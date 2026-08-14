O‘g‘lini ataylab kambag‘al qilib tarbiyalagan milliarder: sababi hayratlanarli!

·75·Dunyo
O‘g‘lini ataylab kambag‘al qilib tarbiyalagan milliarder: sababi hayratlanarli!
Qisqacha

Xitoylik milliarder Chjan Yuy Dun o‘g‘li Chjan Szi Luni boylikka o‘rganib qolmasligi uchun yillar davomida kompaniyasi qarzga botganini aytib, o‘zini kambag‘al qilib ko‘rsatgan. Shu sababli yigit oddiy kvartirada yashab, arzon maktabda o‘qigan va universitetni bitirgach, oilasining qarzlarini to‘lashga yordam berish uchun oyiga 800 dollar atrofidagi ish izlagan.

Xitoyda milliarder ota o‘g‘lini boylikka o‘rganib qolmasligi uchun yillar davomida o‘zini kambag‘al qilib ko‘rsatgani haqidagi voqea internetda katta shov-shuvga sabab bo‘ldi.

“Kompaniyamiz qarzga botgan”

“Mala Prince” achchiq sneklar brendi asoschisi, 51 yoshli Chjan Yuy Dun kompaniyasiga o‘g‘li Chjan Szi Lu tug‘ilgan yili asos solgan.

Biroq u o‘g‘liga kompaniya og‘ir moliyaviy ahvolda ekanini, katta qarzlari borligini aytib kelgan. Natijada yigit oddiy kvartirada yashab, arzon maktabda o‘qigan va o‘zini kambag‘al oilada ulg‘ayayapman deb o‘ylagan.

Ota-onasi pulni tejab bergani sababli, u oilasining haqiqiy boyligidan butunlay bexabar bo‘lgan.

Universitetni tamomlagach, yigit hatto oilasining qarzlarini to‘lashga yordam berish uchun oyiga 800 dollar atrofidagi oddiy ish izlay boshlagan.

Shu paytda otasi unga haqiqatni aytgan: kompaniya yiliga qariyb 83 million dollar daromad keltirgan.

Bundan tashqari, milliarder o‘g‘liga 1,4 million dollarlik hashamatli villa sovg‘a qilgan.

Otaning aytishicha, uning maqsadi o‘g‘lini tayyor boylikka suyanib qolishdan asrash, uni mehnatsevar va kamtar qilib tarbiyalash bo‘lgan.

Sizningcha, ota to‘g‘ri yo‘l tutganmi?

Zhang Yuy DunZhang Zi LuMala PrinceXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

8 yoshida 198 sm edi: Karan Singx endi 2,5 metrga yaqin bo‘y bilan e’tibor markazida!8 yoshida 198 sm edi: Karan Singx endi 2,5 metrga yaqin bo‘y bilan e’tibor markazida!Bugun, 06:17Qiziq holat: avtobusga chiqib olgan ikki echki yo‘lovchilarni hayratda qoldirdiQiziq holat: avtobusga chiqib olgan ikki echki yo‘lovchilarni hayratda qoldirdiBugun, 06:14Ronaldu tanib bo‘lmas darajada: 41 yoshli futbolchi imijini keskin o‘zgartirdi!Ronaldu tanib bo‘lmas darajada: 41 yoshli futbolchi imijini keskin o‘zgartirdi!Bugun, 06:0435 ta pichoq zarbasi: Qozog‘istonni larzaga keltirgan jinoyatchiga hukm chiqarildi35 ta pichoq zarbasi: Qozog‘istonni larzaga keltirgan jinoyatchiga hukm chiqarildiKecha, 23:08Bo‘g‘irsoq pishirmoqchi bo‘lgan ayolning uyi yonib ketdiBo‘g‘irsoq pishirmoqchi bo‘lgan ayolning uyi yonib ketdiKecha, 19:47Floridada timsoh hujumi oqibatida ayol qo‘lidan ayrildiFloridada timsoh hujumi oqibatida ayol qo‘lidan ayrildiKecha, 18:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi