Ko‘nikish qiyin bo‘ladimi? Instagram'ning yangi logotipi va tarmoqdagi bahslar
Instagram qariyb o'n yillik tanaffusdan so'ng rasmiy matnli logotipini tubdan yangiladi. Yangi dizaynda qo'lyozma uslubi saqlanib, harflar yanada aniq, geometrik va zamonaviy ko'rinishga keltirildi, kamera tasviri tushirilgan gradiyent ikonkasi esa o'zgarishsiz qoldi. Meta yangi logotip orqali avvalgi korporativ brend uslubi bilan vizual va tarixiy aloqani saqlashga intilganini ta'kidladi.
Dunyodagi eng ommabop foto va video almashinuvi servisi — Instagram qariyb o‘n yillik tanaffusdan so‘ng ilk bor o‘zining rasmiy matnli logotipini (wordmark) tubdan yangiladi.
Ijtimoiy tarmoqning ushbu kutilmagan vizual redizayni servis nomining firma uslubidagi yozuviga to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatdi.
Qo‘lyozma uslubi saqlandi, ammo geometriya o‘zgardi
Dizaynerlar tarmoqning barchaga tanish bo‘lgan klassik qo‘lyozma asosini to‘liq saqlab qolgan holda, harflarning alohida elementlariga jiddiy ishlov berishdi. Yangi talqinda harflar yanada aniq, geometrik jihatdan mukammal va zamonaviy ko‘rinishga keltirilgan.
Meta kompaniyasi ushbu qadam orqali yangi logotipning Instagram'ning avvalgi korporativ brend uslubi bilan vizual va tarixiy aloqasini saqlab qalishga intilganini ta’kidlamoqda.
E’tiborli jihati shundaki, yangilanish aynan «Instagram» matnli yozuviga tegishli bo‘lib, ilovaning kamera tasviri tushirilgan, hammaga tanish gradiyent belgisi (ikonkasi) o‘zgarishsiz qoladi.
Foydalanuvchilarning keskin reaksiyasi va muhokamalar
Instagram logotipidagi ushbu yangilanish ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari o‘rtasida darhol qizg‘in bahs-munozaralarga sabab bo‘ldi.
Shu paytgacha foydalanilgan avvalgi matnli logotip qariyb 10 yil davomida o‘zgarishsiz xizmat qilgani bois, ko‘pchilik yangi dizaynga ko‘nikishda qiynalmoqda. Auditoriyaning bir qismi zamonaviy geometriyani ijobiy va minimalistik deb baholagan bo‘lsa, boshqalar yangi yozuvni notanish deb hisoblab, ayrim harflar shaklini boshqa belgilar bilan qiyoslay boshlashdi.
Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.
…