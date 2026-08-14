Alamli mag‘lubiyat: Mirjalol Qosimov Buxorodagi o‘yindan so‘ng nimalar dedi?

·0·Sport
Alamli mag‘lubiyat: Mirjalol Qosimov Buxorodagi o‘yindan so‘ng nimalar dedi?

O‘zbekiston Superligasining 17-turida og‘ir va prinsipial mag‘lubiyatga uchragan Olmaliqning OKMK klubi bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov «Buxoro»ga qarshi kechgan (0:2) bellashuvdan so‘ng o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.

Tajribali mutaxassis jamoasi juda oddiy gollarni o‘tkazib yuborayotgani va darvozabonning birinchi bo‘limdagi ishonchsiz o‘yini mag‘lubiyatga sabab bo‘lganini ochiq-odin ta’kidladi.

«Bu 6 ochkolik o‘yin edi»

Mirjalol Qosimov uchrashuvning turnir jadvalidagi ahamiyati yuqori bo‘lganini va vaziyatlardan foydalana olishmaganini aytib o‘tdi:

«O‘yin haqida nima deyishim mumkin? Qiziqarli va keskin kechdi. Turnir jadvalida ham bir-birimizga juda yaqin edik. Lekin g‘alaba uchun gol urish kerak. Men bundan oldin ham aytgan edim: juda oddiy va bema’ni gollarni o‘tkazib yuboryapmiz. Bu uchrashuv biz uchun aslida 6 ochkolik o‘yin edi, buni yigitlarga ham ta’kidlagandim. «Buxoro»ni g‘alaba bilan tabriklayman.

O‘yin davomida bizda kamida beshta qulay vaziyat bo‘ldi. Hisob 0:0 bo‘lib turganda ham juda yaxshi imkoniyatlarga ega edik, ammo gol ura olmadik. Vaziyat yaratyapmiz, lekin golni juda qiyinchilik bilan uramiz, o‘zimizga kelganda esa jo‘n holatlarda gol o‘tkazib yuboramiz. Hozir kiyinish xonasida ham aytdim: yutish uchun gol urish kerak», — dedi Qosimov.

«Bemalol qo‘li bilan ushlaydigan vaziyat edi»

Jurnalistlarning birinchi bo‘limdan so‘ng asosiy darvozabon Javohir Ilyosovning almashtirilgani (uning o‘rniga 46-daqiqada Hamidullo Abdunabiyev tushgan edi) haqidagi savoliga murabbiy quyidagicha javob berdi:

«Birinchi bo‘limda hammasi oddiy xatolardan boshlandi. To‘pni o‘yinga kiritishda, qo‘ldan tashlab berishda ikki marta va o‘rtaga oshirishda... Qanaqadir tushunarsiz va ishonchsiz harakatlar bo‘ldi. Golli vaziyatda ham unchalik og‘ir holat yo‘q edi — bemalol qo‘li bilan ushlaydigan to‘p edi.

O‘shani ko‘rib turdim. Balki yaxshi uxlamagandir, balki o‘yinga jiddiy tayyorgarlik ko‘rmagandir... Buning sababini hozir aniq ayta olmayman. Keyinchalik o‘yinni qaytadan sinchiklab o‘rganib chiqqanimizda, yigitlar bilan gaplashib, hammasini bilib olamiz», — deya so‘zini yakunladi OKMK ustozi.

Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Sizlar mayda odamlarsiz»: Merab va Umar o‘rtasidagi adovat yangi bosqichga chiqdi«Sizlar mayda odamlarsiz»: Merab va Umar o‘rtasidagi adovat yangi bosqichga chiqdiBugun, 08:16Xavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasida qanday loyiha tuzmoqda?Xavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasida qanday loyiha tuzmoqda?Bugun, 08:04«Barselona» o‘z to‘purarini sotdi: PSJ Ferran Torres transferini hal qildi«Barselona» o‘z to‘purarini sotdi: PSJ Ferran Torres transferini hal qildiBugun, 07:59AQShda yutuqchi topildi: 1,04 milliard dollarga qaysi yulduzlarni sotib olsa boʻladi?AQShda yutuqchi topildi: 1,04 milliard dollarga qaysi yulduzlarni sotib olsa boʻladi?Bugun, 06:11Hansi Flick Barselona yetakchilik muammosini hal etishni istamoqdaHansi Flick Barselona yetakchilik muammosini hal etishni istamoqdaBugun, 04:37Inter transfer bozorida ingliz futbolchilarini jalb etmoqdaInter transfer bozorida ingliz futbolchilarini jalb etmoqdaBugun, 02:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi