«Barselona» o‘z to‘purarini sotdi: PSJ Ferran Torres transferini hal qildi

·41·Sport
«Barselona» o‘z to‘purarini sotdi: PSJ Ferran Torres transferini hal qildi
Qisqacha

«PSJ» «Barselona» hujumchisi Ferran Torresning transferi bo‘yicha kelishuvga erishdi. Transferning umumiy qiymati 50 million yevroni tashkil etadi, Torres esa yangi loyihada muhim o‘rin tutishga rozilik bildirgan. U o‘tgan mavsumda barcha turnirlarda 49 ta bellashuvda 21 ta gol urib, 3 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Ferran Torresning «Barselona» bilan shartnomasi 2027 yilning yozigacha mo‘ljallangan bo‘lib, Transfermarkt uning bozor qiymatini 55 million yevroga baholagan.

Kataloniyaning «Barselona» klubi va Ispaniya terma jamoasi hujumchisi Ferran Torres faoliyatini Fransiya Liga 1 musobaqasida davom ettiradigan bo‘ldi.

Transfer olamining eng ishonchli insayderi Fabritsio Romanoning xabar berishicha, Fransiyaning amaldagi chempioni «PSJ» ispaniyalik futbolchining transferi bo‘yicha «Barselona» bilan po‘latday mustahkam kelishuvga erishdi.

Transfer summasi va shaxsiy shartnoma tafsilotlari

Manba berayotgan ma’lumotga ko‘ra, transferning umumiy qiymati 50 million yevroni tashkil etadi.

Avvalroq parijliklar sport direksiyasi vakillari 26 yoshli futbolchining o‘zi bilan shaxsiy shartnoma shartlarini to‘liq kelishib olishgani haqida xabar berilgan edi. Ferran Torres yangi loyihada muhim o‘rin tutishga rozilik bildirgan.

Torresning «Barselona»dagi so‘nggi mavsumi ko‘rsatkichlari

Ferran Torres o‘tgan mavsumda «blaugranas»ning eng sermahsul va foydali o‘yinchilaridan biri bo‘ldi. U kataloniyaliklar tarkibida maydonda berilgan imkoniyatlardan unumli foydalana oldi:

  • O‘yinlar soni: Barcha turnirlarda 49 ta bellashuv;

  • Gollar: 21 ta;

  • Golli uzatmalar: 3 ta.

Ispaniyalik hujumchining «Barselona» bilan amaldagi shartnomasi 2027 yilning yozigacha mo‘ljallangan edi. Nufuzli Transfermarkt portali futbolchining ayni damdagi bozor qiymatini 55 million yevroga baholamoqda. Shunga qaramay, «PSJ» rahbariyati kelishuvni biroz arzonroq narxda muvaffaqiyatli yakunlashga erishdi.

Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.

Ferran TorresBarselonaPSJFabritsio RomanoTransfermarkt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Sizlar mayda odamlarsiz»: Merab va Umar o‘rtasidagi adovat yangi bosqichga chiqdi«Sizlar mayda odamlarsiz»: Merab va Umar o‘rtasidagi adovat yangi bosqichga chiqdiBugun, 08:16Xavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasida qanday loyiha tuzmoqda?Xavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasida qanday loyiha tuzmoqda?Bugun, 08:04AQShda yutuqchi topildi: 1,04 milliard dollarga qaysi yulduzlarni sotib olsa boʻladi?AQShda yutuqchi topildi: 1,04 milliard dollarga qaysi yulduzlarni sotib olsa boʻladi?Bugun, 06:11Hansi Flick Barselona yetakchilik muammosini hal etishni istamoqdaHansi Flick Barselona yetakchilik muammosini hal etishni istamoqdaBugun, 04:37Inter transfer bozorida ingliz futbolchilarini jalb etmoqdaInter transfer bozorida ingliz futbolchilarini jalb etmoqdaBugun, 02:32Milan rahbariyati Rafael Leao taqdirini hal qilmoqdaMilan rahbariyati Rafael Leao taqdirini hal qilmoqdaBugun, 01:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi