Hansi Flick Barselona yetakchilik muammosini hal etishni istamoqda
Barselona bosh murabbiyi Xansi Flick jamoaga tajribali va yetakchilik qobiliyatiga ega futbolchi olib kelishni qat'iy talab qilmoqda. Ronald Araujo va Robert Levandovskining yozda ketishi natijasida kiyinish xonasida yosh futbolchilarga namuna bo'ladigan yetakchilar kamaygan. Flick yangi futbolchining og'ir vaziyatlarda, jumladan, Chempionlar ligasi o'yinlarida mas'uliyatni o'z zimmasiga olishini kutmoqda.
Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Barselona bosh murabbiyi Xansi Flick jamoaga tajribali futbolchilarni olib kelishni qatʼiy talab qilmoqda. Soʻnggi yillarda Kataloniya klubi tarkibi yosh futbolchilar hisobiga sezilarli darajada yangilandi, biroq Ronald Araujo va Robert Levandovskining yozda jamoani tark etishi kiyinish xonasida tajribali yetakchilar yetishmovchiligini yuzaga keltirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirgi kunda jamoada ogʻir damlarda masʼuliyatni oʻz zimmasiga olib, boshqalarga namuna boʻla oladigan va yosh futbolchilar hurmatini qozonadigan yetakchilar kamayib qolgan. Aynan shu omil Xansi Flickni jiddiy tashvishga solmoqda va nemis mutaxassisi bu boʻshliqni toʻldirish uchun rahbariyatga maxsus talablar qoʻygan.
Tajriba va yetakchilik masalasiFlick yoshlar ustunlik qilayotgan jamoaga eng masʼuliyatli va hal qiluvchi pallalarda, jumladan, Chempionlar ligasi oʻyinlarida natija keltira oladigan futbolchi suv bilan havodek zarur deb hisoblaydi. Murabbiy faqat maydondagi mahoratga emas, balki xarakter va xalqaro maydondagi tajribaga ham alohida eʼtibor qaratmoqda.
Manbaga koʻra, aynan shu talablar va jihatlar sababli Flick jamoaga yuqori darajadagi tajribali oʻyinchini jalb qilish gʻoyasini toʻliq qoʻllab-quvvatlagan. Mutaxassis bunday futbolchi nafaqat maydonda, balki undan tashqarida ham yoshlarga toʻgʻri yoʻnalish berishiga ishonchi komil.
Katta oʻyinlardagi farqBarselona jamoasi mavsumning hal qiluvchi bosqichlarida koʻpincha tajriba yetishmasligidan aziyat chekmoqda. Chempionlar ligasining pley-off bosqichlari va ichki chempionatdagi eng qiyin uchrashuvlarda bosimni koʻtara oladigan yetakchi futbolchining yoʻqligi jamoa oʻyiniga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.
Hansi Flickning rejasiga koʻra, shunday darajadagi futbolchining kelishi nafaqat maydondagi muvozanatni tiklaydi, balki butun jamoaning oʻziga boʻlgan ishonchini oshiradi. Murabbiy jamoaning kelajagi porloq ekaniga ishonadi, ammo hozirgi bosqichda aynan tajriba yetishmayotgani ochiq-oydin sezilmoqda.
…