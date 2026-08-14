«Sizlar mayda odamlarsiz»: Merab va Umar o‘rtasidagi adovat yangi bosqichga chiqdi

·39·Sport
«Sizlar mayda odamlarsiz»: Merab va Umar o‘rtasidagi adovat yangi bosqichga chiqdi
Qisqacha

Merab Dvalishvili Umar Nurmagomedov va uning atrofidagilar tanqidiga keskin javob berib, hurmatsizlik qilganlarga javob qaytarishini aytdi. U Tbilisida Ahmed Gadjimagomedov bilan yuz bergan mushtlashuvdan so'ng vaziyatni tinch yo'l bilan hal qilganini bildirdi. Dvalishvili 24 oktyabr kuni Abu-Dabida UFC 333 turnirida Petr Yan bilan jang qiladi. Umar Nurmagomedov esa 29 avgust kuni Makaodagi UFC Fight Night 286 turnirida Song Yadongga qarshi oktagonga chiqadi.

UFC'ning o‘ta yengil vazn toifasidagi sobiq chempioni Merab Dvalishvili rossiyalik jangchi Umar Nurmagomedov va uning atrofidagilar tomonidan bildirilgan tanqidlarga nisbatan keskin va murosasiz munosabat bildirdi.

Gruziyalik sportchi Tbilisida o‘tkazilgan RAF turniri matbuot anjumanida rossiyalik kurashchi Ahmed Gadjimagomedov bilan yuz bergan mushtashuv va janjal tafsilotlariga aniqlik kiritdi.

«Yomon niyat bilan kelsangiz, javobini olasiz»

Dvalishvili ijtimoiy tarmoqlarda e’lon qilgan videomurojaatida o‘z pozitsiyasini va tarbiyasini shunday izohladi:

«Umar va ba’zi mayda odamlar men haqimda har xil safsatalarni gapirishda davom etishmoqda. Sizlar hayot haqida hech narsa bilmasangiz kerak, lekin men erkakman. Agar sizlar menga hurmatsizlik qilsangiz va boshqa tilda baland ovozda gapira boshlasangiz, men sizga tarsaki tortaman. Chunki men shunaqaman va shunday tarbiya topganman. Bu mening madaniyatim va siz aynan shunga loyiqsiz. Qaysi mamlakatda bo‘lishimning ahamiyati yo‘q — agar yomon niyat bilan kelsangiz, javobiga o‘sha narsaning o‘zini olasiz», — dedi Dvalishvili.

«50 ming yigit ko‘chaga chiqsa nima bo‘lardi?»

Gruziyalik jangchi vaziyatni o‘zi bosganini, aks holda Tbilisidagi mehmonlar uchun oqibatlar juda og‘ir va tahlikali tugashi mumkin bo‘lganini ta’kidladi:

«O‘sha voqeadan keyin Gruziyada ekanimni yana bir bor angladim. Tbilisidagi barcha o‘smirlar, yigitlar va do‘stlarim mushtlashmoqchi bo‘lishdi. U yerda turli mamlakatlardan 200 nafar mehmon bor edi, mening yurtimda esa millionlab odam yashaydi. Agar hatto 50 ming yigit ko‘chaga chiqqanida nima bo‘lishini tasavvur qila olasiz. Shuning uchun men mojaroga borgan yigitni topdim, qo‘l berib ko‘rishdim va hammasini tinch yo‘l bilan hal qildim. Lekin siz, mayda odamlar, u yerda bo‘lmay turib safsata sotishni to‘xtating!»

Jangchilarning navbatdagi uchrashuvlari

Murosasiz bayonotlar fonida har ikkala tomonni oldinda o‘ta mas’uliyatli va muhim janglar kutmoqda:

  • Merab Dvalishvili: 24 oktyabr kuni Abu-Dabida bo‘lib o‘tadigan UFC 333 turnirida Petr Yan bilan trilogiyaning yakuniy jangida chempionlik kamarini qaytarib olish uchun oktagonga ko‘tariladi.

  • Umar Nurmagomedov: 29 avgust kuni Makaodagi UFC Fight Night 286 turnirining markaziy jangida Song Yadongga qarshi jang o‘tkazadi.

Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.

Merab DvalishviliUmar NurmagomedovGruziyaTbilisiUFC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

RB Leyptsig Strasburdan ikki futbolchini oʻz safiga qoʻshib olmoqdaRB Leyptsig Strasburdan ikki futbolchini oʻz safiga qoʻshib olmoqdaBugun, 09:18Rodri Manchester Sitidan ketishga urunmoqda va Barselona safiga qoʻshilishni istamoqdaRodri Manchester Sitidan ketishga urunmoqda va Barselona safiga qoʻshilishni istamoqdaBugun, 09:17Islom Ismoilov «Andijon» ustidan qozonilgan yirik g‘alaba haqida gapirdiIslom Ismoilov «Andijon» ustidan qozonilgan yirik g‘alaba haqida gapirdiBugun, 09:15Alamli mag‘lubiyat: Mirjalol Qosimov Buxorodagi o‘yindan so‘ng nimalar dedi?Alamli mag‘lubiyat: Mirjalol Qosimov Buxorodagi o‘yindan so‘ng nimalar dedi?Bugun, 09:07Xavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasida qanday loyiha tuzmoqda?Xavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasida qanday loyiha tuzmoqda?Bugun, 08:04«Barselona» o‘z to‘purarini sotdi: PSJ Ferran Torres transferini hal qildi«Barselona» o‘z to‘purarini sotdi: PSJ Ferran Torres transferini hal qildiBugun, 07:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi