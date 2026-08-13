Ra’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdi
Ra'no Shodiyevaning ikki yildan ortiq davom etgan saraton kasalligini davolashiga 500 ming dollardan ko'proq mablag' sarflangan. Ikki yil davomida o'tkazilgan operatsiyalarning har biri 15 ming dollardan 42 ming dollargacha turgan, reabilitatsiya va kimyoterapiya uchun ham katta mablag' ketgan. Ayrim zarur dorilar Hindistondan olib kelingan va ularni O'zbekistonga olib kirish uchun ruxsat olingan.
Aktrisa Ra’no Shodiyeva saraton kasalligidan davolanish jarayoni va buning uchun ketgan xarajatlar haqida gapirdi.
Uning aytishicha, ikki yil davomida bir nechta operatsiya o‘tkazilgan. Ularning narxi 15 ming dollardan 42 ming dollargacha bo‘lgan. Bundan tashqari, reabilitatsiya va kimyoterapiya muolajalari uchun ham katta mablag‘ sarflangan.
Shodiyeva ayrim zarur dorilar Hindistondan olib kelinganini aytdi. O‘zbekistonga olib kirishga ruxsat berilmagan dorilar uchun yuqoridan ruxsat olingan. Uning so‘zlariga ko‘ra, hatto bojxonada onkolog shifokori dorilarni shaxsan qabul qilib olgan.
Davolanishning so‘nggi bosqichida Turkiyadagi klinika unga yana 83 ming dollarlik hisob taqdim etgan. O‘sha paytda oilasi bu mablag‘ni qanday topish haqida o‘ylagan. Turmush o‘rtog‘i esa mashina va boshqa mol-mulklarni sotish orqali zarur pulni yiqqan.
Ra’no Shodiyevaning ta’kidlashicha, ikki yildan ortiq davom etgan davolanish uchun 500 ming dollardan ko‘proq mablag‘ sarflangan.
…