Erling Xolandni toʻxtatish yoʻli bormi?
Erling Xolandni to'xtatish dunyoning eng tajribali himoyachilari uchun ham juda murakkab vazifa bo'lib, unga qarshi aniq taktika belgilash imkonsiz deb baholanmoqda. Sobiq himoyachi Kolin Xendri fikricha, Gabriel Magalyash kabi sinchkov harakat qilib, bor imkoniyatni ishga solishdan boshqa chora yo'q. Xoland Manchester Siti safidagi 198 ta uchrashuvda 162 ta gol urgan, shundan 112 tasi Angliya chempionatining yuqori divizioniga to'g'ri keladi.
Angliya Premer-ligasi va Yevropa futbolining eng xavfli hujumchilaridan biri boʻlib turgan Erling Xolandning oʻyinini jilovlash bugungi kunda dunyoning eng tajribali himoyachilari uchun ham eng murakkab vazifalardan biriga aylangan. Gollar yomgʻirini yogʻdirishda davom etayotgan norvegiyalik futbolchining imkoniyatlari raqib murabbiylar va oʻyinchilarni bosh qotirishga majbur qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, Manchester Siti safida toʻp suradigan hujumchini toʻxtatish yoʻllari haqida sobiq himoyachi Kolin Xendri oʻz fikrlarini bildirib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, bu darajadagi forvardga qarshi qanday taktika qoʻllash kerakligini aniq aytishning oʻzi imkonsiz vazifadir.
Hozirgi kunda dunyo futbolining global elita qismiga kiruvchi Erling Xolandni maydonda zararsizlantira oladigan himoyachilar juda kam. Shunga qaramay, ayrim futbolchilar unga qarshi kurashda maʼlum darajada muvaffaqiyat qozonishmoqda.
Arsenal himoyachisi tajribasi va Xoland statistikasiArsenal markaziy himoyachisi Gabriel Magalyash Angliya Premer-ligasidagi oʻzaro oʻyinlarda Erling Xolandga qarshi kurashda eng yaxshi natija koʻrsatgan oʻyinchilardan biri sifatida eʼtirof etiladi. Biroq, shunchalik yuqori saviyadagi himoyachilar ham baʼzida norvegiyalik toʻpurarning mahorati qarshisida ojiz qolayotganini tan olishga majbur boʻlishadi.
Statistik maʼlumotlarga tayanilsa, Xoland Manchester Siti safida oʻtkazgan 198 ta uchrashuvda naqd 162 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan. Shundan 112 tasi ayniqsa Angliya chempionatining yuqori divizioniga toʻgʻri keladi. Shuningdek, uning hisobida uchtagina Oltin butsa mavjud boʻlib, u 2022–2023-yilgi mavsumda jamoasi bilan tarixiy Trebel — uchta asosiy sovrinni qoʻlga kiritishda bosh rolni oʻynagan.
Kelajakdagi rejalar va himoyachining eʼtirofiManchester Siti rahbariyati oʻzining qoʻrquv bilmas 9-raqamli hujumchisi bilan 2034-yilgacha moʻljallangan ulkan 10 yillik shartnoma imzolagan. Bu esa hujumchi yana koʻp mavsumlar davomida Premer-liga raqiblarini qoʻrquvda saqlashda davom etishini anglatadi. Real Madrid kabi grand klublarning qiziqishlariga qaramay, futbolchi hozircha Manchesterda qolishni afzal koʻrmoqda.
Bet442 bilan hamkorlikda Goal.com nashriga bergan eksklyuziv intervyusida Kolin Xendri Xolandga qarshi qanday oʻynagan boʻlar edi, degan savolga oʻziga xos tarzda javob qaytardi. Sobiq futbolchi bu savolga hazilomuz tarzda aniq javob yoʻqligini taʼkidlab oʻtdi.
Xendrining fikricha, Gabriel kabi sinchkovlik bilan harakat qilib, faqat bor imkoniyatni ishga solgan holda oʻzingizni sinab koʻrishdan boshqa chora qolmaydi. U oʻz davrida 1998-yildagi Ronaldo bilan boʻlgan taqqoslashlarga toʻxtalib, bunday darajadagi futbolchilarga qarshi maydonga tushish har qanday himoyachi uchun ulkan sinov ekanini qoʻshimcha qildi.
…