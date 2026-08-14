«Men kimman?» degan savolga javob beradigan12 nuqta...

·8·Jamiyat
«Men kimman?» degan savolga javob beradigan12 nuqta...
Qisqacha

Shaxsiyat faqat «onaman», «xodimman» yoki «talabaman» kabi rollardan emas, balki qadriyatlar, tanlovlar, odatlar, qo‘rquvlar va munosabatlardan tarkib topadi. «Men kimman?» degan savolga javob topish uchun inson boshqalar oldidagi qiyofasi, yolg‘iz qolgandagi xatti-harakati, maqsadlari va kundalik odatlarini tahlil qilishi kerak. Vaqt, pul va energiya qayerga sarflanishi haqiqiy ustuvorliklarni ko‘rsatadi, kamchiliklarni tan olish esa shaxsiy o‘sishga yordam beradi.

Inson o‘zini ko‘pincha bitta so‘z bilan ta’riflaydi: «onaman», «xodimman», «do‘stman», «tadbirkorman», «talabaman». Ammo shaxsiyat faqat egallab turgan roldan iborat emas. Siz — boshqalar oldidagi obrazingiz, yolg‘iz qolgandagi holatingiz, qo‘rquvlaringiz, tanlovlaringiz, odatlaringiz va qadriyatlaringiz yig‘indisiz.

Shuning uchun «Men kimman?» degan savolga bir jumla bilan javob berish qiyin. Ammo uni to‘g‘ri qismlarga bo‘lsangiz, o‘zingiz haqingizda kutilmagan narsalarni ko‘rishingiz mumkin.

Boshqalar sizni qanday ko‘radi?

Avvalo tashqi nuqtayi nazardan boshlang.

  • Oilangiz uchun siz kimsiz? Mas’uliyatlimi, mehribonmi, doim yordam beradigan insonmi yoki aksincha, hislarini kam ko‘rsatadigan odammisiz?

  • Do‘stlaringiz uchun-chi? Ular sizga maslahat uchun murojaat qiladimi, hazil uchunmi, ishonchli sirdosh sifatidami?

  • Ish yoki o‘qish muhitida siz qanday obrazdasiz — tashabbuskor, jim, mas’uliyatli, qattiqqo‘l yoki hammani birlashtiradigan inson?

Bu savollarning javobi «haqiqiy siz»ni to‘liq belgilamaydi. Ammo odamlarga qaysi qirrangizni ko‘proq ko‘rsatayotganingizni ochib beradi.

Hech kim ko‘rmaganda kim bo‘lib qolasiz?

Eng qiziq savollardan biri shu.

  • Hech kim maqtamasa ham ishlaysizmi?

  • Hech kim nazorat qilmasa ham va’dangizda turasizmi?

  • Yolg‘iz qolganda o‘zingiz bilan qanday gaplashasiz?

Ba’zan insonning haqiqiy qadriyatlari aynan auditoriya yo‘q paytda ko‘rinadi. Chunki tashqi bahoni kutish yo‘qolganda, ichki motivatsiya qoladi.

Shu nuqtada «men boshqalarga qanday ko‘rinaman?»dan ko‘ra:

«Men o‘zimni qanday inson deb hurmat qila olaman?»

degan savol kuchliroq bo‘lishi mumkin.

Orzu va qo‘rquvlaringiz siz haqingizda ko‘p narsa aytadi

Inson orzu qilgan narsa ko‘pincha uning yashirin ehtiyojlarini ko‘rsatadi.

  • Kimdir erkinlikni orzu qiladi.

  • Kimdir tan olinishni.

  • Kimdir tinch oilaviy hayotni.

  • Kimdir katta ta’sir va muvaffaqiyatni.

Qo‘rquvlar ham xuddi shunday axborot beradi. Rad etilishdan qo‘rqish — munosabat siz uchun muhimligini, moliyaviy xavfdan qo‘rqish — xavfsizlikka ehtiyoj yuqoriligini ko‘rsatishi mumkin.

Lekin qo‘rquvni shaxsiyat bilan adashtirmaslik kerak.

«Men qo‘rqyapman» — «men qo‘rqoqman» degani emas.

Maqsadlaringiz siz qayerga ketayotganingizni ko‘rsatadi

Bugun kim ekaningizni bilishning bir yo‘li — qayerga qarab harakat qilayotganingizga qarash.

  • Sizning maqsadlaringiz faqat pul va lavozim bilan bog‘liqmi?

  • Yoki sog‘liq, oila, bilim, erkinlik va ichki xotirjamlik ham bormi?

Inson qayerga vaqt va kuch ajratayotgan bo‘lsa, amalda uning ustuvorligi ham ko‘pincha o‘sha yerda bo‘ladi.

Shuning uchun «men uchun oila birinchi o‘rinda» degan gap bilan hafta davomida oilaga ajratilgan vaqt o‘rtasida katta farq bo‘lsa, bu o‘ylanish uchun signal.

Odatlar — shaxsiyatning kundalik ko‘rinishi

Katta maqsadlar chiroyli eshitiladi.

Ammo insonni ko‘pincha kundalik odatlari shakllantiradi.

  • Qachon uxlaysiz?

  • Vaqtingizni nimalarga sarflaysiz?

  • Qiyin vazifani kechiktirasizmi?

  • Har kuni nimanidir o‘rganasizmi?

  • Tanangizga qanday munosabatdasiz?

Kundalik odatlar siz haqingizda ba’zan orzulardan ham aniqroq ma’lumot beradi.

Chunki orzu — nima istashingizni, odat esa hozir qanday yashashingizni ko‘rsatadi.

Kamchiliklaringizni qanday qabul qilasiz?

«Men kimman?» degan savolga javob faqat yaxshi xususiyatlardan iborat bo‘lmasligi kerak.

  • Siz tez jahl qilasizmi?

  • Qarorni cho‘zasizmi?

  • Tanqidni og‘ir qabul qilasizmi?

  • Hammaga yoqishga urinasizmi?

Kamchilikni ko‘rish o‘zingizni kamsitish emas.

Aksincha, o‘zingizni ideallashtirmasdan qabul qilish shaxsiy o‘sish uchun muhim nuqta.

Insonning yetukligi kamchiliksizligida emas, kamchiligini ko‘ra bilishida ham namoyon bo‘ladi.

Pul, vaqt va energiyangiz haqiqiy ustuvorlikni ochadi

Bir kunlik vaqtingizni kuzatib ko‘ring.

  • Pulingiz asosan qayerga ketyapti?

  • Energiyangizni kimlar yoki nimalar olyapti?

Bu uchta resurs juda ko‘p narsani ochib beradi.

Inson «rivojlanish men uchun muhim» deyishi mumkin, ammo vaqtning katta qismi tasodifiy kontentga ketsa, real ustuvorlik boshqacha bo‘lib chiqadi.

Shuning uchun o‘zingizdan so‘rang:

«Men aytgan qadriyatlarim bilan resurslarimni sarflash tarzim bir-biriga mosmi?»

Munosabatlarda qanday insonsiz?

Odamning xarakteri ko‘pincha munosabatlarda ochiladi.

  • Siz tinglaysizmi yoki faqat javob berishni kutasizmi?

  • Xafa bo‘lganda gaplashasizmi yoki sukut bilan jazolaysizmi?

  • Chegara qo‘ya olasizmi?

  • Boshqalarning «yo‘q»ini qabul qilasizmi?

  • Ishonchga qanday munosabatdasiz?

Bu savollar insonning faqat «yaxshi» yoki «yomon» ekanini aniqlamaydi. Ular siz qanday munosabat modeli bilan yashayotganingizni ko‘rsatadi.

O‘zingiz bilan qanday munosabatdasiz?

Bu, ehtimol, eng muhim bo‘lim.

  • Xato qilganda o‘zingizga qanday gapirasiz?

  • «Qanday ahmoqman» deysizmi yoki «xato qildim, endi nima o‘rganaman?» deb qaraysizmi?

  • Charchaganda o‘zingizni dam olishga qo‘yasizmi?

  • Yutuqqa erishganda uni tan olasizmi yoki «omadim keldi» deb kamsitasizmi?

Inson o‘zining eng uzoq davom etadigan munosabatini aynan o‘zi bilan o‘tkazadi.

Shuning uchun o‘z-o‘ziga munosabat butun boshqa munosabatlarga ham ta’sir qilishi mumkin.

Rollaringiz siz emassiz

Siz kimningdir farzandi bo‘lishingiz mumkin.

Kimningdir do‘sti.

Kimningdir rahbari yoki xodimi.

Ammo bu rollar o‘zgarishi mumkin.

Ish ketadi.

Munosabat tugaydi.

Farzandlar ulg‘ayadi.

Shunda muhim savol qoladi:

«Rollarimni olib tashlasam, menda nima qoladi?»

  • Qadriyatlar.

  • Xarakter.

  • Bilim.

  • Tanlovlar.

  • Prinsiplar.

Mana shu jihatlar shaxsiyatning barqarorroq qismi bo‘lishi mumkin.

Yutuq va mag‘lubiyatdagi «siz» bir xil emas

Muvaffaqiyat odamni ko‘rsatadi.

Ammo muvaffaqiyatsizlik ham.

  • G‘alaba qilganda kibrga ketasizmi?

  • Yutqazganda hammani ayblaysizmi?

  • Yoki natijani tahlil qilib, yana harakat qilasizmi?

Insonning xarakterini faqat qanday g‘alaba qilishi emas, qanday mag‘lub bo‘lishi ham ochib beradi.

Tashqi ko‘rinish ham shaxsiyatning bir tili

Kiyinish uslubi, soch turmagi, tashqi ko‘rinish — insonning butun shaxsiyati emas.

Ammo ba’zan ular ichki holat yoki o‘zini ifoda qilish usuli bo‘lishi mumkin.

  • Kimdir minimalizmni yaxshi ko‘radi.

  • Kimdir diqqat markazida bo‘lishni.

  • Kimdir qulaylikni.

Muhimi, tashqi obrazni o‘z qadringizning yagona o‘lchoviga aylantirib qo‘ymaslik.

Hayotingizning asosiy savoli

«Men kimman?» degan savolga tayyor javob yo‘q.

Hatto bugungi javobingiz besh yildan keyin o‘zgarishi mumkin.

Shuning uchun uni bir marta to‘ldirib qo‘yiladigan anketa emas, vaqti-vaqti bilan qayta so‘raladigan savol sifatida ko‘rish foydali.

O‘zingizni anglash uchun bir varaq qog‘oz olib, quyidagi uch savoldan boshlasangiz ham yetarli:

  • Men hozir qanday insonman?

  • Men qanday inson bo‘lishni xohlayman?

  • Ikkalasi o‘rtasidagi farqni kamaytirish uchun bu hafta nima qilaman?

Ba’zan o‘zlikni topish uchun yangi insonga aylanish shart emas.

Avvalo allaqachon qanday inson ekaningizni halol ko‘rish kerak.

Chunki o‘zini anglagan odam har bir tashqi bahoga qarab o‘zgarib ketmaydi. U kimningdir ko‘zida kim ekanini biladi, lekin eng muhimi — o‘z ko‘zida kim bo‘lishni tanlaydi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda 15 yoshli maktab o‘quvchisi fohishadan xavfli infeksiya yuqtirib olgani aniqlandiO‘zbekistonda 15 yoshli maktab o‘quvchisi fohishadan xavfli infeksiya yuqtirib olgani aniqlandiBugun, 06:09Qarzlarini o‘z vaqtida to‘lamagan fuqaroning “TRACKER 2” avtoulovi xatlandiQarzlarini o‘z vaqtida to‘lamagan fuqaroning “TRACKER 2” avtoulovi xatlandiKecha, 19:59Aliment to‘lashdan qochib yurgan ota Urganchdagi qurilish binosidan topildiAliment to‘lashdan qochib yurgan ota Urganchdagi qurilish binosidan topildiKecha, 19:56Qashqadaryoda YPXdan qochgan haydovchi xizmat mashinasiga urildi (video)Qashqadaryoda YPXdan qochgan haydovchi xizmat mashinasiga urildi (video)Kecha, 16:04Qarzdorlik evaziga qimmatbaho avtotransport xatlandiQarzdorlik evaziga qimmatbaho avtotransport xatlandiKecha, 14:54Hayratlanarli hodisa: O‘rdak baliqlarni ovqatlantirmoqda (video)Hayratlanarli hodisa: O‘rdak baliqlarni ovqatlantirmoqda (video)Kecha, 12:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi