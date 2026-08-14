Ko‘nikish qiyin bo‘ladimi? Instagram'ning yangi logotipi va tarmoqdagi bahslar

·38·Texno
Ko‘nikish qiyin bo‘ladimi? Instagram'ning yangi logotipi va tarmoqdagi bahslar
Qisqacha

Instagram qariyb o'n yillik tanaffusdan so'ng rasmiy matnli logotipini tubdan yangiladi. Yangi dizaynda qo'lyozma uslubi saqlanib, harflar yanada aniq, geometrik va zamonaviy ko'rinishga keltirildi, kamera tasviri tushirilgan gradiyent ikonkasi esa o'zgarishsiz qoldi. Meta yangi logotip orqali avvalgi korporativ brend uslubi bilan vizual va tarixiy aloqani saqlashga intilganini ta'kidladi.

Dunyodagi eng ommabop foto va video almashinuvi servisi — Instagram qariyb o‘n yillik tanaffusdan so‘ng ilk bor o‘zining rasmiy matnli logotipini (wordmark) tubdan yangiladi.

Ijtimoiy tarmoqning ushbu kutilmagan vizual redizayni servis nomining firma uslubidagi yozuviga to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatdi.

Qo‘lyozma uslubi saqlandi, ammo geometriya o‘zgardi

Dizaynerlar tarmoqning barchaga tanish bo‘lgan klassik qo‘lyozma asosini to‘liq saqlab qolgan holda, harflarning alohida elementlariga jiddiy ishlov berishdi. Yangi talqinda harflar yanada aniq, geometrik jihatdan mukammal va zamonaviy ko‘rinishga keltirilgan.

Meta kompaniyasi ushbu qadam orqali yangi logotipning Instagram'ning avvalgi korporativ brend uslubi bilan vizual va tarixiy aloqasini saqlab qalishga intilganini ta’kidlamoqda.

Ko‘nikish qiyin bo‘ladimi? Instagram'ning yangi logotipi va tarmoqdagi bahslar

E’tiborli jihati shundaki, yangilanish aynan «Instagram» matnli yozuviga tegishli bo‘lib, ilovaning kamera tasviri tushirilgan, hammaga tanish gradiyent belgisi (ikonkasi) o‘zgarishsiz qoladi.

Foydalanuvchilarning keskin reaksiyasi va muhokamalar

Instagram logotipidagi ushbu yangilanish ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari o‘rtasida darhol qizg‘in bahs-munozaralarga sabab bo‘ldi.

Shu paytgacha foydalanilgan avvalgi matnli logotip qariyb 10 yil davomida o‘zgarishsiz xizmat qilgani bois, ko‘pchilik yangi dizaynga ko‘nikishda qiynalmoqda. Auditoriyaning bir qismi zamonaviy geometriyani ijobiy va minimalistik deb baholagan bo‘lsa, boshqalar yangi yozuvni notanish deb hisoblab, ayrim harflar shaklini boshqa belgilar bilan qiyoslay boshlashdi.

Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.

InstagramMetaTelegram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple foydalanuvchilarga yollanma josuslik dasturlari xuruji haqida ogohlantirish yubordiApple foydalanuvchilarga yollanma josuslik dasturlari xuruji haqida ogohlantirish yubordiBugun, 02:51Xiaomi uch boshli yangi massaj qurilmasini taqdim etdiXiaomi uch boshli yangi massaj qurilmasini taqdim etdiBugun, 01:59Pokiston oʻzining ilk Jinnah-1 oyasari bilan tanishtirdiPokiston oʻzining ilk Jinnah-1 oyasari bilan tanishtirdiKecha, 23:54Sunʼiy intellekt agentlari oʻrtasida kutilmagan toʻqnashuv yuzaga keldiSunʼiy intellekt agentlari oʻrtasida kutilmagan toʻqnashuv yuzaga keldiKecha, 23:29X oʻz reyting algoritm manba kodini ochiqladi va shadowbanʼni tekshirish imkonini berdiX oʻz reyting algoritm manba kodini ochiqladi va shadowbanʼni tekshirish imkonini berdiKecha, 21:26Gʻarbiy Yevropa tarixdagi eng issiq yozni boshdan kechirdiGʻarbiy Yevropa tarixdagi eng issiq yozni boshdan kechirdiKecha, 21:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi