishga solishdan boshqa chora yo'q. Xoland Manchester Siti safidagi 198 ta uchrashuvda 162 ta gol urgan, shundan 112 tasi Angliya chempionatining yuqori divizioniga to'g'ri keladi.

Angliya Premer-ligasi va Yevropa futbolining eng xavfli hujumchilaridan biri boʻlib turgan Erling Xolandning oʻyinini jilovlash bugungi kunda dunyoning eng tajribali himoyachilari uchun ham eng murakkab vazifalardan biriga aylangan. Gollar yomgʻirini yogʻdirishda davom etayotgan norvegiyalik futbolchining imkoniyatlari raqib murabbiylar va oʻyinchilarni bosh qotirishga majbur qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, Manchester Siti safida toʻp suradigan hujumchini toʻxtatish yoʻllari haqida sobiq himoyachi Kolin Xendri oʻz fikrlarini bildirib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, bu darajadagi forvardga qarshi qanday taktika qoʻllash kerakligini aniq aytishning oʻzi imkonsiz vazifadir.

Hozirgi kunda dunyo futbolining global elita qismiga kiruvchi Erling Xolandni maydonda zararsizlantira oladigan himoyachilar juda kam. Shunga qaramay, ayrim futbolchilar unga qarshi kurashda maʼlum darajada muvaffaqiyat qozonishmoqda.

Arsenal himoyachisi tajribasi va Xoland statistikasi

Arsenal markaziy himoyachisi Gabriel Magalyash Angliya Premer-ligasidagi oʻzaro oʻyinlarda Erling Xolandga qarshi kurashda eng yaxshi natija koʻrsatgan oʻyinchilardan biri sifatida eʼtirof etiladi. Biroq, shunchalik yuqori saviyadagi himoyachilar ham baʼzida norvegiyalik toʻpurarning mahorati qarshisida ojiz qolayotganini tan olishga majbur boʻlishadi.

Statistik maʼlumotlarga tayanilsa, Xoland Manchester Siti safida oʻtkazgan 198 ta uchrashuvda naqd 162 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan. Shundan 112 tasi ayniqsa Angliya chempionatining yuqori divizioniga toʻgʻri keladi. Shuningdek, uning hisobida uchtagina Oltin butsa mavjud boʻlib, u 2022–2023-yilgi mavsumda jamoasi bilan tarixiy Trebel — uchta asosiy sovrinni qoʻlga kiritishda bosh rolni oʻynagan.

Kelajakdagi rejalar va himoyachining eʼtirofi

Manchester Siti rahbariyati oʻzining qoʻrquv bilmas 9-raqamli hujumchisi bilan 2034-yilgacha moʻljallangan ulkan 10 yillik shartnoma imzolagan. Bu esa hujumchi yana koʻp mavsumlar davomida Premer-liga raqiblarini qoʻrquvda saqlashda davom etishini anglatadi. Real Madrid kabi grand klublarning qiziqishlariga qaramay, futbolchi hozircha Manchesterda qolishni afzal koʻrmoqda.

Bet442 bilan hamkorlikda Goal.com nashriga bergan eksklyuziv intervyusida Kolin Xendri Xolandga qarshi qanday oʻynagan boʻlar edi, degan savolga oʻziga xos tarzda javob qaytardi. Sobiq futbolchi bu savolga hazilomuz tarzda aniq javob yoʻqligini taʼkidlab oʻtdi.

Xendrining fikricha, Gabriel kabi sinchkovlik bilan harakat qilib, faqat bor imkoniyatni ishga solgan holda oʻzingizni sinab koʻrishdan boshqa chora qolmaydi. U oʻz davrida 1998-yildagi Ronaldo bilan boʻlgan taqqoslashlarga toʻxtalib, bunday darajadagi futbolchilarga qarshi maydonga tushish har qanday himoyachi uchun ulkan sinov ekanini qoʻshimcha qildi.

Erling XolandManchester CityAngliya Premer-ligasifutbol yangiliklaritransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sesk Fabregas Mikel Arteta va Arsenal rahbariyatini yuqori baholadiSesk Fabregas Mikel Arteta va Arsenal rahbariyatini yuqori baholadiBugun, 15:16Bredli Barkolaning kelajagi: Nosir Al-Xelayfi nima dedi?Bredli Barkolaning kelajagi: Nosir Al-Xelayfi nima dedi?Bugun, 14:59Kventin Fortun Denni Uelbekning Chelfiga oʻtganidan afsusdaKventin Fortun Denni Uelbekning Chelfiga oʻtganidan afsusdaBugun, 14:51Kuinton Fortun Chelsiga Andre Onanani sotib olishni maslahat berdiKuinton Fortun Chelsiga Andre Onanani sotib olishni maslahat berdiBugun, 14:38Eliot Anderson nima uchun Manchester Yunayted taklifini rad etganini aytdiEliot Anderson nima uchun Manchester Yunayted taklifini rad etganini aytdiBugun, 13:58Dušan Vlaxovichning Yuventusdagi davri yakunlandi: hujumchi Turkiyaga yoʻl oldiDušan Vlaxovichning Yuventusdagi davri yakunlandi: hujumchi Turkiyaga yoʻl oldiBugun, 13:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha