«Barselona» o‘z to‘purarini sotdi: PSJ Ferran Torres transferini hal qildi
«PSJ» «Barselona» hujumchisi Ferran Torresning transferi bo‘yicha kelishuvga erishdi. Transferning umumiy qiymati 50 million yevroni tashkil etadi, Torres esa yangi loyihada muhim o‘rin tutishga rozilik bildirgan. U o‘tgan mavsumda barcha turnirlarda 49 ta bellashuvda 21 ta gol urib, 3 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Ferran Torresning «Barselona» bilan shartnomasi 2027 yilning yozigacha mo‘ljallangan bo‘lib, Transfermarkt uning bozor qiymatini 55 million yevroga baholagan.
Kataloniyaning «Barselona» klubi va Ispaniya terma jamoasi hujumchisi Ferran Torres faoliyatini Fransiya Liga 1 musobaqasida davom ettiradigan bo‘ldi.
Transfer olamining eng ishonchli insayderi Fabritsio Romanoning xabar berishicha, Fransiyaning amaldagi chempioni «PSJ» ispaniyalik futbolchining transferi bo‘yicha «Barselona» bilan po‘latday mustahkam kelishuvga erishdi.
Transfer summasi va shaxsiy shartnoma tafsilotlari
Manba berayotgan ma’lumotga ko‘ra, transferning umumiy qiymati 50 million yevroni tashkil etadi.
Avvalroq parijliklar sport direksiyasi vakillari 26 yoshli futbolchining o‘zi bilan shaxsiy shartnoma shartlarini to‘liq kelishib olishgani haqida xabar berilgan edi. Ferran Torres yangi loyihada muhim o‘rin tutishga rozilik bildirgan.
Torresning «Barselona»dagi so‘nggi mavsumi ko‘rsatkichlari
Ferran Torres o‘tgan mavsumda «blaugranas»ning eng sermahsul va foydali o‘yinchilaridan biri bo‘ldi. U kataloniyaliklar tarkibida maydonda berilgan imkoniyatlardan unumli foydalana oldi:
O‘yinlar soni: Barcha turnirlarda 49 ta bellashuv;
Gollar: 21 ta;
Golli uzatmalar: 3 ta.
Ispaniyalik hujumchining «Barselona» bilan amaldagi shartnomasi 2027 yilning yozigacha mo‘ljallangan edi. Nufuzli Transfermarkt portali futbolchining ayni damdagi bozor qiymatini 55 million yevroga baholamoqda. Shunga qaramay, «PSJ» rahbariyati kelishuvni biroz arzonroq narxda muvaffaqiyatli yakunlashga erishdi.
Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.
…