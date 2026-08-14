Hansi Flick Barselona yetakchilik muammosini hal etishni istamoqda

·37·Sport
Hansi Flick Barselona yetakchilik muammosini hal etishni istamoqda
Qisqacha

Barselona bosh murabbiyi Xansi Flick jamoaga tajribali va yetakchilik qobiliyatiga ega futbolchi olib kelishni qat'iy talab qilmoqda. Ronald Araujo va Robert Levandovskining yozda ketishi natijasida kiyinish xonasida yosh futbolchilarga namuna bo'ladigan yetakchilar kamaygan. Flick yangi futbolchining og'ir vaziyatlarda, jumladan, Chempionlar ligasi o'yinlarida mas'uliyatni o'z zimmasiga olishini kutmoqda.

Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Barselona bosh murabbiyi Xansi Flick jamoaga tajribali futbolchilarni olib kelishni qatʼiy talab qilmoqda. Soʻnggi yillarda Kataloniya klubi tarkibi yosh futbolchilar hisobiga sezilarli darajada yangilandi, biroq Ronald Araujo va Robert Levandovskining yozda jamoani tark etishi kiyinish xonasida tajribali yetakchilar yetishmovchiligini yuzaga keltirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi kunda jamoada ogʻir damlarda masʼuliyatni oʻz zimmasiga olib, boshqalarga namuna boʻla oladigan va yosh futbolchilar hurmatini qozonadigan yetakchilar kamayib qolgan. Aynan shu omil Xansi Flickni jiddiy tashvishga solmoqda va nemis mutaxassisi bu boʻshliqni toʻldirish uchun rahbariyatga maxsus talablar qoʻygan.

Tajriba va yetakchilik masalasi

Flick yoshlar ustunlik qilayotgan jamoaga eng masʼuliyatli va hal qiluvchi pallalarda, jumladan, Chempionlar ligasi oʻyinlarida natija keltira oladigan futbolchi suv bilan havodek zarur deb hisoblaydi. Murabbiy faqat maydondagi mahoratga emas, balki xarakter va xalqaro maydondagi tajribaga ham alohida eʼtibor qaratmoqda.

Manbaga koʻra, aynan shu talablar va jihatlar sababli Flick jamoaga yuqori darajadagi tajribali oʻyinchini jalb qilish gʻoyasini toʻliq qoʻllab-quvvatlagan. Mutaxassis bunday futbolchi nafaqat maydonda, balki undan tashqarida ham yoshlarga toʻgʻri yoʻnalish berishiga ishonchi komil.

Katta oʻyinlardagi farq

Barselona jamoasi mavsumning hal qiluvchi bosqichlarida koʻpincha tajriba yetishmasligidan aziyat chekmoqda. Chempionlar ligasining pley-off bosqichlari va ichki chempionatdagi eng qiyin uchrashuvlarda bosimni koʻtara oladigan yetakchi futbolchining yoʻqligi jamoa oʻyiniga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.

Hansi Flickning rejasiga koʻra, shunday darajadagi futbolchining kelishi nafaqat maydondagi muvozanatni tiklaydi, balki butun jamoaning oʻziga boʻlgan ishonchini oshiradi. Murabbiy jamoaning kelajagi porloq ekaniga ishonadi, ammo hozirgi bosqichda aynan tajriba yetishmayotgani ochiq-oydin sezilmoqda.

BarselonaHansi FlickLa LigaChempionlar ligasiTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Inter transfer bozorida ingliz futbolchilarini jalb etmoqdaInter transfer bozorida ingliz futbolchilarini jalb etmoqdaBugun, 02:32Milan rahbariyati Rafael Leao taqdirini hal qilmoqdaMilan rahbariyati Rafael Leao taqdirini hal qilmoqdaBugun, 01:57Monza transfer bozorida faollashdi: Asll va Ngonge nishondaMonza transfer bozorida faollashdi: Asll va Ngonge nishondaBugun, 01:19Ruben Amorim Milanda katta tozalash ishlarini boshladiRuben Amorim Milanda katta tozalash ishlarini boshladiBugun, 00:53Ferran Torres Fransiyaga yoʻl olmoqda: PSJ hujumchini oʻz safiga qoʻshib oldiFerran Torres Fransiyaga yoʻl olmoqda: PSJ hujumchini oʻz safiga qoʻshib oldiKecha, 23:33«Buxoro» OKMKni mag‘lub etib, kuchli uchlikka ko‘tarilib oldi!«Buxoro» OKMKni mag‘lub etib, kuchli uchlikka ko‘tarilib oldi!Kecha, 22:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi