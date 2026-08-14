8 yoshida 198 sm edi: Karan Singx endi 2,5 metrga yaqin bo‘y bilan e’tibor markazida!

·68·Dunyo
8 yoshida 198 sm edi: Karan Singx endi 2,5 metrga yaqin bo‘y bilan e’tibor markazida!
Qisqacha

Hindistonlik 17 yoshli Karan Singxning bo'yi taxminan 250 santimetrga yetdi. U 8 yoshida 198 santimetr bo'yi bilan tanilgan edi. Karan Singxning WWE afsonasi Buyuk Xali bilan uchrashuvi aks etgan video internetda katta qiziqish uyg'otdi, unda u Xalidan ham balandroq ko'ringan. Ayrim xabarlarga ko'ra, uning bo'yi hali ham o'sishda davom etmoqda.

Hindistonlik Karan Singx bolaligidan bo‘yi bilan e’tibor markazida bo‘lib keladi. U 8 yoshida 198 santimetr bo‘yi bilan yangiliklar sarlavhalariga chiqqan edi.

Endi bo‘yi 250 sm ga yaqinlashgan

17 yoshli Karan yaqinda ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida bo‘yi taxminan 8 fut 2 dyuym — 250 santimetr ekanini ma’lum qildi.

Uning WWE afsonasi Buyuk Xali bilan uchrashuvi aks etgan video esa internetda katta qiziqish uyg‘otdi.

Videoda Karan Singx hatto Buyuk Xalidan ham balandroq ko‘rinadi. Xali u bilan gaplashish uchun boshini yuqoriga ko‘tarishga majbur bo‘lgan.

“Hali ham o‘smoqda” degan xabarlar tarqaldi

Xorijiy OAV Karan Singxni qariyb 2,5 metr bo‘yli 17 yoshli yigit sifatida tilga olmoqda. Ayrim xabarlarda uning hali ham bo‘y o‘sishi davom etayotgani aytilgan.

Ijtimoiy tarmoqlarda esa uning surat va videolari ostida turli izohlar qoldirilmoqda.

Sizningcha, Karan Singxning bo‘yi yana qancha o‘sishi mumkin?

Karan SinghWWEThe Great Khali
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘g‘lini ataylab kambag‘al qilib tarbiyalagan milliarder: sababi hayratlanarli!O‘g‘lini ataylab kambag‘al qilib tarbiyalagan milliarder: sababi hayratlanarli!Bugun, 06:21Qiziq holat: avtobusga chiqib olgan ikki echki yo‘lovchilarni hayratda qoldirdiQiziq holat: avtobusga chiqib olgan ikki echki yo‘lovchilarni hayratda qoldirdiBugun, 06:14Ronaldu tanib bo‘lmas darajada: 41 yoshli futbolchi imijini keskin o‘zgartirdi!Ronaldu tanib bo‘lmas darajada: 41 yoshli futbolchi imijini keskin o‘zgartirdi!Bugun, 06:0435 ta pichoq zarbasi: Qozog‘istonni larzaga keltirgan jinoyatchiga hukm chiqarildi35 ta pichoq zarbasi: Qozog‘istonni larzaga keltirgan jinoyatchiga hukm chiqarildiKecha, 23:08Bo‘g‘irsoq pishirmoqchi bo‘lgan ayolning uyi yonib ketdiBo‘g‘irsoq pishirmoqchi bo‘lgan ayolning uyi yonib ketdiKecha, 19:47Floridada timsoh hujumi oqibatida ayol qo‘lidan ayrildiFloridada timsoh hujumi oqibatida ayol qo‘lidan ayrildiKecha, 18:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi